    18.02.2026 06:00
    Deň 12
    Miláno a Cortina 2026
    Radosť slovenských hokejistov po góle Pavla Regendu vo štvrťfinále s Nemeckom na ZOH v Miláne.
    Bola to superstreda, cingi lingi bom. Hokejisti aj Peťa, cingi lingi bom (sumár dňa)
    Mikaela Shiffrinová sa teší zo zlatej medaily v slalome na ZOH 2026
    Kráľovná lyžovania je späť. Shiffrinová sa v Cortine dočkala vytúženého zlata
    Ema Kapustová a Paulína Bátovská Fialková počas ženskej štafety na 4×6 km na zimných olympijských hrách.
    Šance na vyššie priečky zmarili pokazené ležky. Slovenky však v štafete skončili v TOP 10
    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po 2. kole slalomu žien na ZOH 2026.
    Vlhová sa v cieli mohla usmievať. Zlepšila si pozíciu a chvíľu sedela v kresle líderky
    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v 1. kole slalomu na ZOH 2026.
    Vlhová vie, čo má robiť, ale nohy sú proti. Buďme na ňu hrdí, plakala Valette Zuzulová
    Šortrekárky Kórejskej republiky oslavujú zisk zlata.
    Obhajkyne zlata odchádzajú z Milána bez cenného kovu. Štafetu šortreku ovládli Kórejčanky
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 12Súvisiace

    Bola to superstreda, cingi lingi bom. Hokejisti aj Peťa, cingi lingi bom (sumár dňa)

    Radosť slovenských hokejistov po góle Pavla Regendu vo štvrťfinále s Nemeckom na ZOH v Miláne.
    Radosť slovenských hokejistov po góle Pavla Regendu vo štvrťfinále s Nemeckom na ZOH v Miláne. (Autor: TASR/AP)
    Titanilla Bőd|18. feb 2026 o 23:45
    ShareTweet0

    Čo priniesol dvanásty deň na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.

    Viete, čo je ušný červ? To je výstižný názov fenoménu, keď sa vám v mozgu zasekne chytľavá melódia a nedokážete ju dostať z hlavy.

    Po dvanástom dni na ZOH v Miláne a Cortine má pravdepodobne ušného červa väčšina slovenskej populácie, ale určite aj časť nemeckej. Kým Nemcom to môže liezť na nervy, Slovákom to určite nevadí.

    Cingi lingi bom!

    Bol by hriech to nevidieť

    Olympiáda je podujatie ako žiadne iné. Jednou z jej charakteristických čŕt je, že sa na nej dejú viaceré dôležité veci naraz.

    Ďalším atribútom olympijských hier sú intenzívne a ničím neporovnateľné emócie.

    To všetko slovenskí fanúšikovia zažili na vlastnej koži v priebehu superstredy, keď súťažili šampiónky Petra Vlhová aj Anastasia Kuzminová a hokejisti poslali národ do vytrženia.

    Hlavnou udalosťou dňa bolo hokejové štvrťfinále s Nemeckom. Hral sa síce v čase, keď väčšina ľudí je v práci alebo v škole, ale v dobe smartfónov ani to nemohol byť problém.

    Slovenský hokejový zväz uverejnil na svojej stránke vzor ospravedlnenky, aby učitelia pustili študentov skôr zo školy.

    Minister školstva Tomáš Drucker zase pridal na sociálnu sieť status, ktorým nabádal k spoločnému sledovaniu hokeja, keďže to môže byť „peknou lekciou tímovosti a fair play. Aj takéto chvíle učia zvládaniu emócií a fair play.“

    A naozaj by bol hriech tento zápas nevidieť: slovenský tím sa totiž chopil šance pevnými rukami. Nad Nemeckom vyhrával už 4:0 či 5:1 a tak si fanúšikovia mohli naplno vychutnať tančeky na momentálne najpopulárnejšiu ľudovku v krajine.

