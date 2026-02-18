Fantastický súboj hviezd NHL priniesol minimum gólov. O víťazovi sa muselo rozhodnúť v predĺžení

Hokej na ZOH 2026 - štvrťfinále
USA - Švédsko 2:1 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)
Góly: 32. Larkin (Hughes J., Hughes Q.), 64. Q. Hughes - 59. Zibanejad (Raymond, Landeskog)
Rozhodcovia: Furlatt, McCauley - Cherrey (všetci Kan.), Hautamäki (Fín.)
Vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 11.097
USA: Hellebuyck - McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin - M. Tkachuk, Eichel, M. Tkachuk - Boldy, Matthews, Guentzel - Thompson, Larkin, Keller - Rakell, Pettersson, Forsberg - J. Hughes, Nelson, Miller - Trocheck
Švédsko: Markström - Ekman-Larsson, Hedman, Dahlin, Forsling, Karlsson, Broberg, H. Lindholm - Nylander, Eriksson Ek, Kempe - Rantanen, Zibanejad, Landeskog - E. Lindholm, Wennberg, Holmberg - Bratt
Hokejisti USA zvíťazili vo štvrťfinále ZOH v Miláne. V stredajšom zápase si poradili so Švédskom tesne 2:1 po predĺžení.
Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Kanada a Fínsko. Súboje o postup do finále sú na programe v piatok 20. februára.
Američania sa medzi štvoricu najlepších tímov olympijského turnaja dostali prvýkrát od roku 2014. V súbojoch o medaily sa pokúsia získať 12. cenný kov v histórii. Doteraz majú bilanciu 2-8-1.
V troch zo štyroch štvrťfinálových zápasov rozhodlo o víťazovi až predĺženia. V riadnom hracom čase zvíťazili iba Slováci, ktorí zdolali Nemcov 6:2.
Kanaďania vyradili Česko po triumfe 4:3 pp, Fíni zdolali Švajčiarov 3:2 pp po obrate z 0:2.
Priebeh zápasu USA - Švédsko na ZOH 2026
I. tretina:
Prvá tretina bola o obojstranne dôslednej defenzíve a vyčkávaní na chybu. Od 4. minúty mali Američania presilovku, ale švédskeho brankára Markströma neprekonali.
Diváci videli skôr opatrný hokej, ktorému nechýbalo nasadenie ani rýchlosť, no gólových príležitostí bolo len minimum.
II. tretina:
Po prvej prestávke dianie získalo na atraktivite. Pribudli zaujímavé situácie na oboch stranách a nerozhodný stav zmenil až Larkin v 32. minúte.
Dahlin mu pred bránkou dovolil tečovať strelu Quinna Hughesa a Markström bol bezmocný - 1:0.
Američania mali v druhej tretine viac z hry, no skóre sa v nej už nezmenilo.
III. tretina:
Brankár Hellebuyck bol veľká prekážka pre Švédov, ktorí v tretej tretine zvýšili ofenzívnu snahu.
V 58. minúte trafil Kempe do žŕdky, no Švédom sa následne vyplatila hra bez brankára.
Markström sotva dokorčuľoval na striedačku, keď Raymond našiel krížnou prihrávkou Zibanejada, ktorý strelou bez prípravy vyrovnal.
Predĺženie:
Quinn Hughes ukončil predĺženie v 64. minúte. Po tom, čo získal puk od Boldyho, si v útočnom pásme vylepšil streleckú pozíciu a strelou spoza Landeskoga prekonal Markströma - 2:1.
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH
Zimná olympiáda Miláno 2026
