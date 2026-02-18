ONLINE: Ženská štafeta v biatlone na 4x6 km dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE

ZOH v Miláne a Cortine 2026 dnes pokračujú štafetou žien v biatlone.
Slovenské biatlonistky sa predstavia v zložení Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Ema Kapustová.
Kde sledovať biatlon na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Štafeta žien na 4x6 km (ZOH Miláno a Cortina 2026, Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová, Ema Kapustová, biatlon, NAŽIVO, streda, výsledky)
Zimné olympijské hry - Biatlon 2026
18.02.2026 o 14:45
Ženy - Štafeta (4x6km)
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Francúzsko (Benedová, Jeanmonnotová, Michelonová, Simonová)
2. Nórsko (Johansenová, Arnekleivová, Knottenová, Kirkeeideová)
3. Švédsko (Gestblomová, Magnussonová, Öbergová, Öbergová)
4. Taliansko (Auchentallerová, Wiererová, Carraraová, Vittozziová)
5. Nemecko (Tannheimerová, Preussová, Hettichová-Walzová, Voigtová)
6. Fínsko (Hämäläinenová, Leinamová, Lehtonenová, Minkkinenová)
7. Česká rep. (Jislová, Charvátová, Voborníková, Vinklárková)
8. Rakúsko (Steinerová, Gandlerová, Andexerová, Hauserová)
9. Slovensko (Kapustová, Bátovská-Fialková, Kuzminová, Remeňová)
10. Švajčiarsko (Basergaová, Gasparinová, Meierová, Häckiová-Grossová)
11. USA (Irwinová, Andersonová, Freedová, Reidová)
12. Poľsko (Mąková, Żuková, Jakielová, Sidorowiczová)
13. Slovinsko (Repincová, Lampičová, Casermanová, Klemenčičová)
14. Ukrajina (Merkušynová, Džimová, Dmytrenková, Čalyková)
15. Bulharsko (Hristovová, Todorovová, Zdravkovová, Dimitrovová)
16. Estónsko (Külmová, Ermitsová, Tomingasová, Talihärmová)
17. Lotyšsko (Volfová, Bendiková, Bulinová, Sabuleová)
18. Kanada (Paradisová, Rousseauová, Peifferová, Moserová)
19. Belgicko (Lieová, Cloetensová, Bouvardová, Emontsová)
20. Litva (Traubová, Žurauská, Kočerginová, Urumovová)
Poradie disciplíny
1. Francúzsko 280 b
2. Norsko 268 b
3. Švédsko 260 b
4. Taliansko 211 b
5. Nemecko 205 b
6. Fínsko 192 b
7. Česká rep. 186 b
8. Rakúsko 165 b
9. Slovensko 147 b
10. Švajčiarsko 137 b
Vítam všetkých priaznivcov biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z Olympijskej štafety žien.
Zlato z Pekingu tu budú obhajovať Švédky. Strieborné boli v Pekingu Rusky, no z pochopiteľných dôvodov na tejto olympiáde neštartujú a svoju medailu tak obhájiť nedokážu. Bronz sa pokúsia obhájiť Nemky. Zastúpenie tu bude mať samozrejme aj Slovensko. Slovenky sa pokúsia vylepšiť svoju 19. pozíciu z Pekingu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 14:45.
Zimná olympiáda Miláno 2026