    Pieseň „A ja taká dzivočka, cingi lingi bom“ hrá v milánskej hale po každom góle. V stredu ju púšťali šesťkrát.

    Slováci vyhrali 6:2 a po ZOH vo Vancouvri a Pekingu si po tretí raz zahrajú o medaily.

    Slzy dobrých kamarátok

    Petra Vlhová sa postavila na štart slalomu ako úradujúca olympijská víťazka. V prvom kole mala 29. najrýchlejší čas (zhodný s Nórkou Biancou Westhoffovou) – a úsmev na tvári.

    Vážne zranenie kolena z januára 2024 a následná zložitá a zdĺhavá rekonvalescencia jej neumožnili bojovať o najvyššie pozície. V jej prípade však bolo víťazstvom už to, že sa na svah vrátila a na olympiáde štartovala.

    Jej návrat intenzívne prežívala aj jej bývalá tímová kolegyňa a v súčasnosti televízna expertka Veronika Zuzulová, ktorá sa rozplakala pred kamerou.

    „Viem si predstaviť, čo musí prežívať, keď pred štyrmi rokmi bojovala o zlatú medailu a teraz je v úplne inej situácii. Chcem len povedať, že je úžasná a nech sa nevzdáva,“ neskrývala dojatie Zuzulová.

    VIDEO: Plač Veroniky Valette Zuzulovej

    Slzy v očiach mala po prvom kole aj Vlhová. „Mám veľké emócie. Som šťastná, že som tu,“ vravela a zhlboka vydýchla.

    „Moje telo nereaguje ako predtým, ale som tu a teším sa, že som prišla do cieľa,“ doplnila.

    V druhom kole využila, že štartovala ako prvá a svoju pozíciu si ešte vylepšila. Napokon skončila na 20. mieste.

    Vtedy už neplakala, len sa usmievala a na diaľku podporila hokejistov, ktorí v tom čase akurát viedli 4:1 nad Nemeckom.

    Slalom vyhrala Mikaela Shiffrinová, ktorá získala olympijské zlato po ôsmich rokoch. Je to jej tretí olympijský triumf. V Pjongčangu zvíťazila v obrovskom slalome, v roku 2014 vyhrala v Soči slalom.

    V zákulisí sa objímala aj s Vlhovou.

    Shiffrinová stratila otca pred šiestimi rokmi. „Stále mám chvíle, keď si pomyslím: nechcem byť v tomto živote bez môjho otca. Možno dnes som po prvý raz akceptovala túto realitu,“ vravela Američanka v cieli.

    Čo sa dialo na ZOH 2026 (deň po dni)

    Deň 1 Šampiónka nesie meno slávnej herečky
    Deň 2 Hollywood dostal namiesto drámy horor
    Deň 3 Holandská diva randí s americkým boxerom
    Deň 4 Lyžiar lietal vo svetri, aký nosil stíhací pilot
    Deň 5 Biatlonistka senzačným bronzom prekryla kauzu
    Deň 6 V cieli kričala od bolesti, je najšťastnejšia medailistka
    Deň 7 Veľký český deň: zlato na ľade a fúziky na doske
    Deň 8 Švédsko hovorí o podvádzaní aj kotrmelci na lyžiach
    Deň 9 Olympijský víťaz triumfoval na Slovensku v inom športe
    Deň 10 Nemajú hory a sneží tu zriedkavo. Holandsko je veľmoc
    Deň 11 Francúzski biatlonisti dokázali to, čo sa nepodarilo ani Fourcadovi

    Bol to jej posledný štart?

    V stredu bola v akcii aj biatlonová štafeta žien. V zložení Ema Kapustová, Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová a Mária Remeňová obsadila 10. miesto.

    Slovenkám sa darilo najmä v stojkách, prvé tri pretekárky ju vyčistili bez dobíjania. Celkovo museli Slovenky dobíjať desaťkrát, trestnému kolu sa vyhli.

