ONLINE: Petra Vlhová dnes ide 2. kolo slalomu na ZOH 2026.
ONLINE: 2. kolo slalomu žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Petra Vlhová)
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po 2. kolo slalomu žien na ZOH 2026.
Vlhová sa v cieli mohla usmievať. Zlepšila si pozíciu a chvíľu sedela v kresle líderky
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v 1. kole slalomu na ZOH 2026.
Vlhová vie, čo má robiť, no jej nohy sú proti. Buďme na ňu hrdí, plakala Valette Zuzulová
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
Vlhová prišla po dvoch rokoch do cieľa slalomu. V prvej jazde jej chýbala ľahkosť
Pes vbehol na trať pretekov v behu na lyžiach na ZOH 2026
VIDEO: Olympiáda má novú virálnu hviezdu. Šou v behu na lyžiach ukradol pes
Mária Remeňová.
Po životných pretekoch bude finišovať ženskú štafetu. Bátovská Fialková pôjde v prvej polovici
Čína oslavuje v Miláne prvé zlato. Snoubordista zvíťazil v deň svojich narodenín

Čínsky snoubordista I-ming Su
Čínsky snoubordista I-ming Su (Autor: TASR/AP)
TASR|18. feb 2026 o 13:12
Na konto si pripísal druhé olympijské zlato.

Čínsky snoubordista I-ming Su získal pre svoju krajinu prvú zlatú medailu na ZOH 2026.

V stredu triumfoval v disciplíne slopestyle ziskom 82,41 bodu. Striebro si vybojoval Japonec Taiga Hasegawa výkonom 82,13, pódium doplnil Jake Canter z USA (79,36).

V deň svojich 22. narodenín dostal I-ming Su najvyššie bodové hodnotenie hneď v prvom z troch kôl a už ho nikto nedokázal prekonať.

Na konto si tak pripísal druhé olympijské zlato, pred štyrmi rokmi na domácich hrách v Pekingu triumfoval v Big Air a v slopestyle bol strieborný.

﻿V Livigno Snow Parku už minulý týždeň do zbierky pridal bronzový kov v Big Air.

