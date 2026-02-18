    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    ZOH Hokej 2026
    18.02.2026, Playoff, Štvrťfinále
    Rho Ice Hockey Arena
    18:10
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    ONLINE: Fínsko - Švajčiarsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (štvrťfinále)

    Fínsko - Švajčiarsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    Fínsko - Švajčiarsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej) (Autor: Sportnet)
    Sportnet|18. feb 2026 o 15:10
    Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu štvrťfinále ZOH 2026 v Miláne: Fínsko - Švajčiarsko.

    Fínsko a Švajčiarsko dnes hrajú zápas štvrťfinále hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Kde sledovať hokej na ZOH 2026 v TV?
    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.

    ONLINE PRENOS: Fínsko - Švajčiarsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, štvrťfinále)

    Olympijské Hry - muži Štvrťfinále 2025/2026
    18.02.2026 o 18:10
    Fínsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Švajčiarsko
    Prenos
    Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo štvrťfinále mužského olympijského turnaja medzi Fínskom a Švajčiarskom.

    Fínsko nezačalo turnaj z ich pohľadu ideálne, keď podľahli Slovensku, no následne zdolali Švédsko a zdemolovali 11:0 Taliansko. To im stačilo na pozíciu najlepšieho druhhého tímu a priamy postup do štvrťfinále.

    Švajčiarsku sa podarilo v náročnej skupine obsadiť druhé miesto len za hviezdnou Kanadou a v osemfinále si bez problémov poradili s domácim Talianskom, čo ich priviedlo do tohto štvrťfinálového súboja so Suomi.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:10.
    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    0
    Česko
    Česko
    0
    Fínsko
    Fínsko
    18.2.2026 18:10
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    USA
    USA
    18.2.2026 21:10
    Švédsko
    Švédsko
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Finále

