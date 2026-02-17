17.02.2026 06:00
Shiffrinová môže zažehnať nočnú moru. NBC si vtipne spomenula aj na Vlhovú

Mikaela Shiffrinová.
Mikaela Shiffrinová. (Autor: TASR/AP)
17. feb 2026 o 21:40
Mikaela Shiffrinová získala doposiaľ len tri olympijské medaily.

Mikaela Shiffrinová ohúrila lyžiarsky svet už pred dvanástimi rokmi, keď sa v Soči stala vôbec najmladšou olympijskou víťazkou v slalome.

Dnes má na konte rekordných 108 víťazstiev vo Svetovom pohári, no zbierka jej olympijských kovov sa zastavila na čísle tri. Ten posledný získala pred 2917 dňami, čo je na športovkyňu jej rangu až príliš dlho. 

Navyše, v Cortine má už len jeden pokus na to, aby toto čakanie ukončila. V stredu sa na zjazdovke Tofane predstaví v slalome, v ktorom bude po vyše dvoch rokoch jej súperkou aj obhajkyňa zlata Petra Vlhová.  

Nevedela si to vysvetliť

Shiffrinová získala okrem Soči dve medaily v Pjongčangu, no potom v Pekingu prežila nočnú moru. Nedokončila obrovský slalom, slalom, ani kombináciu. 

Jej jazda v slalome trvala necelých päť sekúnd. Po nich zamierila k ochranným sieťam, kde niekoľko minút sedela na snehu so sklonenou hlavou.

"Nemám na to žiadne vysvetlenie. Sú to dve minúty vášho života, v ktorom sa spustíte dolu kopcom a chcete ísť čo najrýchlejšie a bez chýb. Niekedy vyhráte zlato, inokedy zlyháte," povedala pre The Player’s Tribune.

VIDEO: Vypadnutie Mikaely Shiffrinovej v 1. kole slalomu na ZOH 2022

O štyri roky neskôr sa medailové Waterloo môže zopakovať v Cortine. Treba však uznať, že tentokrát Shiffrinová vynechala rýchlostné disciplíny a po zranení z Killingtonu má stále rezervy v obrovskom slalome.

Jedenáste miesto z tejto disciplíny nemožno považovať za sklamanie, no výsledok a jazdu v tímovej súťaži po boku Breezy Johnsonovej rozhodne áno.

Po výbornej jazde svojej kamarátky v zjazde to mala Shiffrinová už iba "doviesť do cieľa", ale v slalomovej časti dosiahla až 15. najlepší čas. Američanky tak nielenže nevyhrali, ale nezískali ani medailu. 

"Mikaela išla od začiatku veľmi zle. Mala veľmi širokú stopu, bez paralelného postavenia na hranách, čo je v jej prípade nevídané. 

Nebola to jej jazda a zaklincovala to chybou na rovine, kde stratila rýchlosť. Možno ju trochu zväzovala zodpovednosť, keďže nešla iba za seba, ale aj za Breezy," povedal pre Sportnet lyžiarsky expert Karol Král.

Aké detaily si všimol expert počas jazdy Vlhovej? Pred slalomom ešte pridá, myslí si
Súvisiaci článok
Aké detaily si všimol expert počas jazdy Vlhovej? Pred slalomom ešte pridá, myslí si

Chápe, čo prežíva Malinin

Šokujúco vyznieva, že v porovnaní s ňou bola rýchlejšia Argentínčanka Francesca Baruzziová Farriolová alebo 17-ročná Talianka Anna Trockerová.

Z pohľadu techniky a slalomárskych kvalít je Shiffrinová jednotka, no pred stredajšími pretekmi sa rozoberá najmä to, či to zvládne psychicky.  

Američanka často hovorí o mentálnom zdraví športovcov a na danú okolnosť sa snaží pozerať z viacerých uhlov, niekedy až filozoficky. 

Aj po tímovej súťaži hľadala pozitíva a vravela, že keď sa s Johnsonovou stretli ako 11-ročné dievčatá, určite by nečakali, čo všetko dosiahnu. 

O mentálnom zdraví po zbabraných olympijských pretekoch hovoril aj krasokorčuliar Ilia Malinin, na čo Shiffrinová reagovala ikonkou rúk v tvare srdca. Dobre totiž vie pochopiť, čo v týchto dňoch prežíva.

Mikaela Shiffrinová po vypadnutí v slalomových pretekoch na ZOH 2022 v Pekingu.
Mikaela Shiffrinová po vypadnutí v slalomových pretekoch na ZOH 2022 v Pekingu. (Autor: TASR/AP)

Vo svojom podcaste What's the Point priznala, že v Pekingu zažila temnú stránku ZOH a komentáre či kritiku nedokáže ani po rokoch vytesniť z hlavy.

Zároveň však dodáva, že s odstupom času je to "len" ďalšia kapitola v živote a žiadna olympiáda nemôže definovať skutočne kvality športovca.

"Veľmi ma to mrzí, pretože toto si Mikaela nezaslúži. Jej rekordy možno nikto neprekoná a určite by som jej dopriala olympijskú medailu, ktorou by neprajníkom zavrela ústa," hovorí Veronika Vallete Zuzulová.

Nervozitu zmeniť na intenzitu

V slalome bude mať číslo 7, rovnako ako v Pekingu. Na štartové číslo tak nemala šťastie, keďže pôjde ako posledná z prvej nasadenej skupiny.

V aktuálnej sezóne Svetového pohára vyhrala sedem z ôsmich slalomov, suverénne vedie celkové poradie a podľa toho chce zajazdiť aj 18. februára.

Vlhová spoznala číslo v slalome na ZOH. Na trať pôjde po favoritkách na medailu
Súvisiaci článok
Vlhová spoznala číslo v slalome na ZOH. Na trať pôjde po favoritkách na medailu

"Najlepšie, čo môžem urobiť je premeniť nervozitu na intenzitu. Je to jediný pocit, ktorý budem mať od štartu do cieľa. Idem do toho s otvorenou mysľou a pokúsim sa to zvládnuť lepšie, ako tímovú súťaž.

Nezáleží na tom, koľko som už vyhrala slalomov. Tým to nie je jednoduchšie. Naopak, uvedomujem si, že je to čoraz náročnejšie, pretože úroveň je vyššia," povedala Američanka deň pred slalomom.

Jej hlavnou vyzývateľkou bude úradujúca majsterka sveta Camille Rastová, ktorá dokázala v Kranskej Gore prerušiť dominanciu Shiffrinovej. Emma Aicherová tvrdí, že Američanka lyžuje v slalome na inej úrovni ako súperky.

"Úprimne, myslím si, že pre Mikaelu je najväčšou hrozbou ona sama. Všetci majú od nej veľké očakávania, bude ťažké ju zdolať," tvrdí bývalý lyžiar Ted Ligety, ktorý na ZOH pôsobí ako analytik NBC Sport.

Americká televízia nezabudla ani Petru Vlhová, ktorá sa vracia po vyše dvojročnej prestávke. "Ak do stredy zo seba strasie hrdzu, môže predstavovať hrozbu," metaforicky napísal Macklin Stern. 