    41-ročná Kuzminová prekvapila v cieli odpoveďou na otázku, či to bol jej posledný olympijský štart.

    „Vzhľadom na môj vek ten nečakaný návrat na olympijské hry bol bonusom v mojej športovej kariére. Dnes to tak vyzerá, že by to mohol byť posledný štart, ale keď môj syn povie, že on sa chce s maminou pretekať na olympijských hrách, tak budem musieť o štyri roky sa znova postaviť na štart ako športovkyňa,“ vravela trojnásobná olympijská víťazka so smiechom.

    VIDEO: Reakcia Anastastie Kuzminovej

    Štafetu vyhrali Francúzky, hoci hneď po prvej streľbe museli absolvovať trestné kolo a po prvom úseku odovzdávala Camille Benedová na 16. mieste so stratou 55 sekúnd.

    Jej tímové kolegyne Lou Jeanmonnotová, Oceane Michelová a Julia Simonová sa však postupne predrali na čelo a napokon zvíťazili s náskokom viac ako 51 sekúnd.

    „Čechoslovák“ na trati

    Počas ženského tímšprintu v bežeckom lyžovaní ukradol šou nečakaný účastník pretekov: československý vlčiak menom Nazgul, ktorý sa dostal na trať, prebehol cieľovou rovinkou a aktivoval aj fotofiniš.

    Pes vybehol na trať vo chvíli, keď cieľom prechádzala Chorvátka Tena Hadzičová, ktorá si na chvíľu myslela, že má halucinácie.

    VIDEO: Pes na trati

    „Nevedela som, ako sa zachovať, či ma náhodou nepohryzie,“ vravela pretekárka.

    Podľa majiteľa je Nazgul dobrý psík a má rád spoločnosť. „Dnes ráno plakal, keď nás videl odchádzať a asi nás sledoval, lebo si stále vyhľadáva ľudí,“ citovali jeho majiteľa médiá.

    Po „Čechoslovákovi“ a Slovákoch boli blízko svetovej slávy aj Česi.

    Pred štvrťfinále s Kanadou na sociálnych sieťach kolovali memečká z filmu Avangers, kde Dr. Strange vidí 14 000 605 rôznych budúcností.

    „V koľkých z nich sme zdolali Kanadu?“

    „V jednej.“

    Dlho sa však zdalo, že sme sa ocitli akurát v tej jednej budúcnosti, českí hokejisti totiž vyhrávali nad Kanadou 2:1 aj 3:2.

    Tri a pol minúty pred koncom tretej tretiny však zariadil návrat k ostatným 14 000 604 verziám budúcnosti Nick Suzuki a v druhej minúte predĺženia definitívne uzavrel zápas na 4:3 pre Kanadu Mitchell Marner.

    Čechov bude vypadnutie mrzieť, hoci neskôr vysvitlo, že gól Ondřeja Paláta na 3:2 nemal platiť. Česi boli v tej chvíli na ľade šiesti, ale v hale si to nevšimol nikto, ani rozhodcovia.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Program a výsledky Slovákov dnes - streda 18. február - ZOH Miláno 2026.
    Program a výsledky Slovákov dnes - streda 18. február - ZOH Miláno 2026.
    Program a výsledky Slovákov dnes - štvrtok, 19. február - ZOH Miláno 2026
    dnes 00:00
    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po 2. kole slalomu žien na ZOH 2026.
    st 18:24|2
    VIDEO: Pozrite si jazdu Petry Vlhovej v 2. kole slalomu na ZOH 2026Pozrite si video jazdy Petry Vlhovej v 2. kole slalomu na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    st 18:24|2
    Johannes Hösflot Kläbo.
    st 21:49
    Medaily na ZOH Miláno 2026: Nórsko smeruje za celkovým prvenstvom (18. február)Pozrite si medailovú bilancia krajín na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 12 (streda, 18. február).
    st 21:49
    Brittany Boweová.
    st 17:44
    Olympijský príbeh lásky. Športovkyne sa na jedných ZOH zoznámili, na ďalších už zasnúbiliObe sú aj olympijské medailistky.
    st 17:44
    Pes vbehol na trať pretekov v behu na lyžiach na ZOH 2026
    st 11:56|2
    VIDEO: Olympiáda má novú virálnu hviezdu. Šou v behu na lyžiach ukradol pesZa dvoma pretekárkami dobehol do cieľa.
    st 11:56|2
    ONLINE: Petra Vlhová dnes ide 2. kolo slalomu na ZOH 2026.online
    st 11:00|3
    ZOH Miláno a Cortina 2026: Shiffrinová získala zlatú medailu v slalomeSledovali ste s nami ONLINE prenos z 2. kola slalomu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    st 11:00|3
    ONLINE: Slovenské biatlonistky dnes idú štafetu v biatlone na ZOH 2026.online
    st 11:45|3
    Biatlon na ZOH 2026: Slovenky obsadili v ženskej štafete desiate miestoSledovali ste s nami ONLINE prenos zo štafety žien na 4x6 km v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026. Išli aj Bátovská Fialková, Kuzminová, Remeňová a Kapustová.
    st 11:45|3
    Mária Remeňová.
    ut 17:45|2
    Po životných pretekoch bude finišovať ženskú štafetu. Bátovská Fialková pôjde v prvej poloviciPozrite si štartové čísla a nomináciu žien na biatlonovú štafetu.
    ut 17:45|2
    Sü Meng-tchao oslavuje zisk zlatej medaily
    st 14:55
    Po Pekingu nenašla premožiteľku ani v Miláne. Číňanka obhájila zlatú medailuTriumfovala s viac ako desaťbodovým náskokom.
    st 14:55
    Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
    st 10:40|106
    Vlhová prišla po dvoch rokoch do cieľa slalomu. V prvej jazde jej chýbala ľahkosťSlovenská lyžiarka došla do cieľa slalomu po viac ako dvoch rokoch.
    st 10:40|106
    Katarína Šrobová nedokončila 1. kolo slalomu
    st 13:29
    Šrobovej olympijská premiéra nevyšla: Bolo fakt ťažké chytiť rytmusSlovenka nedokončila prvé kolo slalomu.
    st 13:29
    Čínsky snoubordista I-ming Su
    st 13:12
    Čína oslavuje v Miláne prvé zlato. Snoubordista zvíťazil v deň svojich narodenínNa konto si pripísal druhé olympijské zlato.
    st 13:12
    Johannes Hösflot Kläbo
    st 12:42
    Jedinečný fenomén. Kläbo získal na olympiáde už desiatu zlatú medailuV Miláne získal piatu, čím vyrovnal rekord.
    st 12:42
    Na snímke slovenský bežec na lyžiach Peter Hinds.
    st 11:05|1
    Hinds a Cenek na ZOH neuspeli v hlavnej disciplíne. Finále im ušlo o päť miestKläbo môže získať jubilejnú desiatu zlatú medailu.
    st 11:05|1
    Maja Dahlqvistová sa raduje v cieli
    st 12:22
    Najväčšie favoritky potvrdili predpoklady. Švédky získali zlato v tímšprinteŠvédske bežkyne ovládli štyri z piatich doterajších disciplín.
    st 12:22
    Olympijská a ruská vlajka počas záverečného ceremoniálu ZOH 2014 v Soči.
    st 11:25
