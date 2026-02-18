    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    ZOH Hokej 2026
    18.02.2026, Playoff, Štvrťfinále
    3 - 2
    0:2, 0:0, 2:0, 1:0
    Po predĺžení
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    Prehľad zápasuOnline prenosSumár

    Skvelý návrat do zápasu. Fíni vybojovali postup so Švajčiarmi až v predĺžení

    Fínsko oslavuje gól.
    Fotogaléria (23)
    Fínsko oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|18. feb 2026 o 20:41
    Hokejisti Fínska si v zápase štvrťfinále hokejového turnaja na ZOH 2026 poradili so Švajčiarskom. Pozrite si sumár, góly a priebeh.

    Hokej na ZOH 2026 - štvrťfinále

    Fínsko - Švajčiarsko 3:2 pp (0:2, 0:0, 2:0 - 1:0)

    Góly: 54. Aho (Luostarinen, Lindell), 59. Heiskanen (Hintz, Rantanen), 64. Lehkonen (Lundell, Lindell) – 15. Riat (Jäger), 16. Niederreiter (Suter, Kurashev)

    Rozhodcovia: Campbell, Dwyer (obaja Kan.) – Daisy (USA), Suchánek (ČR)

    Vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0

    Diváci: 3090

    Fínsko: Saros – Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Matinpalo, Määttä, Jokiharju – Rantanen, Hintz, Granlund – Teräväinen, Aho, Lehkonen – Kakko, Lundell, Luostarinen – Armia, Haula, Tolvanen – Kiviranta

    Švajčiarsko: Genoni – Moser, Josi, Kukan, Siegenthaler, Glauser, Marti, Fora, Berni – Meier, Hischier, Kurashev – Niederreiter, Suter, Andrighetto – Bertschy, Thürkauf, S. Schmid – Riat, Jäger, Knak

    Hokejisti Fínska zvíťazili vo štvrťfinále ZOH v Miláne. V stredajšom zápase si poradili so Švajčiarskom 3:2 po predĺžení.

    V ňom rozhodol o postupe svojho tímu útočník Artturi Lehkonen.

    Fíni sa meno svojho súpera dozvedia po večernom súboji medzi USA a Švédskom. Ak postúpi zámorský tím, tak bude Fínsko hrať o postup do finále proti Kanade.

    Fotogaléria zo zápasu Fínsko - Švajčiarsko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (štvrťfinále)
    23 fotografií

    Pokiaľ americký výber duel proti „trom korunkám“ nezvládne, Fínov čaká súboj proti Slovensku.

    Priebeh zápasu Fínsko - Švajčiarsko na ZOH 2026

    I. tretina:

    Švajčiari dokázali dvakrát udrieť v prvej tretine v priebehu 72 sekúnd. Najskôr poslal „helvétov“ do vedenia Riat, na ktorého nadviazal Niederreiter.

    Švajčiarsko strelilo dva góly z piatich streleckých pokusov v prvej tretine.

    II. tretina:

    Fíni mali v prostrednej časti hry streleckú prevahu, ale na kontaktný gól im nestačilo ani 16 pokusov smerujúcich na Genoniho.

    III. tretina:

    „Suomi“ však dokázali vyrovnať a po góloch Aha a Heiskanena poslali duel do predĺženia. Severania svoj obrat dokonali, v predĺžení rozhodol o ich postupe Lehkonen.

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    0
    Švédsko
    Švédsko
    0
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    20.2.2026 16:40
    Fínsko
    Fínsko
    Finále

    Hokej na ZOH 2026 - štvrťfinále 18.2.2026

    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 16:40
    | Playoff | Štvrťfinále
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    4 PP - 3
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 18:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    3 PP - 2
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    Rho Ice Hockey Arena
    18.02. 21:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    0 - 0
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    David Pastrňák v zápase štvrťfinále Kanada - Česko na ZOH 2026.
    David Pastrňák v zápase štvrťfinále Kanada - Česko na ZOH 2026.
    Gól slávilo šesť Čechov a nikto si to nevšimol. Pastrňák: Hokej je krutý
    Boris Vanya|dnes 21:02
