Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
Vlhová prišla po dvoch rokoch do cieľa slalomu. V prvej jazde jej chýbala ľahkosť
Mikaela Shiffrinová.
Shiffrinová hodila olympijské prekliatie za hlavu. Vlhová sa umiestnila v najlepšej tridsiatke
Pes vbehol na trať pretekov v behu na lyžiach na ZOH 2026
VIDEO: Olympiáda má novú virálnu hviezdu. Šou v behu na lyžiach ukradol pes
Mária Remeňová.
Po životných pretekoch bude finišovať ženskú štafetu. Bátovská Fialková pôjde v prvej polovici
Rýchlokorčuliar Marcel Bosker
Urazil sa a zmizol. Holandský rýchlokorčuliar opustil tím tesne pred pretekmi
Na snímke slovenský bežec na lyžiach Peter Hinds.
Hinds a Cenek na ZOH neuspeli v hlavnej disciplíne. Finále im ušlo o päť miest
Hinds a Cenek na ZOH neuspeli v hlavnej disciplíne. Finále im ušlo o päť miest

Na snímke slovenský bežec na lyžiach Peter Hinds.
Na snímke slovenský bežec na lyžiach Peter Hinds. (Autor: TASR)
18. feb 2026 o 11:05
Kläbo môže získať jubilejnú desiatu zlatú medailu.

ZOH 2026 - beh na lyžiach

Tímšprint mužov voľnou technikou - kvalifikácia:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Ben Ogden, Gus Schumacher

USA

5:45,72 min

2.

Einar Hedegart, Johannes Hösflot Kläbo

Nórsko

+2,67 s

3.

Elia Barp, Federico Pellegrino

Taliansko

+3,38 s

20. 

Tomáš Cenek, Peter Hinds

Slovensko

+29,46 s

Slovenskí bežci na lyžiach Peter Hinds a Tomáš Cenek neuspeli v stredu v kvalifikácii tímšprintu voľnou technikou na ZOH 2026.

V bežeckom areáli Tesero obsadili 20. miesto so stratou 29,46 sekundy na najrýchlejších Američanov Bena Ogdena a Gusa Schumachera. Do finále o 12.15 h postúpilo 15 dvojíc.

Pre olympijských debutantov Hindsa s Cenekom bol tímšprint prioritou na prebiehajúcich hrách, ale cieľ dostať sa medzi elitnú pätnástku nesplnili.

V kvalifikácii bežal každý z dvojčlenného tímu na 1,5 km dlhej trati samostatne. Cenek ako prvý zo slovenského tímu dosiahol čas 3:10,95 min., a to stačilo iba na 25. miesto v konkurencii 27 krajín s mankom 19,21 sekundy na prekvapujúceho lídra Jaumea Pueyoa zo Španielska.

Hinds bol rýchlejší o viac ako šesť sekúnd ako Cenek a časom 3:04,22 min. posunul tím o päť priečok vyššie. Na postup však Slováci potrebovali zajazdiť súhrnne o viac ako 17 sekúnd rýchlejší čas. Hindsovi patrila celkovo 38. a Cenekovi 46. pozícia zo všetkých štartujúcich.

Pre Ceneka sa účinkovanie na ZOH 2026 tímšprintom skončilo, Hinds by mal ešte v sobotu absolvovať kráľovskú disciplínu na 50 km klasicky.

Topfavoritmi na zlato sú obhajcovia prvenstva Nóri. Johannes Hösflot Kläbo pred štyrmi rokmi v Prekingu triumfoval v tímšprinte klasicky v dvojici s Erikom Valnesom a teraz vytvoril tandem s Einarom Hedegartom.

V kvalifikácii obsadili Nóri druhú priečku za USA a pred domácim Talianskom a ak vo finále potvrdia papierové predpoklady, Kläbo získa jubilejnú desiatu zlatú medailu na ZOH a piatu na týchto hrách z piatich štartov.

Vyrovnal by tak rekord v počte titulov na jednej zimnej olympiáde. Drží ho americký rýchlokorčuliar Eric Heiden, ktorý v Lake Placid 1980 vybojoval päť prvenstiev.

