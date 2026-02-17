Vlhovej druhé kolo sa kríži s hokejovým švrťfinále. Kde sledovať slalom žien? (TV program)

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa predstaví v slalome žien na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Ak sa jej počas prvého kola podarí prísť do cieľa, automaticky sa prebojuje aj do toho druhého. To prvé je na programe o 10.00 h, druhé o 13.30 h.
Menším problémom pre slovenských divákov môže byť kolízia 2. kola so štvrťfinálovým zápasom hokejistov proti Nemecku, ktorý sa hrá od 12.10 h.
Slovenská televízia bude na programe :Šport vysielať hokejový zápas, no smútiť nemusia ani fanúšikovia lyžovania. Druhé kolo bude vďaka výnimke od hlavného vysielateľa dostupné na webe stvr.sk.
Okrem toho bude možné druhé kolo sledovať na stanici Eurosport s českým komentárom, ORF s nemeckým komentárom a M4 Sport s maďarským komentárom.
Preteky takisto bude vysielať streamovacia platforma HBO Max a textový online prenos bude dostupný aj na portáli Sportnet.sk.
Ak by došlo k výraznému časovému predĺženiu hokejového štvrťfinále, možná je aj termínová kolízia s vysielaním ženskej biatlonovej štafety, ktorá sa začína od 14:45 h na stanici :Šport.
"V prípade, že by sa hokej predĺžil až do toho času mimo troch tretín a zasiahol by aj do biatlonovej štafety, tak máme možnosť vysielať aj biatlonovú štafetu na ďalšom separátnom streame.
Je to výnimočná situácia, na ktorú sme takýmto spôsobom zareagovali a podarilo sa nám vyrokovať túto výnimku, aby naši diváci mali možnosť vlastného výberu," objasnil riaditeľ Sekcie športu STVR Pavol Gašpar.