    Je to poburujúce. Ukrajina kritizuje návrat Rusov a Bielorusov na paralympiáduRusko budú v Taliansku reprezentovať šiesti parašportovci.
    st 11:25
    Slovakia's Petra Vlhova competes during an alpine ski, women's slalom race, at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d'Ampezzo, Italy, Wednesday, Feb. 18, 2026. (AP Photo/Jacquelyn Martin) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter Games
    st 10:52
    Fotogaléria: Petra Vlhová išla slalom žien na ZOH 2026
    st 10:52
    Mikaela Shiffrinová.
    st 10:24
    Shiffrinová hodila olympijské prekliatie za hlavu. Vlhová sa umiestnila v najlepšej tridsiatkeSlovenská lyžiarka stratila na Shiffrinovú 2,86 sekundy.
    st 10:24
    Steven Dubois.
    st 21:58
    Pred holandskými súrodencami viedol od začiatku. Viacnásobný majster sveta oslavuje zlatoV Pekingu v tejto disciplíne získal bronz.
    st 21:58
    Rýchlokorčuliar Marcel Bosker
    st 09:07
    Urazil sa a zmizol. Holandský rýchlokorčuliar opustil tím tesne pred pretekmiNahnevalo ho, že v štafete bol iba náhradník.
    st 09:07
    Mikaela Shiffrinová.
    Miroslav Kováčikut 21:40|2
    Shiffrinová môže zažehnať nočnú moru. V USA vtipne spomenuli aj Vlhovej návratMikaela Shiffrinová získala doposiaľ len tri olympijské medaily.
    Miroslav Kováčik|ut 21:40|2
    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v slalome tímovej kombinácie žien.
    ut 16:40|8
    Vlhovej druhé kolo sa kríži s hokejovým švrťfinále. Kde sledovať slalom žien? (TV program)Pozrite si TV program slalomu žien na ZOH 2026.
    ut 16:40|8
    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
    ut 16:50|5
    Vlhová spoznala číslo v slalome na ZOH. Na trať pôjde po favoritkách na medailuPozrite si štartové čísla slalomu žien na ZOH 2026.
    ut 16:50|5
    Izraelskí bobisti Adam Edelman a Menachem Chen
    st 08:09|2
    Politika namiesto olympiády. Komentátor v priamom prenose kritizoval IzraelčanaIzrael slová komentátora odsúdil.
    st 08:09|2
    ONLINE: Peter Hinds a Tomáš Cenek dnes idú tímový šprint v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
    st 07:15
    Beh na lyžiach na ZOH 2026: Hinds a Cenek nepostúpili z kvalifikácie tímového šprintuSledovali ste s nami ONLINE prenos z bežeckého lyžovania z pretekov tímového šprintu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    st 07:15
    ONLINE: Petra Vlhová dnes ide 1. kolo slalomu na ZOH 2026.online
    st 07:00|19
    ZOH Miláno a Cortina 2026: Vlhová dokončila 1. kolo slalomu, vedie ShiffrinováSledovali ste s nami ONLINE prenos z 1. kola slalomu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    st 07:00|19
    Mari Fukadová.
    st 16:37
    Náskok mala minimálny. Japonka po skvelom výkone získala zlatoO držiteľkách medailí sa rozhodlo v poslednom kole jázd.
    st 16:37
    AZ16 Anterselva - Na snímke biatlonistky počas štafety žien na 4×6 km na zimných olympijských hrách v Anterselve 18. februára 2026. FOTO TASR/AP Athletes compete in the women's 4x6-kilometer relay biathlon race at the 2026 Winter Olympics in Anterselva, Italy, Wednesday, Feb. 18, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - 4×6 km - Taliansko - šport - zima - zimná - olympiáda - ZOH26 - zimné - olympijské - hry - biatlon - ženy - štafeta
    st 15:45
    Fotogaléria z biatlonovej štafety žien na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
    st 15:45
    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Program a výsledky Slovákov dnes - streda 18. február - ZOH Miláno 2026.
    Program a výsledky Slovákov dnes - streda 18. február - ZOH Miláno 2026.
    Program a výsledky Slovákov dnes - štvrtok, 19. február - ZOH Miláno 2026
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Olympiáda Miláno 2026»Bola to superstreda, cingi lingi bom. Hokejisti aj Peťa, cingi lingi bom (sumár dňa)