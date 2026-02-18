Čína oslavuje v Miláne prvé zlato. Snoubordista zvíťazil v deň svojich narodenín

Čínsky snoubordista I-ming Su získal pre svoju krajinu prvú zlatú medailu na ZOH 2026.
V stredu triumfoval v disciplíne slopestyle ziskom 82,41 bodu. Striebro si vybojoval Japonec Taiga Hasegawa výkonom 82,13, pódium doplnil Jake Canter z USA (79,36).
V deň svojich 22. narodenín dostal I-ming Su najvyššie bodové hodnotenie hneď v prvom z troch kôl a už ho nikto nedokázal prekonať.
Na konto si tak pripísal druhé olympijské zlato, pred štyrmi rokmi na domácich hrách v Pekingu triumfoval v Big Air a v slopestyle bol strieborný.
V Livigno Snow Parku už minulý týždeň do zbierky pridal bronzový kov v Big Air.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- ONLINE: Slovensko - Nemecko, štvrťfinále ZOH 2026
- Petra Vlhová išla 1. kolo slalomu žien na ZOH 2026
- Dvojice štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara