Slovensko nie je iba Slafkovský. Fanúšikovia Montrealu vstávali o šiestej ráno

Ak by ste sa pred hokejovým turnajom ZOH 2026 opýtali expertov na ich tipy na semifinalistov, väčšina odpovedí by sa zhodla na týchto štyroch mužstvách: Kanada, USA, Švédsko a Fínsko.
Teraz sú v nemom úžase. Prvým semifinalistom sa stalo Slovensko. Aj menší hokejový národ si získal pozornosť celého hokejového sveta.
Magazín TheAthletic robil počas sezóny anketu s hráčmi NHL. Žiaden z nich netipoval, že prekvapením na ZOH môže byť Slovensko. Realitou však je, že žiaden tím na turnaji neprekvapil tak, ako práve ten, ktorý vedie Vladimír Országh.
Slovenský hokejový príbeh zaujal aj v zámorí. Fanúšikovia Montrealu vstávali o šiestej ráno, aby si pozreli, ako partia okolo Juraja Slafkovského postupuje do semifinále.
Ešte pred štyrmi rokmi mnohí z nich neboli spokojní s tým, že klub Canadiens draftoval urasteného Slováka. Dnes ho sledujú aj v národnom drese a nemajú problém ani so skorým budíčkom.
„Slovensko hralo podľa obrazu svojho najlepšieho hráča - toho, ktorý ich dostal do tejto pozície,“ písal pre kanadský Sportsnet Eric Engels a narážal na Juraja Slafkovského.
Slovensko je späť
Aj zámorskí novinári žasnú nad tým, čo slovenské mužstvo predvádza. Vedú ho mladé hviezdy, je z neho cítiť bojovnosť aj hrdosť.
"Výkony Slovenska nie sú náhodné, Slovensko je viac ako Juraj Slafkovský. Slovensko je zábavné. Slovensko je späť. Späť v žiare reflektorov, opäť relevantné na medzinárodnej scéne, späť v bojoch o medaily,“ písal Mark Lazerus z magazínu TheAthletic.
Dodal, že k úspechu ho okrem mladých hviezd ženú aj "anonymní Slováci", teda v zámorí neznámi hokejisti z českej, švédskej, švajčiarskej či slovenskej ligy.
Titulok jeho článku musí na tvárach fanúšikov slovenského hokeja vyčariť úsmev: "Slovensko pokračuje v magickej olympijskej hokejovej jazde.“
Chválou nešetril ani insider Pierre LeBrun: „Slovensko je naďalej hlavným príbehom olympijského turnaja. A nie je to len Juraj Slafkovský.“
Hráme šport, ktorý milujeme
Novinári zo zámoria sa zhodujú, že Slovensko je aspoň štyri roky popredu voči plánovanému kalendáru. Malo sa chystať na zimné olympijské hry 2030, ale seriózne ho treba brať už teraz.
Stephen Whyno z Associated Press píše, že najmladšie mužstvo na turnaji už teraz prekonalo očakávania. Mladé hviezdy žiaria, aj keď svoj vrchol majú ešte stále pred sebou.
Čakalo sa, že mužstvo ponesie Juraj Slafkovský. Ten je jasným lídrom, ale vynikajúco ho dopĺňajú jeho spoluhráči.
Slovenskí hokejisti majú pri svojej hre aj množstvo zábavy a to oceňujú aj zámorskí novinári. Páči sa im aj gólová pieseň A ja taká dzivočka.
"Hráme šport, ktorý milujeme, nie? Mali by sme z toho mať zábavu a aj máme," reagoval na otázku novinárov Dalibor Dvorský.
Najmladší člen slovenského výberu má na turnaji už šesť bodov za tri góly a tri asistencie, čím vytvoril nový rekord v počte bodov na ZOH v podaní hráča St. Louis Blues.
Z húsenice motýľ
Jeden z hrdinov zápasu však podľa Lazerusa sedel proti Nemcom na striedačke:
"Zo všetkých úžasných vecí, ktoré sa stali pri víťazstve Slovenska nad Nemeckom, bola možno najúžasnejšia tá, keď tímový lekár dokázal udržať ľad na krku Juraja Slafkovského aj pri oslave gólu Miloša Kelemena."
Slafkovský v druhej tretine nepríjemne narazil hlavou do mantinelu a vyvolal obavy fanúšikov. V stretnutí však pokračoval a po ňom konštatoval, že všetko je v poriadku.
21-ročný útočník bol pred štyrmi rokmi kľúčovým hráčom Slovenska pri ceste za bronzom. Teraz je opäť hlavnou hviezdou. Na konte má už sedem bodov.
„Z húsenice sa stal motýľ. Počas svojho procesu premeny nepreskočil žiadne kroky,“ hodnotil vývoj Slafkovského Engels.
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Playoff | Štvrťfinále
Zimná olympiáda Miláno 2026
