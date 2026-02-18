ONLINE: Kanada - Česko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (štvrťfinále)

    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada - Česko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    Sportnet|18. feb 2026 o 13:40
    Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu štvrťfinále ZOH 2026 v Miláne: Kanada - Česko.

    Kanada a Česko dnes hrajú zápas štvrťfinále hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Kde sledovať hokej na ZOH 2026 v TV?
    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.

    ONLINE PRENOS: Kanada - Česko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, štvrťfinále)

    Olympijské Hry - muži Štvrťfinále 2025/2026
    18.02.2026 o 16:40
    Kanada
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Česko
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:40. Dnes nás čaká prestížny hokejový zápas medzi Kanadou a Českom.

    Kanada

    Hviezdny výber Kanady zatiaľ jasne potvrdzuje svoju úlohu obrovského favorita na zisk zlatej Olympijskej medajle. Svoj úvodný zápas odohrali Javorové listy proti dnešnému súperovi z Česka. Dokázali hladko zvíťaziť 5:0. V druhom zápase si poradili v s výberom Švajčiarska ronako jasne 5:1. Posledný zápas v skupine proti Francúzsku mal exhibičné parametre. Kanada vyhrala vysoko 10:2.

    Česko

    Zverenci Radima Rulíka sa v turnaji aj naďalej trápia. Turnaj otvorili zápasom práve proti Kanade. Ako už bolo spomínané prehrali jasne 0:5. V druhom zápase si dokázali poradiť s Francúzskom presvedčivo 6:3. Dôležitý zápas proti Švajčiarsku však nezvládli. Prehrali 4:3 po predĺžení. V Osemfinále si to rozdali s Dánskom a vo veľmi tesnom zápas napokon dokázali zvíťaziť a postúpili do štvrťfinále.

    Hokej na ZOH 2026 - 18.2.2026

    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 16:40
    | Playoff | Štvrťfinále
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    vs.
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 18:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    vs.
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    Rho Ice Hockey Arena
    18.02. 21:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    ZOH 2026 Hokej

    Slovenskí hokejisti po zápase Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026.
    Slovenskí hokejisti po zápase Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026.
    Po Nemcoch išli ako pes po údenom. Je to doma, ideme hrať o placky, žasol Gáborík
    Samuel Grega|teraz
