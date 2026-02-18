18.02.2026 06:00
Deň 12
Miláno a Cortina 2026
Live
Mikaela Shiffrinová.
Shiffrinová môže zažehnať nočnú moru. NBC si vtipne spomenula aj na Vlhovú
Mária Remeňová.
Po životných pretekoch bude finišovať ženskú štafetu. Bátovská Fialková pôjde v prvej polovici
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
Vlhová spoznala číslo v slalome na ZOH. Na trať pôjde po favoritkách na medailu
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v slalome tímovej kombinácie žien.
Vlhovej druhé kolo sa kríži s hokejovým švrťfinále. Kde sledovať slalom žien? (TV program)
Rýchlokorčuliar Marcel Bosker
Urazil sa a zmizol. Holandský rýchlokorčuliar opustil tím tesne pred pretekmi
Izraelskí bobisti Adam Edelman a Menachem Chen
Politika namiesto olympiády. Komentátor v priamom prenose kritizoval Izraelčana
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 12Súvisiace

Urazil sa a zmizol. Holandský rýchlokorčuliar opustil tím tesne pred pretekmi

Rýchlokorčuliar Marcel Bosker
Rýchlokorčuliar Marcel Bosker (Autor: TASR/AP)
TASR|18. feb 2026 o 09:07
ShareTweet0

Nahnevalo ho, že v štafete bol iba náhradník.

Rýchlokorčuliar Marcel Bosker odišiel z milánskej haly tesne pred pretekmi o bronz v mužskej tímovej stíhačke na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Dvadsaťdeväťročný Holanďan nebol spokojný s nenominovaním do zostavy.

Bosker bol súčasťou nedeľného štvrťfinále, no v utorkovom semifinále ho nahradil Jorrit Bergsma. To sa špecialistovi na tímové stíhacie preteky nepáčilo a po neúspešnom postupe do boja o zlato sa rozhodol odísť do olympijskej dediny.

„Z ničoho nič opustil halu. Bol nahnevaný, pretože prednosť dostali iní,“ citoval trénera tímu Rintjeho Ritsmu portál AD.nl.

Reprezentant sa mal v pláne vrátiť do rýchlokorčuliarskej arény v Miláne na medailový ceremoniál, no jeho kolegovia nezvládli súboj o bronz s Čínou. Prišiel až pred ženským finále, v ktorom jeho krajanky brali striebro.

„Odišiel som iba na chvíľu osviežiť sa. Myslel som si, že sa dostaneme na pódium, no nevyšlo to,“ povedal po pretekoch Bosker.

Rozhorčenie s konaním svojho rýchlokorčuliara vyjadril aj Ritsma. „Rozumiem jeho emóciám, ale toto sa nemalo stať. Dohodli sme sa, že do toho pôjdeme spolu ako kvarteto. Ak by sa niečo stalo, nemohli by sme nastúpiť,“ konštatoval tréner národného tímu.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Rýchlokorčuľovanie

Rýchlokorčuľovanie

    Slovensko - Nemecko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    Slovensko - Nemecko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    ONLINE: Slovensko - Nemecko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (štvrťfinále)
    dnes 09:10
    ONLINE: Peter Hinds a Tomáš Cenek dnes idú tímový šprint v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
    dnes 07:15
    ONLINE: Tímový šprint mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Peter Hinds, Tomáš Cenek)Sledujte s nami ONLINE prenos z bežeckého lyžovania z pretekov tímového šprintu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 07:15
    ONLINE: Petra Vlhová dnes ide 1. kolo slalomu na ZOH 2026. online
    dnes 07:00
    ONLINE: 1. kolo slalomu žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Petra Vlhová, Katarína Šrobová)Sledujte s nami ONLINE prenos z 1. kola slalomu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 07:00
    Rýchlokorčuľovanie

    Rýchlokorčuľovanie

      Slovensko - Nemecko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
      Slovensko - Nemecko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
      ONLINE: Slovensko - Nemecko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (štvrťfinále)
      dnes 09:10
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Rýchlokorčuľovanie»Urazil sa a zmizol. Holandský rýchlokorčuliar opustil tím tesne pred pretekmi