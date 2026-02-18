Český tréner pochválil tím, no kritizoval rozhodcov: Proti Kanade sa každý bojí niečo odpískať

Keď českí hokejisti vyhrali v osemfinále olympijského turnaja 3:2 nad Dánskom, tréner RADIM RULÍK im plánoval pogratulovať k víťazstvu.
Vzápätí však dodal: „Príde to, čo odo mňa ešte nepočuli."
Nevedno, čo hráčom povedal, ale o necelých 24 hodín sa jeho mužstvo vybičovalo k heroickému výkonu.
Česko vo štvrťfinále olympiády šesťdesiat minút vzdorovalo najlepšiemu tímu na turnaji. Kanada o výhre 4:3 rozhodla až v predĺžení.
„Na ľade sme nechali všetko," komentoval výkon Rulík.
Viac ako nepremenené šance hráčov ho po turnaji budú strašiť rozhodcovia. Tí podľa neho podávali na turnaji nepochopiteľné výkony.
Chýbala tomu ideálnemu výkonu už len víťazná bodka na záver?
Ideálna bodka to, žiaľ, teraz nie je, ale šli sme tomu naproti. Naozaj sme spravili presne to, čo sme si povedali, že tam necháme úplne všetko a my sme tam to všetko skutočne nechali.
Ako tím zareagoval na veci, ktoré ste si povedali po predchádzajúcom zápase?
Chlapci podali skvelý výkon, ale neviem, či by bol rovnaký, keby sa nič nestalo. Nedokážem to vôbec posúdiť.
Najväčším pozitívom dnes bola bojovnosť, nasadenie a dôraz?
Áno, hovorím, nechali sme tam všetko. Jediné, čo môžem chalanom vyčítať, je vylúčenie v druhej tretine, keď vyrovnávali na 2:2. To bolo úplne zbytočné. Tam sme sa mali udržať na uzde, ale sú tam emócie a, žiaľ, stane sa to. To je jediná vec, ktorú sme mali zvládnuť lepšie.
Inak musím povedať, že chalani výborne blokovali strely, skvelo sa vracali, mali sme protiútoky aj šance. Mohli sme to rozhodnúť, v predĺžení sme mali prvú šancu, keby to náš hráč trafil ako teraz Kanaďan, bolo by po zápase. Ale, žiaľ, tie rozhodujúce momenty sa nepriklonili na našu stranu.
Bol to však skvelý zápas a ešte pred koncom sme viedli. Bolo to veľmi nádejné, ale ako vieme, patria medzi najlepších v tečovaní a raz im to tam muselo padnúť. Stáva sa to. Chalani tam ale nechali všetko.
Z vášho pohľadu, napravil tento výkon dojem z doterajšieho priebehu turnaja?
Jednoznačne, to sme chceli. Chceli sme najlepší zápas odohrať v tejto fáze turnaja. Keby sme zvládli Švajčiarsko, možno sme mohli ísť ďalej. Bol to zážitok, bol to skvelý výkon.
V závere zápasu aj v predĺžení mali hráči viacero dobrých príležitostí na skórovanie. Bude vás to strašiť dlho?
Mňa strašia rozhodcovia, pretože to, čo si k nám dovolili, je pre mňa absolútne neakceptovateľné. V každom zápase posielame dva-tri zákroky, pri ktorých máme jednoznačné potvrdenie, že mali byť súperi vylúčení. Aj napríklad proti Dánsku, keď faul na Davida Pastrňáka nebol odpískaný, a dnes podobná situácia.
Ja tomu nerozumiem. Mám z toho pocit, že proti Kanade sa každý bojí niečo odpískať. Nechcem sa vyhovárať, ale videá nám dávajú za pravdu. Nemám problém ich zverejniť.
V každom zápase sú dva-tri jasné fauly, ktoré mali byť potrestané a neboli. Nerozumiem tomu, prečo máme viac vylúčení než súper, keď aj on robia fauly.
Pre mňa to v tomto smere nebol úplne férový turnaj. Každý to píska iným metrom. Keď sledujem NHL, tam sa takéto situácie pískajú okamžite. Napríklad pri nájazde Nečasa, tam keď hráč cíti hokejku, buď je trestné strieľanie alebo dve minúty. Tu zrazu nič.
Je mi to ľúto, pretože chalani si zaslúžili, aby k takémuto výkonu patril aj špičkový výkon rozhodcov, a to sa nestalo.
Komunikovali ste v priebehu turnaja s delegátmi alebo so samotnými rozhodcami?
Áno, chodí za nami ich supervízor. My mu vždy pošleme zákroky, ktoré podľa nás mali byť potrestané. On nám odpovie: „Áno, máte pravdu.“ Ale tým to končí. Žiadny posun, nič.
Proti Kanade sa, nech sa na mňa nikto nehnevá, jednoducho píska inak. Je to škoda.
Včera ste hovorili o ďalších aspektoch, ktoré súviseli so „zaseknutým motorom“. Mysleli ste tým rozhodcov?
Nie, vôbec nie. To bolo o tíme, o tímovej stránke.
Čím sa vám podarilo naštartovať tím po nevýraznej skupinovej fáze?
To je skôr otázka na chalanov. My robíme v každom zápase maximum pre to, aby to bolo dobré.
Hovorilo sa, že po vašom prejave začali viac komunikovať aj hráči. Možno sa v nich niečo zapálilo?
Asi áno.
Ako hodnotíte celý turnaj?
Chceli sme poraziť Švajčiarsko, aby sme vo štvrťfinále nemali Kanadu alebo USA. To sa nepodarilo.
Bol to vyrovnaný zápas, prehrali sme ho v predĺžení. S nimi to tak mávame. Ale výkon sa zlepšoval. Keď porovnám prvý zápas s Kanadou a dnešok, je to veľký rozdiel. Poučili sme sa a chalani si zaslúžia kredit. Podali presne to, čo sme od nich chceli, nechali tam všetko pre fanúšikov.
Roman Červenka patril medzi lídrov tímu. Ako ste vnímali jeho výkon proti najlepším hráčom sveta?
Mal dnes bilanciu 1+1, podieľal sa na ďalších momentoch, v štyridsiatke odohral neuveriteľný zápas. Roman pre to spravil úplne všetko, pripravil sa a fanúšikovskú kritiku si absolútne nezaslúži.
Hodnotiť sa má po turnaji, nie počas neho. Je to vzor profesionála a v jeho veku to zvláda skvelo, klobúk dole pred ním.
Ako hodnotíte výkon Davida Pastrňáka?
Dnes podal výborný výkon. Vie, o čo ide, dokáže sa pripraviť. Aj keď prvé striedanie nebolo ideálne, počas zápasu to napravil.
Bola to pre vás prvá olympiáda. Vnímali ste ju aj z pohľadu väčšieho tlaku oproti majstrovstvám sveta?
O tlaku by som ani nehovoril, pretože veci okolo nesledujem. Som vo svojej bubline s trénermi a hráčmi. Je to skvelý zážitok pre všetkých. Keď sa hrá srdcom, obetavo a nechá sa tam všetko, potom má šport zmysel.
