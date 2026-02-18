Shiffrinová hodila olympijské prekliatie za hlavu. Vlhová sa umiestnila v najlepšej tridsiatke

Lyžovanie na ZOH 2026
Výsledky - 1. kolo slalomu žien:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
47,13 s
2.
Lena Dürrová
Nemecko
+ 0,82 s
3.
Cornelia Öhlundová
Švédsko
+ 1,00 s
4.
Camille Rastová
Švajčiarsko
+ 1,05 s
5.
Anna Swennová-Larssonová
Švédsko
+ 1,16 s
6.
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
+ 1,16 s
7.
Lara Colturiová
Albánsko
+ 1,26 s
29.
Petra Vlhová
Slovensko
+ 2,86 s
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová sa usadila na čele poradia po 1. kole slalomu na ZOH 2026.
Favoritka na triumf viedla s výrazným náskokom 82 stotín sekundy pred Nemkou Lenou Dürrovou, priebežne tretia bola Cornelia Öhlundová zo Švédska (+1,00).
Do diania zasiahli aj dve slovenské reprezentantky. Úradujúca olympijská šampiónka Petra Vlhová figurovala so stratou 2,86 sekundy na 29. mieste, čo znamenalo, že sa predstaví v úvode 2. kola.
Na štarte bolo spolu 95 pretekárok vrátane Slovenky Kataríny Šrobovej, ktorá svoju jazdu nedokončila.
Ženský slalom uzatváral na ZOH 2026 súťaže v alpskom lyžovaní. Jednoznačnou favoritkou na zlato v ňom bola Shiffrinová, ktorej cieľom bolo druhé slalomové zlato pod piatimi kruhmi v kariére.
Najcennejší kov v tejto disciplíne získala americká hviezda ešte ako 18-ročná v roku 2014 na svojej prvej olympiáde v Soči.
VIDEO: Jazda Mikaely Shiffrinovej
Shiffrinová išla dominantne
Úvodné kolo slalomu vyskladal rakúsky tréner Klaus Mayrhofer, ktorý postavil plynulú trať. Potrebné bolo na nej získať správny rytmus, jazdiť agresívnym spôsobom a každé zvoľnenie tempa sa premietlo do straty na medzičasoch.
Umiestnenie bránok sadlo najviac práve Shiffrinovej, ktorá išla dominantne so štartovým číslom sedem.
Kombináciu vo vrchnej časti trate prešla úplne odlišným štýlom, ako šestica elitných pretekárok pred ňou. V cieli jej to vynieslo výrazný náskok pred konkurenciou.
Vzhľadom na náročné zotavovanie sa po ťažkom zranení kolena to v prípade Vlhovej nebolo o obhajobe zlata z Pekingu. Tridsaťročná Liptáčka si podobné ciele nedávala a jej prioritou bol najmä návrat medzi slalomársku elitu.
Utorkový žreb štartových čísel rozhodol, že Vlhová sa spustí na svahu Tofana ako 23. v poradí.
Slovenská lyžiarka nedokázala ísť na príliš veľké riziko, čo sa premietlo na jej výslednom čase. Stačilo jej to však na umiestnenie v elitnej tridsiatke, ktorá pôjde v 2. kole v obrátenom poradí.
Vlhová: Som šťastná, že môžem lyžovať
"Prežívam veľké emócie. Som šťastná, že som tu," poznamenala Vlhová do mikrofónu STVR so slzami v očiach.
"Je to veľmi náročné, pretože moje telo nereaguje tak ako predtým. Som tu a bojujem. Teším sa, že som prišla do cieľa, aj keď do to bolo všelijaké. Nešlo ani tak o výsledok, lebo to bola dlhá doba.
Čaká ma veľký boj, no som odhodlaná. Stále som na začiatku. Po tom, čo sa stalo, beriem to tak, že bude čo bude. Som šťastná, že môžem lyžovať a som šťastná aj v osobnom živote," pokračovala.
O prekvapenie prvého kola sa postarala juniorská majsterka sveta z minulého roka Cornelia Öhlundová.
Dvadsaťročná švédska nádej, ktorej doteraz najlepším umiestnením vo Svetovom pohári bolo 5. miesto zo Sestriere, predviedla výbornú jazdu a zaradila sa medzi ašpirantky na pódiové umiestnenie so stratou jednej sekundy na vedúcu Shiffrinovú.
Druhý štart Vlhovej na ZOH
Vlhová štartovala v Cortine d'Ampezzo druhýkrát. Počas uplynulého týždňa sa spolu s krajankou Šrobovou predstavila v tímovej kombinácii, ktorá pozostávala zo zjazdu a slalomu. Pod piatimi kruhmi mala táto disciplína premiéru.
Slovenské duo však v cieli neklasifikovali po tom, čo Vlhová nedokončila svoj slalomársky úsek.
Víťazka veľkého krištáľového glóbusu z roku 2021 sa vrátila do súťažného kolotoča po viac ako dvoch rokoch od zranenia, ktoré utrpela 20. januára 2024 počas domáceho obrovského slalomu v Jasnej.
Po páde sa musela podrobiť operácii kolena, následná rehabilitácia jej stav nezlepšila natoľko, aby mohla opäť pretekať. Podstúpila tak ďalší operačný zákrok.
Svoju túžbu vrátiť sa olympijských svahoch definitívne potvrdila v januári tohto roka, kedy jej dali lekári zelenú.
