Slafkovský: Potrebujeme ešte aspoň jedno víťazstvo, chcem medailu

Keď pricestoval na olympijský turnaj do Milána, vyhlásil, že chce byť lídrom tímu. JURAJ SLAFKOVSKÝ v troch zápasoch skupinovej fázy zaznamenal šesť bodov.
Vo štvrťfinále pri výhre 6:2 proti Nemecku mal „iba" jednu asistenciu, no výkonom ho zastúpili spoluhráči.
Na začiatku druhej tretiny po tvrdom súboji ostal ležať na ľade. Za pomoci lekára odkorčuľoval otrasený na striedačku. Kým sa mu chladila hlava a krk, Miloš Kelemen a Oliver Okuliar strelili dôležité góly na 2:0 a 3:0.
„Asi to spravím aj v ďalšom zápase," žartoval v mixzóne.
Na tvári mal úsmev a radoval sa z postupu, na ktorý bude so Šimonom Nemcom a s pivom v ruke spomínať aj dlho po kariére.
Slovensko si zahrá na olympiáde s hráčmi NHL v semifinále. Opíšte vaše pocity, čo prežívate?
Je to skvelý pocit. Je celú našu krajinu, fanúšikov. Som nadšený, že si zahráme semifinále po štyroch rokoch, ale na oveľa väčšom turnaji.
Neviem sa toho dočkať, bude to skvelá príležitosť. Budeme pripravení a dáme do toho všetko. Uvidíme, kam nás to ešte zavedie.
Čo vám dnes podľa vás fungovalo?
Vyleteli sme na nich hneď od začiatku. Myslím si, že v prvej tretine sme mali strašne veľa striel. Snažili sme sa ich unaviť, pretože sme vedeli, že hrajú zápas deň po dni.
Potom sme na konci prvej tretiny strelili dôležitý gól a v druhej sme pridali ďalšie dva, čím sme si zápas trochu vzali na svoju stranu.
Potom sme už hrali dobre v defenzíve. Náš brankár bol opäť výborný. Bol to jednoducho skvelý zápas.
Čo sa vám stalo v súboji na začiatku druhej tretiny?
Neviem, asi som si podvrtol členok, narazil som do mantinelu a bol som z toho trochu otrasený. Ale ľadový obklad vyrieši všetko, tak som si ho dal na krk, na hlavu a bol som pripravený ísť späť na ľad.
Aké to bolo, keď ste s ľadovým obkladom sledovali, ako váš tím dvakrát skóroval?
Bolo to skvelé, beriem to. Asi to spravím aj v ďalšom zápase. Jasné, že si nechcem udrieť hlavu, ale ten ľad na krku bol fajn (smiech).
Dôležité góly dali hráči ako Pavol Regenda, teda chalani, ktorí robia množstvo práce v defenzíve. Sú možno o to šťastnejší, že sa dočkali odmeny v takejto fáze turnaja?
Určite áno. Mám radosť z každého, kto dnes skóroval. Robia strašne veľa skvelých vecí, hrajú oslabenia, bránia. Dnes pre nás strelili veľké góly a ja sa z toho veľmi teším. Teším sa za každého a som nadšený z toho, čo je ešte pred nami.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026
Keď ste v závere korčuľovali s pukom na prázdnu bránku, hľadali ste pohľadom Tomáša Tatara?
Vedel som, že ešte na turnaji neskóroval, snažil som sa mu posunúť puk. Dal gól, takže super. Dal gól, však? To je dobre.
Hovorili ste, že hrať pod tlakom vám vyhovuje. Cítite, že vaša víťazná mentalita nakazila celé mužstvo?
Verím tomu. Verím, že všetci chcú hrať za slovenský znak. Som rád za každého, kto dnes strelil gól.
Aj Pali (Regenda) mal tiež dobrý zápas, som rád naozaj za každého jedného hráča, všetky formácie dnes hrali skvele.
Odmalička ste hrávali spolu so Šimonom Nemcom, teraz si spolu zahráte semifinále olympijského turnaja. Čo to pre vás znamená?
Ako deti sme so Šimonom snívali, že raz budeme hrať za Slovensko a dokážeme veľké veci. Teraz si to užívam.
Možno, keď budeme mať so Šimonom 45 rokov a dávno po kariére, dáme si pivo a budeme na tento zápas so smiechom spomínať.
Deje sa to však teraz a my si to chceme tu a teraz užiť.
Čo očakávate v semifinále?
Nezáleží na tom, proti komu budeme hrať. Bude to náročný zápas. Budeme musieť podať naozaj dobrý výkon a teším sa na to.
Pred zápasom proti Nemecku málokto favorizoval Slovensko. Vnímate, že ste na turnaji podceňovaní? Môže to pomôcť aj v ďalšom priebehu turnaja?
Som rád, keď nás berú za outsidera, táto pozícia nám vyhovuje. Keď vás podceňujú, vtedy môžete ľudí pozitívne prekvapiť. Zatiaľ nám to vychádza, ale potrebujeme ešte aspoň jedno víťazstvo, chcem medailu.
