Medaily na ZOH Miláno 2026: Nórsko smeruje za celkovým prvenstvom (18. február)

Výprava Nórska je aj po dvanástom súťažnom dni na čele medailovej bilancie na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Na konte má spolu 33 cenných kovov - pätnásť zlatých, osem strieborných a desať bronzových medailí.
Druhé Taliansko nazbieralo 26 medailí a tretie USA ich má na konte celkovo 24.
Medailová bilancia na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 12 (streda, 18. február)
