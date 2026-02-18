Skvelý návrat do zápasu. Fíni vybojovali postup so Švajčiarmi až v predĺžení

Hokej na ZOH 2026 - štvrťfinále
Fínsko - Švajčiarsko 3:2 pp (0:2, 0:0, 2:0 - 1:0)
Góly: 54. Aho (Luostarinen, Lindell), 59. Heiskanen (Hintz, Rantanen), 64. Lehkonen (Lundell, Lindell) – 15. Riat (Jäger), 16. Niederreiter (Suter, Kurashev)
Rozhodcovia: Campbell, Dwyer (obaja Kan.) – Daisy (USA), Suchánek (ČR)
Vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 3090
Fínsko: Saros – Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Matinpalo, Määttä, Jokiharju – Rantanen, Hintz, Granlund – Teräväinen, Aho, Lehkonen – Kakko, Lundell, Luostarinen – Armia, Haula, Tolvanen – Kiviranta
Švajčiarsko: Genoni – Moser, Josi, Kukan, Siegenthaler, Glauser, Marti, Fora, Berni – Meier, Hischier, Kurashev – Niederreiter, Suter, Andrighetto – Bertschy, Thürkauf, S. Schmid – Riat, Jäger, Knak
Hokejisti Fínska zvíťazili vo štvrťfinále ZOH v Miláne. V stredajšom zápase si poradili so Švajčiarskom 3:2 po predĺžení.
V ňom rozhodol o postupe svojho tímu útočník Artturi Lehkonen.
Fíni sa meno svojho súpera dozvedia po večernom súboji medzi USA a Švédskom. Ak postúpi zámorský tím, tak bude Fínsko hrať o postup do finále proti Kanade.
Pokiaľ americký výber duel proti „trom korunkám“ nezvládne, Fínov čaká súboj proti Slovensku.
Priebeh zápasu Fínsko - Švajčiarsko na ZOH 2026
I. tretina:
Švajčiari dokázali dvakrát udrieť v prvej tretine v priebehu 72 sekúnd. Najskôr poslal „helvétov“ do vedenia Riat, na ktorého nadviazal Niederreiter.
Švajčiarsko strelilo dva góly z piatich streleckých pokusov v prvej tretine.
II. tretina:
Fíni mali v prostrednej časti hry streleckú prevahu, ale na kontaktný gól im nestačilo ani 16 pokusov smerujúcich na Genoniho.
III. tretina:
„Suomi“ však dokázali vyrovnať a po góloch Aha a Heiskanena poslali duel do predĺženia. Severania svoj obrat dokonali, v predĺžení rozhodol o ich postupe Lehkonen.
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH
Hokej na ZOH 2026 - štvrťfinále 18.2.2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
