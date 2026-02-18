    18.02.2026 06:00
    Deň 12
    Miláno a Cortina 2026
    Mikaela Shiffrinová sa teší zo zlatej medaily v slalome na ZOH 2026
    Kráľovná lyžovania je späť. Shiffrinová sa v Cortine dočkala vytúženého zlata
    Ema Kapustová a Paulína Bátovská Fialková počas ženskej štafety na 4×6 km na zimných olympijských hrách.
    Šance na vyššie priečky zmarili pokazené ležky. Slovenky však v štafete skončili v TOP 10
    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po 2. kole slalomu žien na ZOH 2026.
    Vlhová sa v cieli mohla usmievať. Zlepšila si pozíciu a chvíľu sedela v kresle líderky
    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v 1. kole slalomu na ZOH 2026.
    Vlhová vie, čo má robiť, ale nohy sú proti. Buďme na ňu hrdí, plakala Valette Zuzulová
    Šortrekárky Kórejskej republiky oslavujú zisk zlata.
    Obhajkyne zlata odchádzajú z Milána bez cenného kovu. Štafetu šortreku ovládli Kórejčanky
    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po 2. kole slalomu žien na ZOH 2026.
    VIDEO: Pozrite si jazdu Petry Vlhovej v 2. kole slalomu na ZOH 2026
    Medaily na ZOH Miláno 2026: Nórsko smeruje za celkovým prvenstvom (18. február)

    Johannes Hösflot Kläbo.
    Johannes Hösflot Kläbo. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|18. feb 2026 o 21:49
    Pozrite si medailovú bilancia krajín na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 12 (streda, 18. február).

    Výprava Nórska je aj po dvanástom súťažnom dni na čele medailovej bilancie na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

    Na konte má spolu 33 cenných kovov - pätnásť zlatých, osem strieborných a desať bronzových medailí.

    Druhé Taliansko nazbieralo 26 medailí a tretie USA ich má na konte celkovo 24.

    Medailová bilancia na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 12 (streda, 18. február)

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Steven Dubois.
    Pred holandskými súrodencami viedol od začiatku. Viacnásobný majster sveta oslavuje zlato
    dnes 21:58
    Johannes Hösflot Kläbo.
    Medaily na ZOH Miláno 2026: Nórsko smeruje za celkovým prvenstvom (18. február)Pozrite si medailovú bilancia krajín na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 12 (streda, 18. február).
    Brittany Boweová.
    Olympijský príbeh lásky. Športovkyne sa na jedných ZOH zoznámili, na ďalších už zasnúbiliObe sú aj olympijské medailistky.
    Pes vbehol na trať pretekov v behu na lyžiach na ZOH 2026
    VIDEO: Olympiáda má novú virálnu hviezdu. Šou v behu na lyžiach ukradol pesZa dvoma pretekárkami dobehol do cieľa.
    ONLINE: Petra Vlhová dnes ide 2. kolo slalomu na ZOH 2026.online
    ZOH Miláno a Cortina 2026: Shiffrinová získala zlatú medailu v slalomeSledovali ste s nami ONLINE prenos z 2. kola slalomu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    ONLINE: Slovenské biatlonistky dnes idú štafetu v biatlone na ZOH 2026.online
    Biatlon na ZOH 2026: Slovenky obsadili v ženskej štafete desiate miestoSledovali ste s nami ONLINE prenos zo štafety žien na 4x6 km v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026. Išli aj Bátovská Fialková, Kuzminová, Remeňová a Kapustová.
    Mária Remeňová.
    Po životných pretekoch bude finišovať ženskú štafetu. Bátovská Fialková pôjde v prvej poloviciPozrite si štartové čísla a nomináciu žien na biatlonovú štafetu.
    Sü Meng-tchao oslavuje zisk zlatej medaily
    Po Pekingu nenašla premožiteľku ani v Miláne. Číňanka obhájila zlatú medailuTriumfovala s viac ako desaťbodovým náskokom.
    Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
    Vlhová prišla po dvoch rokoch do cieľa slalomu. V prvej jazde jej chýbala ľahkosťSlovenská lyžiarka došla do cieľa slalomu po viac ako dvoch rokoch.
    Katarína Šrobová nedokončila 1. kolo slalomu
    Šrobovej olympijská premiéra nevyšla: Bolo fakt ťažké chytiť rytmusSlovenka nedokončila prvé kolo slalomu.
    dnes 13:29
    Čínsky snoubordista I-ming Su
    Čína oslavuje v Miláne prvé zlato. Snoubordista zvíťazil v deň svojich narodenínNa konto si pripísal druhé olympijské zlato.
    Johannes Hösflot Kläbo
    Jedinečný fenomén. Kläbo získal na olympiáde už desiatu zlatú medailuV Miláne získal piatu, čím vyrovnal rekord.
    Na snímke slovenský bežec na lyžiach Peter Hinds.
    Hinds a Cenek na ZOH neuspeli v hlavnej disciplíne. Finále im ušlo o päť miestKläbo môže získať jubilejnú desiatu zlatú medailu.
    Maja Dahlqvistová sa raduje v cieli
    Najväčšie favoritky potvrdili predpoklady. Švédky získali zlato v tímšprinteŠvédske bežkyne ovládli štyri z piatich doterajších disciplín.
    Olympijská a ruská vlajka počas záverečného ceremoniálu ZOH 2014 v Soči.
    Je to poburujúce. Ukrajina kritizuje návrat Rusov a Bielorusov na paralympiáduRusko budú v Taliansku reprezentovať šiesti parašportovci.
    Slovakia's Petra Vlhova competes during an alpine ski, women's slalom race, at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d'Ampezzo, Italy, Wednesday, Feb. 18, 2026. (AP Photo/Jacquelyn Martin) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter Games
    Fotogaléria: Petra Vlhová išla slalom žien na ZOH 2026
    Mikaela Shiffrinová.
    Shiffrinová hodila olympijské prekliatie za hlavu. Vlhová sa umiestnila v najlepšej tridsiatkeSlovenská lyžiarka stratila na Shiffrinovú 2,86 sekundy.
    Steven Dubois.
    Pred holandskými súrodencami viedol od začiatku. Viacnásobný majster sveta oslavuje zlatoV Pekingu v tejto disciplíne získal bronz.
    Rýchlokorčuliar Marcel Bosker
    Urazil sa a zmizol. Holandský rýchlokorčuliar opustil tím tesne pred pretekmiNahnevalo ho, že v štafete bol iba náhradník.
    Mikaela Shiffrinová.
    Shiffrinová môže zažehnať nočnú moru. V USA vtipne spomenuli aj Vlhovej návratMikaela Shiffrinová získala doposiaľ len tri olympijské medaily.
    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v slalome tímovej kombinácie žien.
    Vlhovej druhé kolo sa kríži s hokejovým švrťfinále. Kde sledovať slalom žien? (TV program)Pozrite si TV program slalomu žien na ZOH 2026.
    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
    Vlhová spoznala číslo v slalome na ZOH. Na trať pôjde po favoritkách na medailuPozrite si štartové čísla slalomu žien na ZOH 2026.
    Izraelskí bobisti Adam Edelman a Menachem Chen
    Politika namiesto olympiády. Komentátor v priamom prenose kritizoval IzraelčanaIzrael slová komentátora odsúdil.
    ONLINE: Peter Hinds a Tomáš Cenek dnes idú tímový šprint v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
    Beh na lyžiach na ZOH 2026: Hinds a Cenek nepostúpili z kvalifikácie tímového šprintuSledovali ste s nami ONLINE prenos z bežeckého lyžovania z pretekov tímového šprintu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    ONLINE: Petra Vlhová dnes ide 1. kolo slalomu na ZOH 2026.online
    ZOH Miláno a Cortina 2026: Vlhová dokončila 1. kolo slalomu, vedie ShiffrinováSledovali ste s nami ONLINE prenos z 1. kola slalomu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    Mari Fukadová.
    Náskok mala minimálny. Japonka po skvelom výkone získala zlatoO držiteľkách medailí sa rozhodlo v poslednom kole jázd.
    AZ16 Anterselva - Na snímke biatlonistky počas štafety žien na 4×6 km na zimných olympijských hrách v Anterselve 18. februára 2026. FOTO TASR/AP Athletes compete in the women's 4x6-kilometer relay biathlon race at the 2026 Winter Olympics in Anterselva, Italy, Wednesday, Feb. 18, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - 4×6 km - Taliansko - šport - zima - zimná - olympiáda - ZOH26 - zimné - olympijské - hry - biatlon - ženy - štafeta
    Fotogaléria z biatlonovej štafety žien na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
