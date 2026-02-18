Bola to superstreda, cingi lingi bom. Hokejisti aj Peťa, cingi lingi bom (sumár dňa)

Viete, čo je ušný červ? To je výstižný názov fenoménu, keď sa vám v mozgu zasekne chytľavá melódia a nedokážete ju dostať z hlavy.
Po dvanástom dni na ZOH v Miláne a Cortine má pravdepodobne ušného červa väčšina slovenskej populácie, ale určite aj časť nemeckej. Kým Nemcom to môže liezť na nervy, Slovákom to určite nevadí.
Cingi lingi bom!
Bol by hriech to nevidieť
Olympiáda je podujatie ako žiadne iné. Jednou z jej charakteristických čŕt je, že sa na nej dejú viaceré dôležité veci naraz.
Ďalším atribútom olympijských hier sú intenzívne a ničím neporovnateľné emócie.
To všetko slovenskí fanúšikovia zažili na vlastnej koži v priebehu superstredy, keď súťažili šampiónky Petra Vlhová aj Anastasia Kuzminová a hokejisti poslali národ do vytrženia.
Hlavnou udalosťou dňa bolo hokejové štvrťfinále s Nemeckom. Hral sa síce v čase, keď väčšina ľudí je v práci alebo v škole, ale v dobe smartfónov ani to nemohol byť problém.
Slovenský hokejový zväz uverejnil na svojej stránke vzor ospravedlnenky, aby učitelia pustili študentov skôr zo školy.
Minister školstva Tomáš Drucker zase pridal na sociálnu sieť status, ktorým nabádal k spoločnému sledovaniu hokeja, keďže to môže byť „peknou lekciou tímovosti a fair play. Aj takéto chvíle učia zvládaniu emócií a fair play.“
A naozaj by bol hriech tento zápas nevidieť: slovenský tím sa totiž chopil šance pevnými rukami. Nad Nemeckom vyhrával už 4:0 či 5:1 a tak si fanúšikovia mohli naplno vychutnať tančeky na momentálne najpopulárnejšiu ľudovku v krajine.
Pieseň „A ja taká dzivočka, cingi lingi bom“ hrá v milánskej hale po každom góle. V stredu ju púšťali šesťkrát.
Slováci vyhrali 6:2 a po ZOH vo Vancouvri a Pekingu si po tretí raz zahrajú o medaily.
Slzy dobrých kamarátok
Petra Vlhová sa postavila na štart slalomu ako úradujúca olympijská víťazka. V prvom kole mala 29. najrýchlejší čas (zhodný s Nórkou Biancou Westhoffovou) – a úsmev na tvári.
Vážne zranenie kolena z januára 2024 a následná zložitá a zdĺhavá rekonvalescencia jej neumožnili bojovať o najvyššie pozície. V jej prípade však bolo víťazstvom už to, že sa na svah vrátila a na olympiáde štartovala.
Jej návrat intenzívne prežívala aj jej bývalá tímová kolegyňa a v súčasnosti televízna expertka Veronika Zuzulová, ktorá sa rozplakala pred kamerou.
„Viem si predstaviť, čo musí prežívať, keď pred štyrmi rokmi bojovala o zlatú medailu a teraz je v úplne inej situácii. Chcem len povedať, že je úžasná a nech sa nevzdáva,“ neskrývala dojatie Zuzulová.
VIDEO: Plač Veroniky Valette Zuzulovej
Slzy v očiach mala po prvom kole aj Vlhová. „Mám veľké emócie. Som šťastná, že som tu,“ vravela a zhlboka vydýchla.
„Moje telo nereaguje ako predtým, ale som tu a teším sa, že som prišla do cieľa,“ doplnila.
V druhom kole využila, že štartovala ako prvá a svoju pozíciu si ešte vylepšila. Napokon skončila na 20. mieste.
Vtedy už neplakala, len sa usmievala a na diaľku podporila hokejistov, ktorí v tom čase akurát viedli 4:1 nad Nemeckom.
Slalom vyhrala Mikaela Shiffrinová, ktorá získala olympijské zlato po ôsmich rokoch. Je to jej tretí olympijský triumf. V Pjongčangu zvíťazila v obrovskom slalome, v roku 2014 vyhrala v Soči slalom.
V zákulisí sa objímala aj s Vlhovou.
Shiffrinová stratila otca pred šiestimi rokmi. „Stále mám chvíle, keď si pomyslím: nechcem byť v tomto živote bez môjho otca. Možno dnes som po prvý raz akceptovala túto realitu,“ vravela Američanka v cieli.
Bol to jej posledný štart?
V stredu bola v akcii aj biatlonová štafeta žien. V zložení Ema Kapustová, Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová a Mária Remeňová obsadila 10. miesto.
Slovenkám sa darilo najmä v stojkách, prvé tri pretekárky ju vyčistili bez dobíjania. Celkovo museli Slovenky dobíjať desaťkrát, trestnému kolu sa vyhli.
41-ročná Kuzminová prekvapila v cieli odpoveďou na otázku, či to bol jej posledný olympijský štart.
„Vzhľadom na môj vek ten nečakaný návrat na olympijské hry bol bonusom v mojej športovej kariére. Dnes to tak vyzerá, že by to mohol byť posledný štart, ale keď môj syn povie, že on sa chce s maminou pretekať na olympijských hrách, tak budem musieť o štyri roky sa znova postaviť na štart ako športovkyňa,“ vravela trojnásobná olympijská víťazka so smiechom.
VIDEO: Reakcia Anastastie Kuzminovej
Štafetu vyhrali Francúzky, hoci hneď po prvej streľbe museli absolvovať trestné kolo a po prvom úseku odovzdávala Camille Benedová na 16. mieste so stratou 55 sekúnd.
Jej tímové kolegyne Lou Jeanmonnotová, Oceane Michelová a Julia Simonová sa však postupne predrali na čelo a napokon zvíťazili s náskokom viac ako 51 sekúnd.
„Čechoslovák“ na trati
Počas ženského tímšprintu v bežeckom lyžovaní ukradol šou nečakaný účastník pretekov: československý vlčiak menom Nazgul, ktorý sa dostal na trať, prebehol cieľovou rovinkou a aktivoval aj fotofiniš.
Pes vybehol na trať vo chvíli, keď cieľom prechádzala Chorvátka Tena Hadzičová, ktorá si na chvíľu myslela, že má halucinácie.
VIDEO: Pes na trati
„Nevedela som, ako sa zachovať, či ma náhodou nepohryzie,“ vravela pretekárka.
Podľa majiteľa je Nazgul dobrý psík a má rád spoločnosť. „Dnes ráno plakal, keď nás videl odchádzať a asi nás sledoval, lebo si stále vyhľadáva ľudí,“ citovali jeho majiteľa médiá.
Po „Čechoslovákovi“ a Slovákoch boli blízko svetovej slávy aj Česi.
Pred štvrťfinále s Kanadou na sociálnych sieťach kolovali memečká z filmu Avangers, kde Dr. Strange vidí 14 000 605 rôznych budúcností.
„V koľkých z nich sme zdolali Kanadu?“
„V jednej.“
Dlho sa však zdalo, že sme sa ocitli akurát v tej jednej budúcnosti, českí hokejisti totiž vyhrávali nad Kanadou 2:1 aj 3:2.
Tri a pol minúty pred koncom tretej tretiny však zariadil návrat k ostatným 14 000 604 verziám budúcnosti Nick Suzuki a v druhej minúte predĺženia definitívne uzavrel zápas na 4:3 pre Kanadu Mitchell Marner.
Čechov bude vypadnutie mrzieť, hoci neskôr vysvitlo, že gól Ondřeja Paláta na 3:2 nemal platiť. Česi boli v tej chvíli na ľade šiesti, ale v hale si to nevšimol nikto, ani rozhodcovia.
