    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    ZOH Hokej 2026
    18.02.2026, Playoff, Štvrťfinále
    6 - 2
    1:0, 3:1, 2:1
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Hokejisti Slovenska na ZOH 2026 v Miláne.
    S kým budú hrať Slováci v semifinále? Vyhnú sa Kanade, môžu dostať USA
    Hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý na lavičke Slovenska počas ZOH 2026 v Miláne.
    Žijeme svoj sen, hovorí tréner Országh. Sme ako bratstvo neohrozených
    Erik Černák bráni nemeckého útočníka Tima Stützleho v zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
    Báli ste sa, že prehráme, však? Černák vtipkoval, Hudáček spomínal odplatu
    Juraj Slafkovský a Leon Draisaitl.
    Slovensko nie je iba Slafkovský. Fanúšikovia Montrealu vstávali o šiestej ráno
    Trénerský štáb a slovenská striedačka v štvrťfinále ZOH 2026.
    Tímovosť, bojovnosť a brankár. Experti: Slovensko hrá hokej hodný semifinále (anketa)
    Nemecký brankár Grubauer po góle Olivera Okuliara na ZOH v Miláne.
    Krach a debakel. Ťažko si predstaviť horší výkon, písali nemecké médiá po prehre so Slovenskom
    S kým budú hrať Slováci v semifinále? Vyhnú sa Kanade, môžu dostať USA

    Hokejisti Slovenska na ZOH 2026 v Miláne.
    Hokejisti Slovenska na ZOH 2026 v Miláne. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|18. feb 2026 o 19:57
    Semifinále sa hrá v piatok.

    Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále na zimných olympijských hrách 2026 a čakajú na súpera.

    Po prehre Česka s Kanadou 3:4 po predĺžení sa možné alternatívy zredukovali.

    V semifinále sa už tvoria dvojice podľa umiestnenia postupujúcich tímov v tabuľke všetkých 12 účastníkov po skupinovej fáze.

    Znamená to, že najvyššie postavený semifinalista z tabuľky sa stretne s tým najnižšie postaveným a druhú dvojicu vytvoria zvyšné tímy.

    Kanada je najvyššie postavený semifinalista a Slováci budú buď číslo 2 alebo 3.

    Slafkovský: Potrebujeme ešte aspoň jedno víťazstvo, chcem medailu
    Súvisiaci článok
    Slafkovský: Potrebujeme ešte aspoň jedno víťazstvo, chcem medailu

    Aké sú možnosti?

    • Ak v poslednom štvrťfinále Američania zdolajú Švédov, Slováci nastúpia v piatok proti tímu USA.
    • Ak uspejú Švédi, v semifinále sa stretnú s Kanadou a druhú dvojicu bude tvoriť Slovensko a Fínsko.

    Semifinále olympijského turnaja sa hrá v piatok.

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    0
    Švédsko
    Švédsko
    0
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    20.2.2026 16:40
    Fínsko
    Fínsko
    Finále

