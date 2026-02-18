S kým budú hrať Slováci v semifinále? Vyhnú sa Kanade, môžu dostať USA

Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále na zimných olympijských hrách 2026 a čakajú na súpera.
Po prehre Česka s Kanadou 3:4 po predĺžení sa možné alternatívy zredukovali.
V semifinále sa už tvoria dvojice podľa umiestnenia postupujúcich tímov v tabuľke všetkých 12 účastníkov po skupinovej fáze.
Znamená to, že najvyššie postavený semifinalista z tabuľky sa stretne s tým najnižšie postaveným a druhú dvojicu vytvoria zvyšné tímy.
Kanada je najvyššie postavený semifinalista a Slováci budú buď číslo 2 alebo 3.
Aké sú možnosti?
- Ak v poslednom štvrťfinále Američania zdolajú Švédov, Slováci nastúpia v piatok proti tímu USA.
- Ak uspejú Švédi, v semifinále sa stretnú s Kanadou a druhú dvojicu bude tvoriť Slovensko a Fínsko.
Semifinále olympijského turnaja sa hrá v piatok.
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
Semifinále
Finále
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
11.02. 16:40
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
| Skupina B
13.02. 12:10
Slovensko
4 - 1
Fínsko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Skupina B
14.02. 12:10
Taliansko
2 - 3
Slovensko
Rho Ice Hockey Arena
| Skupina B
18.02. 12:10
Švédsko
5 - 3
Slovensko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Playoff | Štvrťfinále
Slovensko
6 - 2
Nemecko
Santagiulia Ice Hockey Arena
