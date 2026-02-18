ONLINE: Kanada - Česko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (štvrťfinále)

Kanada a Česko dnes hrajú zápas štvrťfinále hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
Kde sledovať hokej na ZOH 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.
ONLINE PRENOS: Kanada - Česko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, štvrťfinále)
Olympijské Hry - muži Štvrťfinále 2025/2026
18.02.2026 o 16:40
Kanada
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Česko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:40. Dnes nás čaká prestížny hokejový zápas medzi Kanadou a Českom.
Kanada
Hviezdny výber Kanady zatiaľ jasne potvrdzuje svoju úlohu obrovského favorita na zisk zlatej Olympijskej medajle. Svoj úvodný zápas odohrali Javorové listy proti dnešnému súperovi z Česka. Dokázali hladko zvíťaziť 5:0. V druhom zápase si poradili v s výberom Švajčiarska ronako jasne 5:1. Posledný zápas v skupine proti Francúzsku mal exhibičné parametre. Kanada vyhrala vysoko 10:2.
Česko
Zverenci Radima Rulíka sa v turnaji aj naďalej trápia. Turnaj otvorili zápasom práve proti Kanade. Ako už bolo spomínané prehrali jasne 0:5. V druhom zápase si dokázali poradiť s Francúzskom presvedčivo 6:3. Dôležitý zápas proti Švajčiarsku však nezvládli. Prehrali 4:3 po predĺžení. V Osemfinále si to rozdali s Dánskom a vo veľmi tesnom zápas napokon dokázali zvíťaziť a postúpili do štvrťfinále.
Hokej na ZOH 2026 - 18.2.2026
18.02. 12:10
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Štvrťfinále
18.02. 16:40
Slovensko
6 - 2
Nemecko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Playoff | Štvrťfinále
18.02. 18:10
Kanada
vs.
Česko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Playoff | Štvrťfinále
18.02. 21:10
Fínsko
vs.
Švajčiarsko
Rho Ice Hockey Arena
| Playoff | Štvrťfinále
USA
vs.
Švédsko
Santagiulia Ice Hockey Arena