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    David Pastrňák v zápase štvrťfinále Kanada - Česko na ZOH 2026.
    David Pastrňák v zápase štvrťfinále Kanada - Česko na ZOH 2026.
    Gól slávilo šesť Čechov a nikto si to nevšimol. Pastrňák: Hokej je krutý
    Boris Vanya|dnes 21:02
    Juraj Slafkovský v opatere lekára počas zápasu s Nemeckom vo štvrťfinále ZOH 2026 v Miláne. rozhovor
    Martin Turčindnes 16:15|3
    Slafkovský: Potrebujeme ešte aspoň jedno víťazstvo, chcem medailuSlovensko postúpilo do semifinále olympijského turnaja.
    Martin Turčin|dnes 16:15|3
    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Martin Fehérváry (42), Erik Černák (81) a Martin Pospíšil (76) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Pavol Regenda vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
    dnes 16:45
    Radivojevičovi sa najviac páčili pracanti. Keď sa ide do bitky, sú tam. Čo mu napísal Fehérváry?Zápas Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026 hodnotí expert Sportnetu Branko Radivojevič.
    dnes 16:45
    Hokejisti Slovenska oslavujú gól. glosa
    Pavol Spáldnes 18:25|2
    Slovensko ako Popoluška bez legiend. Ťahákom sú hviezdni mladíci a pokojný šéfSlováci sú najväčšou senzáciou.
    Pavol Spál|dnes 18:25|2
    Pavol Regenda (84) oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
    dnes 14:37|5
    Spoľahlivý Hlavaj, Regenda sa gólovo prebudil. Oznámkujte Slovákov za výkon proti NemeckuSlovensko vo štvrťfinále na olympijskom hokejovom turnaji vyhralo nad Nemeckom.
    dnes 14:37|5
    Martin Pospíšil (vľavo) a Pavol Regenda oslavujú gól vo štvrťfinále proti Nemecku.
    Martin Turčindnes 17:45|1
    Ukázali svetu, že slovenský hokej je späť. Ešte sme neskončili, sľubuje PospíšilPavol Regenda a Martin Pospíšil hodnotia výhru v štvrťfinále olympiády.
    Martin Turčin|dnes 17:45|1
    Slovenskí hokejisti sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko.
    Nikola Černákovádnes 15:20|12
    Českí experti si zamenili slovenské hokejky za české. Skvele zladený orchester, chvália výkonSlovenské góly boli ukážkové.
    Nikola Černáková|dnes 15:20|12
    Oliver Okuliar a Dalibor Dvorský oslavujú s tímom gól.
    Boris Vanyadnes 14:37|1
    Hokej prekryl všetku biedu. Slováci sú v semifinále turnaja desaťročiaSlovensko nekončí a čaká na ďalšieho súpera.
    Boris Vanya|dnes 14:37|1
    Slovenskí hokejisti po zápase Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026.
    Samuel Gregadnes 15:10|5
    Gáborík ocenil Slafkovského odvahu, Valábik Regendove góly z kancelárie Slováci postúpili do semifinále olympijského turnaja.
    Samuel Grega|dnes 15:10|5
    Pavol Regenda strieľa gól.
    dnes 14:53
    Keby nám toto niekto povedal, brali by sme to. Regenda vyzdvihol skvelý tímPozrite si prvé reakcie po zápase Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    dnes 14:53
    Slovenskí hokejisti oslavujú gól proti Nemecku.
    dnes 14:37
    FOTO: Výborný výkon od začiatku až do konca. Ako Slovensko zdolalo NemeckoPozrite si fotogalériu zo zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    dnes 14:37
    Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Adam Liška, Libor Hudáček a v pozadí sprava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý.
    dnes 11:02|5
    Návrat Pospíšila a vyradenie Cehlárika. Zostavy zápasu Slovensko - Nemecko na ZOH 2026Slováci hrajú vo svojom štvrťfinálovom zápase na ZOH 2026 proti Nemecku.
    dnes 11:02|5
    Leon Draisaitl a Moritz Seider.
    Samuel Gregadnes 07:00|32
    Majú Nemci najlepší tím v histórii? Čísla ich proti Slovákom favorizujúNemecko je hrateľný súper, ale nie ľahký.
    Samuel Grega|dnes 07:00|32
    Leon Draisaitl.rozhovor
    Martin TurčinBoris Vanyaut 16:30|6
    Najväčšia hviezda Nemcov: Slováci nevyhrali skupinu len tak, ale budeme pripraveníLeon Draisatl je kapitán a líder nemeckej hokejovej reprezentácie.
    Martin TurčinBoris Vanya|ut 16:30|6
    Šimon Nemec počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Martin Turčinut 14:40|27
    Draisaitl? Ubránili sme 20 Švédov aj 20 Fínov, tvrdí Šimon NemecSlováci sa vo štvrťfinále predstavia proti Nemecku.
    Martin Turčin|ut 14:40|27
    Slovenskí hokejisti oslavujú výhru na ZOH 2026 v Miláne. anketa
    Martin TurčinBoris Vanyaut 16:00|2
    Český komentátor Záruba: Zo Slovákov cítiť hrdosť. Ponúkli najväčší príbeh, tvrdí KanaďanSportnet oslovil v Miláne známych hokejových expertov.
    Martin TurčinBoris Vanya|ut 16:00|2
    Peter Draisaitl.rozhovor
    Samuel Gregaut 17:20|2
    Peter Draisaitl pasuje Slovákov za miernych favoritov. Tkachuk Leona nerozhodíRozhovor s otcom najväčšej hviezdy Nemecka, Petrom Draisaitlom.
    Samuel Grega|ut 17:20|2
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne v stredu 18. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - štvrťfinále - Slovensko - Nemecko - muži
    dnes 11:12
    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (štvrťfinále)
    dnes 11:12
    Hokejisti Slovenska oslavujú gól.
    dnes 17:33
    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji na ZOH 2026Pozrite si zostrih zo zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    dnes 17:33
    Martin Gernát (Slovensko) a Frederik Tiffels (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Slovensko - Nemecko.
    dnes 17:13
    Na brankára pálili najviac Gernát so Slafkovským. Slováci dali z piatich striel tri gólyPozrite si štatistiky hráčov po štvrťfinále v play-off na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    dnes 17:13
    Slovenskí hokejisti na ZOH 2026
    dnes 07:40|1
    Očakávané štvrťfinále je tu. Kde sledovať zápas Slovensko - Nemecko? (TV program)Pozrite si, kde sledovať zápas Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále na ZOH v hokeji 2026.
    dnes 07:40|1
    Martin Pospíšil.
    Martin Turčinut 17:45|6
    Takáto šanca príde raz za kariéru, hovorí Pospíšil. Chce dať zo seba viac, ako môžePrečo Martin Pospíšil nehral proti Švédsku?
    Martin Turčin|ut 17:45|6
    Tréner slovenského hokejového tímu Vladimír Országh na ZOH 2026.rozhovor
    Boris VanyaMartin Turčinut 23:45|20
    Ukáže Országh na striedačke emócie? Chcem, aby bol lídrom každý, hovorí tréner SlovákovSlováci hrajú v stredu o 12:10 štvrťfinále proti Nemcom.
    Boris VanyaMartin Turčin|ut 23:45|20
    David Pastrňák v zápase štvrťfinále Kanada - Česko na ZOH 2026.
    David Pastrňák v zápase štvrťfinále Kanada - Česko na ZOH 2026.
    Gól slávilo šesť Čechov a nikto si to nevšimol. Pastrňák: Hokej je krutý
    Boris Vanya|dnes 21:02
