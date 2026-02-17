Program a výsledky Slovákov dnes - streda, 18. február - ZOH Miláno 2026

Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 12. V stredu 18. februára sa predstavia ďalší Slováci.
Z pohľadu slovenských fanúšikov v 12. deň vyčnievajú tri udalosti. Od 10:00 sa v slalome predstavia Petra Vlhová a Katarína Šrobová.
O 12:10 potom slovenskí hokejisti zabojujú o postup do semifinále hokejového turnaja na ZOH 2026, ich súperom bude reprezentácia Nemecka.
A od 14:45 sa slovenské biatlonistky Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Ema Kapustová predstavia v štafete na 4 x 6 km.
V akcii budú aj bežci na lyžiach Peter Hinds a Tomáš Cenek, ktorí sa predstavia v tímovom šprinte voľnou technikou.
Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 v stredu 18. februára 2026 (deň 12).
Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 12)
Dátum
Čas
Meno
Šport
Disciplína
10:00
1. kolo slalomu
10:15
tímový šprint voľná technika, kvalifikácia
12:10
štvrťfinále
12:15
tímový šprint voľná technika, finále
13:30
2. kolo slalomu
14:45
Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová, Ema Kapustová
štafeta žien 4 × 6 km
