Vlhová spoznala číslo v slalome na ZOH. Na trať pôjde po favoritkách na medailu

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas ZOH 2026 v Miláne a Cortine. (Autor: TASR)
Sportnet|17. feb 2026 o 16:50 (aktualizované 17. feb 2026 o 17:40)
Pozrite si štartové čísla slalomu žien na ZOH 2026.

Slovenské lyžiarky Petra Vlhová a Katarína Šrobová spoznali štartové čísla v stredajšom slalome, ktorý uzavrie program zjazdového lyžovania na ZOH 2026.

Obhajkyňa zlatej medaily z Pekingu bola počas svojej kariéry zvyknutá na čísla z prvej nasadenej skupiny (1-7), no takmer dvojročný výpadok zavinený zranením kolena, sa prejavil aj na tomto faktore.

Vlhová sa dostane na trať s číslom 23, teda až po všetkých favoritkách na čele s Mikaelou Shiffrinovou, ktorá v tejto sezóne vyhrala sedem z ôsmich slalomov a iba v Kranjskej Gore ju dokázala poraziť Camille Rastová.

Kde sledovať lyžovanie na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Americká lyžiarka bude najväčšou favoritkou, no pri žrebe čísel nemala šťastie, keďže z nasadenej sedmičky bude mať najnevýhodnejšie číslo sedem.

Preteky otvorí 19-ročná Albánka Lara Colturiová, po ktorej budú nasledovať Paula Moltzanová z USA a spomenutá Švajčiarka Camille Rastová.

Štvorku bude mať Rakúšanka Katharina Truppeová, päťku Švajčiarka Wendy Holdenerová a šestku Nemka Lena Dürrová, ktorá pred štyrmi rokmi v Pekingu vyhrala prvé kolo, ale napokon skončila až štvrtá.

Katarína Šrobová si v konkurencii až 95 pretekárok pripne na kombinézu číslo 69 a na štarte bude aj ďalšia Slovenka, ale vo farbách Česka. Martina Dubovská sa pokúsi predrať do druhého kola s číslom 37.

Priamy prenos zo slalomu žien odvysielajú stanice :Šport, Eurosport 1, ORF 1 a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - slalom žien na ZOH 2026

Číslo

Meno

Krajina

1

Lara Colturiová

Albánsko

2

Paula Moltzanová

USA

3

Camille Rastová

Švajčiarsko

4

Katharina Truppeová

Rakúsko

5

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

6

Lena Dürrová

Nemecko

7

Mikaela Shiffrinová

USA

8

Katharina Huberová

Rakúsko

9

Sara Hectorová

Švédsko

10

Emma Aicherová

Nemecko

11

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

12

Anna Swennová Larssonová

Švédsko

13

Cornelia Öhlundová

Švédsko

14

Mélanie Meillardová

Švajčiarsko

15

Marion Chevrierová

Francúzsko

23

Petra Vlhová

Slovensko

37

Martina Dubovská

Česko

69

Katarína Šrobová

Slovensko

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

