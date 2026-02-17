    18.02.2026 06:00
    Program a výsledky Slovákov dnes - streda, 18. február - ZOH Miláno 2026

    Program a výsledky Slovákov dnes - streda 18. február - ZOH Miláno 2026.
    Program a výsledky Slovákov dnes - streda 18. február - ZOH Miláno 2026. (Autor: Sportnet)
    Pozrite si kompletný program a výsledky Slovákov z dňa 12 (18.2.2026) na olympiáde v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 12. V stredu 18. februára sa predstavia ďalší Slováci.

    Z pohľadu slovenských fanúšikov v 12. deň vyčnievajú tri udalosti. Od 10:00 sa v slalome predstavia Petra Vlhová a Katarína Šrobová.

    O 12:10 potom slovenskí hokejisti zabojujú o postup do semifinále hokejového turnaja na ZOH 2026, ich súperom bude reprezentácia Nemecka.

    A od 14:45 sa slovenské biatlonistky Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Ema Kapustová predstavia v štafete na 4 x 6 km.

    V akcii budú aj bežci na lyžiach Peter Hinds a Tomáš Cenek, ktorí sa predstavia v tímovom šprinte voľnou technikou.

    Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 v stredu 18. februára 2026 (deň 12).

    Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 12)

    Dátum

    Čas

    Meno

    Šport

    Disciplína

    18. február

    10:00

    Petra Vlhová, Katarína Šrobová

    zjazdové lyžovanie

    1. kolo slalomu

    18. február

    10:15

    Peter Hinds, Tomáš Cenek

    beh na lyžiach

    tímový šprint voľná technika, kvalifikácia

    18. február

    12:10

    Slovensko - Nemecko

    hokej

    štvrťfinále

    18. február

    12:15

    Peter Hinds, Tomáš Cenek

    beh na lyžiach

    tímový šprint voľná technika, finále

    18. február

    13:30

    Petra Vlhová, Katarína Šrobová

    zjazdové lyžovanie

    2. kolo slalomu

    18. február

    14:45

    Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová, Ema Kapustová

    biatlon

    štafeta žien 4 × 6 km

