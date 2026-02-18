Ukázali svetu, že slovenský hokej je späť. Ešte sme neskončili, sľubuje Pospíšil

Do štvrťfinále sa mu strelecky nedarilo, no v kľúčovom zápase olympijského turnaja proti Nemecku strelil dva góly.
Keď na začiatku druhej tretiny Pavol Regenda skóroval druhýkrát, chytil slovenský znak na drese a začal oslavovať.
Slovensko vyhralo 6:2 a po štyroch rokoch si zahrá v semifinále olympiády.
„Je to obrovská vec. Ukázali sme svetu, že aj malá krajina ako my môže byť v najlepšej štvorke. Znamená to pre nás veľa. Pre našich fanúšikov, pre naše rodiny, pre nás samotných," radoval sa v mixzóne.
Mal vyzuté korčule a bol bez hokejky, s ktorou strelil dva góly. Tá skončila niekde na tribúne v rukách nadšeného fanúšika.
Napriek tomu, že bol jedným z najdôležitejčích hráčov zápasu, chválil predovšetkým tím.
„Je to zásluha celého tímu. Od prvého po posledného hráča či trénera. Každý bojuje a robí pre to maximum."
Dôležité chvíle prišli na začiatku druhej tretiny. Po tvrdom súboji s dvojicou nemeckých hokejistov skončil na ľade Juraj Slafkovský. Regendu zrážka vystrašila, ale nie na dlho.
„Ďuro je to veľký chalan, nejde dole tak ľahko, ani keď ho trafíte," smial sa po zápase.
Kým si Slafkovský chladil hlavu, mužstvo to naštartovalo. V priebehu necelej minúty sa presadili Miloš Kelemen a Oliver Okuliar. Slováci vyhrávali už 3:0.
„Zahrali sme to múdro, lepšie sa nám potom dýchalo," hodnotil Regenda.
V stretnutí hral opäť vo formácii s Kelemenom a Pospíšilom. Ich úlohou bolo znepríjemniť hru najväčším hviezdam Nemecka.
„Takýto hráči nemajú radi tvrdú hru. Sám viem, že keď ma v zápase niekto dohráva, som nervózny. Snažili sme sa im dostať sa pod kožu. Keď vidíš nejakého Seidera alebo Draisaitla, chceš ho dohrať," dodal Regenda.
Postup do semifinále hodnotí ako „veľkú vec". Myslí si, že veľa ľudí Slovensku pred turnajom neverilo, no dokázali opak.
„Vidíte tie súpisky, ktoré jednotlivé tímy priviezli. Každý má v zostave silných hráčov z NHL. My sme malá krajina s pár chalanmi.
Slovenský hokej je späť. Sme späť a sme radi, že sme v najlepšej štvorke. Keby nám to niekto povedal pred turnajom, brali by sme to všetkými desiatimi," uzavrel Regenda.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026
Pospíšil: Vždy som v nás veril
„Budeme oslavovať len do polnoci, potom sa začneme pripravovať na ďalší zápas. Ešte sme neskončili," vravel po zápase Martin Pospíšil.
Jeho formácia s Regendom a Kelemenom mala na starosti defenzívnu a tvrdú hru, no až trikrát sa dokázala presadiť.
„Na Ďura si každý bude teraz dávať pozor. Ak chcete uspieť, musíte mať celý tím, všetky štyri formácie," tvrdí Pospíšil.
Pred zápasom spoluhráčom povedal, že takáto šanca neprichádza každý rok, možno ani každé štyri.
„Znamená to veľa. Je to veľká šanca. Bude to opäť jeden zápas, v ktorom sa môže stať čokoľvek. My sa pripravíme a dáme do toho maximum."
Keď sa Pospíšila zámorskí reportéri pýtali, či je Slovensko najväčším prekvapením turnaja, odpovedal, že nie.
„Vždy som v nás veril. Máme veľa talentovaných a tvrdo pracujúcich hráčov, ktorí dokážu hrať proti každému na sto percent. Zomkli sme sa, sme dobrá partia a bojujeme jeden za druhého. Tešíme sa na ďalší zápas."
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Nemecko, štvrťfinále ZOH 2026
- Petra Vlhová išla slalom žien na ZOH 2026
- Dvojice štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara