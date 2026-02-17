Vlhová spoznala číslo v slalome na ZOH. Na trať pôjde po favoritkách na medailu

Slovenské lyžiarky Petra Vlhová a Katarína Šrobová spoznali štartové čísla v stredajšom slalome, ktorý uzavrie program zjazdového lyžovania na ZOH 2026.
Obhajkyňa zlatej medaily z Pekingu bola počas svojej kariéry zvyknutá na čísla z prvej nasadenej skupiny (1-7), no takmer dvojročný výpadok zavinený zranením kolena, sa prejavil aj na tomto faktore.
Vlhová sa dostane na trať s číslom 23, teda až po všetkých favoritkách na čele s Mikaelou Shiffrinovou, ktorá v tejto sezóne vyhrala sedem z ôsmich slalomov a iba v Kranjskej Gore ju dokázala poraziť Camille Rastová.
Americká lyžiarka bude najväčšou favoritkou, no pri žrebe čísel nemala šťastie, keďže z nasadenej sedmičky bude mať najnevýhodnejšie číslo sedem.
Preteky otvorí 19-ročná Albánka Lara Colturiová, po ktorej budú nasledovať Paula Moltzanová z USA a spomenutá Švajčiarka Camille Rastová.
Štvorku bude mať Rakúšanka Katharina Truppeová, päťku Švajčiarka Wendy Holdenerová a šestku Nemka Lena Dürrová, ktorá pred štyrmi rokmi v Pekingu vyhrala prvé kolo, ale napokon skončila až štvrtá.
Katarína Šrobová si v konkurencii až 95 pretekárok pripne na kombinézu číslo 69 a na štarte bude aj ďalšia Slovenka, ale vo farbách Česka. Martina Dubovská sa pokúsi predrať do druhého kola s číslom 37.
Priamy prenos zo slalomu žien odvysielajú stanice :Šport, Eurosport 1, ORF 1 a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - slalom žien na ZOH 2026
Číslo
Meno
Krajina
1
Lara Colturiová
Albánsko
2
Paula Moltzanová
USA
3
Camille Rastová
Švajčiarsko
4
Katharina Truppeová
Rakúsko
5
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
6
Lena Dürrová
Nemecko
7
Mikaela Shiffrinová
USA
8
Katharina Huberová
Rakúsko
9
Sara Hectorová
Švédsko
10
Emma Aicherová
Nemecko
11
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
12
Anna Swennová Larssonová
Švédsko
13
Cornelia Öhlundová
Švédsko
14
Mélanie Meillardová
Švajčiarsko
15
Marion Chevrierová
Francúzsko
23
Petra Vlhová
Slovensko
37
Martina Dubovská
Česko
69
Katarína Šrobová
Slovensko
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Dvojice osemfinále a štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara