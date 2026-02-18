    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    18.02.2026, Playoff, Štvrťfinále
    6 - 2
    1:0, 3:1, 2:1
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Hokejisti Slovenska na ZOH 2026 v Miláne.
    S kým budú hrať Slováci v semifinále? Vyhnú sa Kanade, môžu dostať USA
    Hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý na lavičke Slovenska počas ZOH 2026 v Miláne.
    Žijeme svoj sen, hovorí tréner Országh. Sme ako bratstvo neohrozených
    Erik Černák bráni nemeckého útočníka Tima Stützleho v zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
    Báli ste sa, že prehráme, však? Černák vtipkoval, Hudáček spomínal odplatu
    Trénerský štáb a slovenská striedačka v štvrťfinále ZOH 2026.
    Tímovosť, bojovnosť a brankár. Experti: Slovensko hrá hokej hodný semifinále (anketa)
    Nemecký brankár Grubauer po góle Olivera Okuliara na ZOH v Miláne.
    Krach a debakel. Ťažko si predstaviť horší výkon, písali nemecké médiá po prehre so Slovenskom
    Juraj Slafkovský v opatere lekára počas zápasu s Nemeckom vo štvrťfinále ZOH 2026 v Miláne.
    Slafkovský: Potrebujeme ešte aspoň jedno víťazstvo, chcem medailu
    Ukázali svetu, že slovenský hokej je späť. Ešte sme neskončili, sľubuje Pospíšil

    Martin Pospíšil (vľavo) a Pavol Regenda oslavujú gól vo štvrťfinále proti Nemecku.
    Fotogaléria (116)
    Martin Pospíšil (vľavo) a Pavol Regenda oslavujú gól vo štvrťfinále proti Nemecku. (Autor: TASR)
    Martin Turčin|18. feb 2026 o 17:45
    Pavol Regenda a Martin Pospíšil hodnotia výhru v štvrťfinále olympiády.

    Do štvrťfinále sa mu strelecky nedarilo, no v kľúčovom zápase olympijského turnaja proti Nemecku strelil dva góly. 

    Keď na začiatku druhej tretiny Pavol Regenda skóroval druhýkrát, chytil slovenský znak na drese a začal oslavovať. 

    Slovensko vyhralo 6:2 a po štyroch rokoch si zahrá v semifinále olympiády.

    „Je to obrovská vec. Ukázali sme svetu, že aj malá krajina ako my môže byť v najlepšej štvorke. Znamená to pre nás veľa. Pre našich fanúšikov, pre naše rodiny, pre nás samotných," radoval sa v mixzóne. 

    Mal vyzuté korčule a bol bez hokejky, s ktorou strelil dva góly. Tá skončila niekde na tribúne v rukách nadšeného fanúšika.

    Z Milána píše Martin TurčinZ Milána píše Martin Turčin

    Napriek tomu, že bol jedným z najdôležitejčích hráčov zápasu, chválil predovšetkým tím. 

    „Je to zásluha celého tímu. Od prvého po posledného hráča či trénera. Každý bojuje a robí pre to maximum."

    Dôležité chvíle prišli na začiatku druhej tretiny. Po tvrdom súboji s dvojicou nemeckých hokejistov skončil na ľade Juraj Slafkovský. Regendu zrážka vystrašila, ale nie na dlho.

    „Ďuro je to veľký chalan, nejde dole tak ľahko, ani keď ho trafíte," smial sa po zápase. 

    Kým si Slafkovský chladil hlavu, mužstvo to naštartovalo. V priebehu necelej minúty sa presadili Miloš Kelemen a Oliver Okuliar. Slováci vyhrávali už 3:0. 

    „Zahrali sme to múdro, lepšie sa nám potom dýchalo," hodnotil Regenda. 

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (štvrťfinále)
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Juraj Slafkovský (20), Adam Ružička (21) a kapitán Tomáš Tatar (90) a nemeckí hráči čakajú na úvodné vhadzovanie pred štvrťfinálovým zápasom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    116 fotografií
    V stretnutí hral opäť vo formácii s Kelemenom a Pospíšilom. Ich úlohou bolo znepríjemniť hru najväčším hviezdam Nemecka. 

    „Takýto hráči nemajú radi tvrdú hru. Sám viem, že keď ma v zápase niekto dohráva, som nervózny. Snažili sme sa im dostať sa pod kožu. Keď vidíš nejakého Seidera alebo Draisaitla, chceš ho dohrať," dodal Regenda. 

    Postup do semifinále hodnotí ako „veľkú vec". Myslí si, že veľa ľudí Slovensku pred turnajom neverilo, no dokázali opak. 

    „Vidíte tie súpisky, ktoré jednotlivé tímy priviezli. Každý má v zostave silných hráčov z NHL. My sme malá krajina s pár chalanmi. 

    Slovenský hokej je späť. Sme späť a sme radi, že sme v najlepšej štvorke. Keby nám to niekto povedal pred turnajom, brali by sme to všetkými desiatimi," uzavrel Regenda. 

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026

    Pospíšil: Vždy som v nás veril

    „Budeme oslavovať len do polnoci, potom sa začneme pripravovať na ďalší zápas. Ešte sme neskončili," vravel po zápase Martin Pospíšil. 

    Jeho formácia s Regendom a Kelemenom mala na starosti defenzívnu a tvrdú hru, no až trikrát sa dokázala presadiť. 

    Slafkovský: Potrebujeme ešte aspoň jedno víťazstvo, chcem medailu
    Súvisiaci článok
    Slafkovský: Potrebujeme ešte aspoň jedno víťazstvo, chcem medailu

    „Na Ďura si každý bude teraz dávať pozor. Ak chcete uspieť, musíte mať celý tím, všetky štyri formácie," tvrdí Pospíšil. 

    Pred zápasom spoluhráčom povedal, že takáto šanca neprichádza každý rok, možno ani každé štyri. 

    „Znamená to veľa. Je to veľká šanca. Bude to opäť jeden zápas, v ktorom sa môže stať čokoľvek. My sa pripravíme a dáme do toho maximum."

    Keď sa Pospíšila zámorskí reportéri pýtali, či je Slovensko najväčším prekvapením turnaja, odpovedal, že nie. 

    „Vždy som v nás veril. Máme veľa talentovaných a tvrdo pracujúcich hráčov, ktorí dokážu hrať proti každému na sto percent. Zomkli sme sa, sme dobrá partia a bojujeme jeden za druhého. Tešíme sa na ďalší zápas."

