    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    ZOH Hokej 2026
    18.02.2026, Playoff, Štvrťfinále
    2 - 1
    0:0, 1:0, 0:1, 1:0
    Po predĺžení
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    Fantastický súboj hviezd NHL priniesol minimum gólov. O víťazovi sa muselo rozhodnúť v predĺžení

    Oliver Ekman-Larsson a Matthew Tkachuk.
    Fotogaléria (9)
    Oliver Ekman-Larsson a Matthew Tkachuk. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|18. feb 2026 o 23:40
    Hokejisti USA si v zápase štvrťfinále hokejového turnaja na ZOH 2026 poradili so Švédskom. Pozrite si sumár, góly a priebeh.

    Hokej na ZOH 2026 - štvrťfinále

    USA - Švédsko 2:1 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

    Góly: 32. Larkin (Hughes J., Hughes Q.), 64. Q. Hughes - 59. Zibanejad (Raymond, Landeskog)

    Rozhodcovia: Furlatt, McCauley - Cherrey (všetci Kan.), Hautamäki (Fín.)

    Vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0

    Diváci: 11.097

    USA: Hellebuyck - McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin - M. Tkachuk, Eichel, M. Tkachuk - Boldy, Matthews, Guentzel - Thompson, Larkin, Keller - Rakell, Pettersson, Forsberg - J. Hughes, Nelson, Miller - Trocheck

    Švédsko: Markström - Ekman-Larsson, Hedman, Dahlin, Forsling, Karlsson, Broberg, H. Lindholm - Nylander, Eriksson Ek, Kempe - Rantanen, Zibanejad, Landeskog - E. Lindholm, Wennberg, Holmberg - Bratt

    Hokejisti USA zvíťazili vo štvrťfinále ZOH v Miláne. V stredajšom zápase si poradili so Švédskom tesne 2:1 po predĺžení.

    Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Kanada a Fínsko. Súboje o postup do finále sú na programe v piatok 20. februára.

    Američania sa medzi štvoricu najlepších tímov olympijského turnaja dostali prvýkrát od roku 2014. V súbojoch o medaily sa pokúsia získať 12. cenný kov v histórii. Doteraz majú bilanciu 2-8-1.

    Fotogaléria zo zápasu USA - Švédsko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (štvrťfinále)
    Američan Jake Sanderson (85) a Švéd Filip Forsberg (9) vo štvrťfinálovom zápase USA - Švédsko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    Američan Jake Sanderson (85) a Švéd Filip Forsberg (9) vo štvrťfinálovom zápase USA - Švédsko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    Američan Jack Eichel (9) vo štvrťfinálovom zápase USA - Švédsko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    Švéd Philip Broberg vo štvrťfinálovom zápase USA - Švédsko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    9 fotografií
    Američan Charlie McAvoy (25) a Švéd Gabriel Landeskog vo štvrťfinálovom zápase USA - Švédsko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.

    V troch zo štyroch štvrťfinálových zápasov rozhodlo o víťazovi až predĺženia. V riadnom hracom čase zvíťazili iba Slováci, ktorí zdolali Nemcov 6:2.

    Kanaďania vyradili Česko po triumfe 4:3 pp, Fíni zdolali Švajčiarov 3:2 pp po obrate z 0:2.

    Priebeh zápasu USA - Švédsko na ZOH 2026

    I. tretina:

    Prvá tretina bola o obojstranne dôslednej defenzíve a vyčkávaní na chybu. Od 4. minúty mali Američania presilovku, ale švédskeho brankára Markströma neprekonali.

    Diváci videli skôr opatrný hokej, ktorému nechýbalo nasadenie ani rýchlosť, no gólových príležitostí bolo len minimum.

    II. tretina:

    Po prvej prestávke dianie získalo na atraktivite. Pribudli zaujímavé situácie na oboch stranách a nerozhodný stav zmenil až Larkin v 32. minúte.

    Dahlin mu pred bránkou dovolil tečovať strelu Quinna Hughesa a Markström bol bezmocný - 1:0.

    Američania mali v druhej tretine viac z hry, no skóre sa v nej už nezmenilo.

    III. tretina:

    Brankár Hellebuyck bol veľká prekážka pre Švédov, ktorí v tretej tretine zvýšili ofenzívnu snahu.

    V 58. minúte trafil Kempe do žŕdky, no Švédom sa následne vyplatila hra bez brankára.

    Markström sotva dokorčuľoval na striedačku, keď Raymond našiel krížnou prihrávkou Zibanejada, ktorý strelou bez prípravy vyrovnal.

    Predĺženie:

    Quinn Hughes ukončil predĺženie v 64. minúte. Po tom, čo získal puk od Boldyho, si v útočnom pásme vylepšil streleckú pozíciu a strelou spoza Landeskoga prekonal Markströma - 2:1.

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    20.2.2026 16:40
    Fínsko
    Fínsko
    Finále

    Hokej na ZOH 2026 - štvrťfinále 18.2.2026

    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 16:40
    | Playoff | Štvrťfinále
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    4 PP - 3
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 18:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    3 PP - 2
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    Rho Ice Hockey Arena
    18.02. 21:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    2 PP - 1
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Hokejisti Slovenska oslavujú postup do semifinále.
    Hokejisti Slovenska oslavujú postup do semifinále.
    Slovensko spoznalo súpera v semifinále. Na turnaji prvýkrát vyzve zámorský tím
    st 23:41|14
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Hokejisti Slovenska oslavujú postup do semifinále.
    Hokejisti Slovenska oslavujú postup do semifinále.
    Slovensko spoznalo súpera v semifinále. Na turnaji prvýkrát vyzve zámorský tím
    st 23:41|14
