18.02.2026 06:00
Deň 12
Miláno a Cortina 2026
Live
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
Vlhová prišla po dvoch rokoch do cieľa slalomu. V prvej jazde jej chýbala ľahkosť
Mikaela Shiffrinová.
Shiffrinová hodila olympijské prekliatie za hlavu. Vlhová sa umiestnila v najlepšej tridsiatke
Pes vbehol na trať pretekov v behu na lyžiach na ZOH 2026
VIDEO: Olympiáda má novú virálnu hviezdu. Šou v behu na lyžiach ukradol pes
Mária Remeňová.
Po životných pretekoch bude finišovať ženskú štafetu. Bátovská Fialková pôjde v prvej polovici
Rýchlokorčuliar Marcel Bosker
Urazil sa a zmizol. Holandský rýchlokorčuliar opustil tím tesne pred pretekmi
Na snímke slovenský bežec na lyžiach Peter Hinds.
Hinds a Cenek na ZOH neuspeli v hlavnej disciplíne. Finále im ušlo o päť miest
Vlhová prišla po dvoch rokoch do cieľa slalomu. V prvej jazde jej chýbala ľahkosť

Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
Fotogaléria (5)
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|18. feb 2026 o 10:40
Slovenská lyžiarka došla do cieľa slalomu po viac ako dvoch rokoch.

Lyžovanie na ZOH 2026

Výsledky - 1. kolo slalomu žien (poradie po 50 pretekárkach):

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

47,13 s

2.

Lena Dürrová

Nemecko

+ 0,82 s

3.

Cornelia Öhlundová

Švédsko

+ 1,00 s

4.

Camille Rastová

Švajčiarsko

+ 1,05 s

5.

Anna Swennová-Larssonová

Švédsko

+ 1,16 s

6.

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

+ 1,16 s

7.

Lara Colturiová

Albánsko

+ 1,26 s

29.

Petra Vlhová

Slovensko

+ 2,86 s

Katarína Šrobová

Slovensko

nedokončila

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figuruje v 1. kole slalomu žien na ZOH 2026 po jazdách všetkých pretekárok 29. mieste.

Dosiahla rovnaký čas ako Nórka Bianca Bakke Westhoffová a spoločne sa zmestili do najlepšej tridsiatky a pôjdu klasické druhé kolo.

Na výkone 30-ročnej Liptáčky sa výrazne podieľal vyše dvojročný súťažný výpadok spôsobený zranením kolena. A hoci Vlhová bojovala, na víťazku prvého kola Mikaelu Shiffrinovú stratila takmer tri sekundy.

"Prežívam veľké emócie. Som šťastná, že som tu," poznamenala Vlhová do mikrofónu STVR so slzami v očiach.

Fotogaléria: Petra Vlhová išla 1. kolo slalomu žien na ZOH 2026
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
5 fotografií
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.

"Je to veľmi náročné, pretože moje telo nereaguje tak ako predtým. Som tu a bojujem. Teším sa, že som prišla do cieľa, aj keď do to bolo všelijaké. Nešlo ani tak o výsledok, lebo to bola dlhá doba. Čaká ma veľký boj, no som odhodlaná.

Stále som na začiatku. Po tom, čo sa stalo, beriem to tak, že bude čo bude. Som šťastná, že môžem lyžovať a som šťastná aj v osobnom živote," pokračovala.

"Od začiatku chýbala dynamika a bolo cítiť nevyjazdenosť. Technika tam stále je, ale je vidno, že Petru niečo obmedzuje a jej jazde chýba ľahkosť.

Nech si však opäť užije ten pocit prísť do cieľa a pozdraviť fanúšikov, ktorí sú tu pre ňu. Nie je to pre ňu ľahké, čo vidíme aj po dojazde v cieli," povedala po jazde Vlhovej expertka STVR Veronika Valette Zuzulová.

"Vidíme, že v cieli toho má plné zuby. Myslím si, že vzhľadom na okolnosti to bola solídna jazda, hoci tam boli vidno tréningové nedostatky," pridal sa s zhodnotením komentátor českej verzie Eurosportu Dominik Kárnik.

