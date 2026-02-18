ONLINE: Fínsko - Švajčiarsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (štvrťfinále)

Fínsko a Švajčiarsko dnes hrajú zápas štvrťfinále hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
ONLINE PRENOS: Fínsko - Švajčiarsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, štvrťfinále)
Olympijské Hry - muži Štvrťfinále 2025/2026
18.02.2026 o 18:10
Fínsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Švajčiarsko
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo štvrťfinále mužského olympijského turnaja medzi Fínskom a Švajčiarskom.
Fínsko nezačalo turnaj z ich pohľadu ideálne, keď podľahli Slovensku, no následne zdolali Švédsko a zdemolovali 11:0 Taliansko. To im stačilo na pozíciu najlepšieho druhhého tímu a priamy postup do štvrťfinále.
Švajčiarsku sa podarilo v náročnej skupine obsadiť druhé miesto len za hviezdnou Kanadou a v osemfinále si bez problémov poradili s domácim Talianskom, čo ich priviedlo do tohto štvrťfinálového súboja so Suomi.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:10.
Zimná olympiáda Miláno 2026
