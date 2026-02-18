Urazil sa a zmizol. Holandský rýchlokorčuliar opustil tím tesne pred pretekmi

Rýchlokorčuliar Marcel Bosker odišiel z milánskej haly tesne pred pretekmi o bronz v mužskej tímovej stíhačke na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Dvadsaťdeväťročný Holanďan nebol spokojný s nenominovaním do zostavy.
Bosker bol súčasťou nedeľného štvrťfinále, no v utorkovom semifinále ho nahradil Jorrit Bergsma. To sa špecialistovi na tímové stíhacie preteky nepáčilo a po neúspešnom postupe do boja o zlato sa rozhodol odísť do olympijskej dediny.
„Z ničoho nič opustil halu. Bol nahnevaný, pretože prednosť dostali iní,“ citoval trénera tímu Rintjeho Ritsmu portál AD.nl.
Reprezentant sa mal v pláne vrátiť do rýchlokorčuliarskej arény v Miláne na medailový ceremoniál, no jeho kolegovia nezvládli súboj o bronz s Čínou. Prišiel až pred ženským finále, v ktorom jeho krajanky brali striebro.
„Odišiel som iba na chvíľu osviežiť sa. Myslel som si, že sa dostaneme na pódium, no nevyšlo to,“ povedal po pretekoch Bosker.
Rozhorčenie s konaním svojho rýchlokorčuliara vyjadril aj Ritsma. „Rozumiem jeho emóciám, ale toto sa nemalo stať. Dohodli sme sa, že do toho pôjdeme spolu ako kvarteto. Ak by sa niečo stalo, nemohli by sme nastúpiť,“ konštatoval tréner národného tímu.
