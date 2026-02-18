Vlhová sa v cieli mohla usmievať. Zlepšila si pozíciu a chvíľu sedela v kresle líderky

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová má za sebou aj druhé kolo slalomu na ZOH 2026. V ňom predviedla na pohľad o niečo dynamickejšiu jazdu než bola tá prvá a vďaka tomu obsadila konečné 20. miesto.
V prvom kole dosiahla rovnaký čas ako Nórka Bianca Bakke Westhoffová, ale napokon ju v súčte oboch jázd tesne zdolala o sedem stotín sekundy.
Vlhová si pripísala aj skalpy ďalších pretekárok ako Slovinka Ana Buciková Joganová, Rakúšanka Katharina Gallhuberová či Chorvátka Zrinka Ljutičová, ktorá v minulej sezóne ovládla poradie slalomu Svetového pohára.
S výsledným časom 1:42,70 minúty si krátko posedela aj v kresle líderky pretekov, z ktorého ju skvelou jazdou vytlačila Američanka Paula Moltzanová.
Po prvom kole boli na provizórnych stupňoch víťaziek Nemka Lena Dürrová aj Švédka Cornelia Öhlundová, no obe svoje druhé jazdy nedokončili.
Zlatú pozíciu si ustrážila Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá si tak napravila reputáciu po zbabranom Pekingu, v ktorom pred štyrmi rokmi nedokončila obrovský slalom, slalom ani kombináciu.
