Vlhová prišla po dvoch rokoch do cieľa slalomu. V prvej jazde jej chýbala ľahkosť

Lyžovanie na ZOH 2026
Výsledky - 1. kolo slalomu žien (poradie po 50 pretekárkach):
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
47,13 s
2.
Lena Dürrová
Nemecko
+ 0,82 s
3.
Cornelia Öhlundová
Švédsko
+ 1,00 s
4.
Camille Rastová
Švajčiarsko
+ 1,05 s
5.
Anna Swennová-Larssonová
Švédsko
+ 1,16 s
6.
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
+ 1,16 s
7.
Lara Colturiová
Albánsko
+ 1,26 s
29.
Petra Vlhová
Slovensko
+ 2,86 s
Katarína Šrobová
Slovensko
nedokončila
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figuruje v 1. kole slalomu žien na ZOH 2026 po jazdách všetkých pretekárok 29. mieste.
Dosiahla rovnaký čas ako Nórka Bianca Bakke Westhoffová a spoločne sa zmestili do najlepšej tridsiatky a pôjdu klasické druhé kolo.
Na výkone 30-ročnej Liptáčky sa výrazne podieľal vyše dvojročný súťažný výpadok spôsobený zranením kolena. A hoci Vlhová bojovala, na víťazku prvého kola Mikaelu Shiffrinovú stratila takmer tri sekundy.
"Prežívam veľké emócie. Som šťastná, že som tu," poznamenala Vlhová do mikrofónu STVR so slzami v očiach.
"Je to veľmi náročné, pretože moje telo nereaguje tak ako predtým. Som tu a bojujem. Teším sa, že som prišla do cieľa, aj keď do to bolo všelijaké. Nešlo ani tak o výsledok, lebo to bola dlhá doba. Čaká ma veľký boj, no som odhodlaná.
Stále som na začiatku. Po tom, čo sa stalo, beriem to tak, že bude čo bude. Som šťastná, že môžem lyžovať a som šťastná aj v osobnom živote," pokračovala.
"Od začiatku chýbala dynamika a bolo cítiť nevyjazdenosť. Technika tam stále je, ale je vidno, že Petru niečo obmedzuje a jej jazde chýba ľahkosť.
Nech si však opäť užije ten pocit prísť do cieľa a pozdraviť fanúšikov, ktorí sú tu pre ňu. Nie je to pre ňu ľahké, čo vidíme aj po dojazde v cieli," povedala po jazde Vlhovej expertka STVR Veronika Valette Zuzulová.
"Vidíme, že v cieli toho má plné zuby. Myslím si, že vzhľadom na okolnosti to bola solídna jazda, hoci tam boli vidno tréningové nedostatky," pridal sa s zhodnotením komentátor českej verzie Eurosportu Dominik Kárnik.
