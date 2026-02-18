Hinds a Cenek na ZOH neuspeli v hlavnej disciplíne. Finále im ušlo o päť miest

ZOH 2026 - beh na lyžiach
Tímšprint mužov voľnou technikou - kvalifikácia:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Ben Ogden, Gus Schumacher
USA
5:45,72 min
2.
Einar Hedegart, Johannes Hösflot Kläbo
Nórsko
+2,67 s
3.
Elia Barp, Federico Pellegrino
Taliansko
+3,38 s
20.
Tomáš Cenek, Peter Hinds
Slovensko
+29,46 s
Slovenskí bežci na lyžiach Peter Hinds a Tomáš Cenek neuspeli v stredu v kvalifikácii tímšprintu voľnou technikou na ZOH 2026.
V bežeckom areáli Tesero obsadili 20. miesto so stratou 29,46 sekundy na najrýchlejších Američanov Bena Ogdena a Gusa Schumachera. Do finále o 12.15 h postúpilo 15 dvojíc.
Pre olympijských debutantov Hindsa s Cenekom bol tímšprint prioritou na prebiehajúcich hrách, ale cieľ dostať sa medzi elitnú pätnástku nesplnili.
V kvalifikácii bežal každý z dvojčlenného tímu na 1,5 km dlhej trati samostatne. Cenek ako prvý zo slovenského tímu dosiahol čas 3:10,95 min., a to stačilo iba na 25. miesto v konkurencii 27 krajín s mankom 19,21 sekundy na prekvapujúceho lídra Jaumea Pueyoa zo Španielska.
Hinds bol rýchlejší o viac ako šesť sekúnd ako Cenek a časom 3:04,22 min. posunul tím o päť priečok vyššie. Na postup však Slováci potrebovali zajazdiť súhrnne o viac ako 17 sekúnd rýchlejší čas. Hindsovi patrila celkovo 38. a Cenekovi 46. pozícia zo všetkých štartujúcich.
Pre Ceneka sa účinkovanie na ZOH 2026 tímšprintom skončilo, Hinds by mal ešte v sobotu absolvovať kráľovskú disciplínu na 50 km klasicky.
Topfavoritmi na zlato sú obhajcovia prvenstva Nóri. Johannes Hösflot Kläbo pred štyrmi rokmi v Prekingu triumfoval v tímšprinte klasicky v dvojici s Erikom Valnesom a teraz vytvoril tandem s Einarom Hedegartom.
V kvalifikácii obsadili Nóri druhú priečku za USA a pred domácim Talianskom a ak vo finále potvrdia papierové predpoklady, Kläbo získa jubilejnú desiatu zlatú medailu na ZOH a piatu na týchto hrách z piatich štartov.
Vyrovnal by tak rekord v počte titulov na jednej zimnej olympiáde. Drží ho americký rýchlokorčuliar Eric Heiden, ktorý v Lake Placid 1980 vybojoval päť prvenstiev.
