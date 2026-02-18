18.02.2026 06:00
Šrobovej olympijská premiéra nevyšla: Bolo fakt ťažké chytiť rytmus

Katarína Šrobová nedokončila 1. kolo slalomu
Katarína Šrobová nedokončila 1. kolo slalomu (Autor: TASR)
TASR|18. feb 2026 o 13:29
Slovenka nedokončila prvé kolo slalomu.

Pre slovenskú lyžiarku Katarínu Šrobovú bola premiérová účasť na zimných olympijských hrách obrovská škola, ktorá jej dala množstvo skúseností do ďalšej kariéry.

Dvadsaťjedenročná pretekárka sa v úvode hier predstavila v zjazde v rámci tímovej kombinácie a v stredu nastúpila na slalom. Trať prvého kola postavil rakúsky tréner Klaus Mayrhofer, ktorý do nej zakomponoval niekoľko prekvapivých kombinácií.

„Trať bola nerytmická, bolo tam veľa zaujímavých kombinácií, zmien smeru. Bolo fakt ťažké chytiť rytmus, čo sa mi až tak nepodarilo, hoci ten prvý medzičas nebol úplne k zahodeniu. Ale je to samozrejme olympijská trať, čiže musí to byť ťažšie ako taká priemerná, ktorú ja aj bežne jazdím. Čiže pre mňa veľká skúsenosť,“ povedala pre TASR.

Šrobová vypadla v druhej polovici trate, no priznala, že chybu spravila už na začiatku: „Jazdu som začala v trochu zlom postavení. Veľmi som bojovala, chcela som to ustať. Popravde si presne nepamätám, čo sa stalo, asi mi tam 'sklepli' lyže. Stalo sa to veľmi rýchlo, ale vyletela som a, bohužiaľ, som to nedokončila.“

Napriek neúspechu v disciplíne, v ktorej si verila, neberie vypadnutie ako veľké sklamanie. Naopak, ako veľkú skúsenosť do ďalšej kariéry. „Je úplne iné stáť na štarte takýchto veľkých pretekov ako na tých, na ktorých väčšinou štartujem.

Dnešný deň ukázal, že mám ešte čo robiť,“ vyhlásila. Na svojej jazde však našla aj pozitíva: „Keď sa pozrieme na niektoré úseky, tak sú tam veci, ktorými sa viem trošičku viac priblížiť tým najlepším. Takže sa sústredím na ne. Zanalyzujem si túto jazdu, nebudem lipnúť na tom, že sa to nepodarilo, ale zoberiem si z toho len to dobré.“

V úvodnom kole stredajšieho slalomu dominovala najväčšia favoritka Mikaela Shiffrinová, ktorá preletela traťou a pred druhou Nemkou Lenou Dürrovou mala náskok až 82 stotín sekundy.

Do sekundy za Američanku sa zmestila už len tretia Cornelia Öhlundová zo Švédska (+1,00). Úradujúca olympijská šampiónka Petra Vlhová figurovala so stratou 2,86 sekundy na 29. mieste.

„Mikaela je historický talent, najlepšia lyžiarka v histórii a je mi cťou byť na tej istej zjazdovke ako ona, lebo je to fakt úžasné sledovať,“ dodala pre TASR Šrobová.

