Olympiáda Miláno 2026: Olympijské hry vyvrcholia prestížnym zámorským derby (minúta po minúte)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo vrcholia posledným súťažným dňom číslo 16.
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
Zo súťažného dňa, v nedeľu 22. februára, vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.
Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 16 na ZOH 2026 v Miláne.
Olympiáda Miláno 2026: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)
7:40 Zápasové štatistiky Slovensko - Fínsko
Slováci boli podľa štatistických údajov vyrovnaným súperom. Fíni zaznamenali len o štyri strely na bránu viac ako slovenský tím. Výnimkou je štatistika úspešnosti streľby, kde mal súper jasne navrch. Opäť sa však nedokázala slovenská reprezentácia presadiť v presilovej hre.
Bodovať proti Fínom dokázali zo Slovákov len dvaja hráči. Je ním strelec jediného slovenského gólu Tomáš Tatar a Martin Fehérváry, ktorý mu asistoval. Suverénne najviac striel na brankára (5) vyslal Juraj Slafkovský.
Na ľade strávil opäť najviac času, takmer 24 minút, Šimon Nemec.
7:30 Rozhovor s trénerom slovenskej reprezentácie
Prvý veľký turnaj mu nevyšiel podľa predstáv. Na MS v hokeji 2025 vo Švédsku nedokázal Slovensko priviesť k cieľu - postupu do štvrťfinále.
Druhá skúška VLADIMÍRA ORSZÁGHA na lavičke hokejovej reprezentácie dopadla nad očakávania, hoci po poslednom zápase prevláda sklamanie.
Slovensko na olympijskom turnaji v Miláne prehralo súboj o bronz proti Fínsku 1:6 a obsadilo konečné 4. miesto.
„Teraz to síce bolí, lebo sme mali šancu niečo uhrať, hrali sme o bronzové medaily, ale keď sa spätne pozrieme na celý turnaj, určite ho budeme hodnotiť pozitívne," hovoril Országh pre prítomné médiá.
7:00 Program Slovákov na dnes
Počas záverečného dňa olympiády nebude v akcii ani jeden slovenský reprezentant.
Kompletný program Slovákov na ZOH 2026
7:00 Program ZOH
Posledný súťažný deň na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo prinesie očakávané hokejové finále zámorských tímov medzi Kanadou a USA.
Okrem toho sa bude bojovať o medaily aj v boboch, behu na lyžiach a ženy čaká curlingové finále medzi Švédskom a Švajčiarskom.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Fínsko, zápas o bronz na ZOH 2026
- Dvojice finále a zápasu o bronz hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara