Radivojevičovi sa najviac páčili pracanti. Keď sa ide do bitky, sú tam. Čo mu napísal Fehérváry?

Celé Slovensko sa raduje. Vo štvrťfinále hokejového turnaja ZOH sme vyhrali nad Nemeckom 6:2 a opäť zažívame pravú hokejovú eufóriu a verím tomu, že sme ešte nepovedali posledné slovo.
Prvá tretina bola upracovaná z obidvoch strán, bolo vidieť úvodnú nervozitu. My sme mali viac striel, Nemci menej. Samo Hlavaj mal menej roboty, ale oni mali o niečo viac nebezpečných pokusov, ktoré on vyriešil.
Prvý gól nás nakopol a dobre upokojil. V druhej tretine sme dali v rozpätí 33 sekúnd dva góly a myslím si, že tam sme rozhodli celý zápas.
Keď dostanete takto rýchlo dva góly a prehrávate už o tri, pričom máte v nohách tretí zápas za štyri dni, nie je to nič jednoduché aj po psychickej stránke. Od tej doby sme mali navrch a zápas sme kontrolovali.
Zaujali pracanti
Najviac sa mi dnes páčili všetci naši pracanti. Regenda, Kelemen, Pospíšil, Okuliar, ale celé mužstvo hralo výborne. Títo chalani však boli produktívni a je vidieť, že keď sa už ide do bitky, oni sú tam.
Vidieť, že mužstvo si pomáha. Vedia zabrať aj iní hráči, čo je veľmi dobré.
Regenda dával typické góly zo svojej kancelárie. Pri prvom išiel veľmi dobre pred bránu, tak ako sme u neho zvyknutí, mal pekný teč.
Pri tom druhom bol zase v slote, puk sa k nemu odrazil, poslal ho na bránu a dal gól. On sa tam cíti výborne.
V histórii nemáme veľa hráčov, ktorí vedeli hrať v predbránkovom priestore. On je jeden z najlepších a zaslúžene dal dva góly.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026
Draisaitl bol na ľade stále
Juraj Slafkovský si v prvej tretine dovolil odvážnu kľučku na vlastnej modrej čiare na Leona Draisaitla. Vidieť, že hrá s veľkým sebavedomím. Keď máte sebavedomie, veci vám vychádzajú.
Ja si myslím, že nikto mu na to nič nepovedal. Vychádzalo to z hry a urobil to. Diváci sa možno trochu zľakli, ale nič sa nedialo. Krásne to spravil a hra plynula ďalej.
Zdalo sa mi, že Draisaitl bol na ľade stále. Vyzeralo to, že z neho ani neschádza. Až na jeden moment sme ho však zvládli ustrážiť. Presadil sa, len keď prihrával na gól.
Nedovolili sme mu dať gól a to je veľmi dobrá práca všetkých hráčov. Chalani to zvládli na jednotku.
V tretej tretine som mal z Draisaitla pocit, že už nemá toľko energie. Mužstvo už bolo dole a to sa musí pretaviť, keď hráte tretí zápas za štyri dni.
O výsledok som sa nebál. Náskok bol dosť komfortný a dobre sme reagovali na ich hru. Oni do toho dali všetko, samozrejme, urobili si šance, ale s tým sa dalo rátať. Myslím si však, že už nemali fyzickú ani psychickú silu na to, aby s tým výsledkom niečo urobili.
Hocijaká medaila by mala cenu zlata
Hodnotenie slovenského úspechu by som však nechal až na obdobie po turnaji. Ideme veľmi dobre a hrať budeme do konca turnaja. Dostali sme sa medzi štyroch najlepších a to si treba vážiť.
Písali sme si aj v skupine s „Fehym“ (Fehérváry) a napísal, že ešte nie je koniec. Toto nastavenie vidieť aj na chalanoch. Chcú byť odmenení medailou a hocijaká medaila bude mať pre nás cenu zlata.
Keď už sme tu, zaslúžime si to. Verím tomu, že aj pri troche šťastia, ktoré nám zatiaľ praje. Je to len jeden zápas, nie je to séria na štyri víťazné duely. V tom ďalšom sa môže stať hocičo.
Uvidíme, s kým sa stretneme, ale v tejto eufórii a s našou súčasnou formou a výbornou hrou, sa o to určite pobijeme.
Môže ešte nastať prekvapenie, ale ak sa žiadne nestane, s najväčším predpokladom pôjdeme hrať s USA. Uvidíme, ako to dopadne. Je ťažké kalkulovať.
Chalani sa môžu uvoľniť dnes do polnoci. Večer zistíme súpera a od zajtra sa budeme na neho pripravovať.
