18.02.2026 06:00
Deň 12
Miláno a Cortina 2026
Live
Mikaela Shiffrinová sa raduje z víťazstva v slalome
Kráľovná lyžovania je späť. Shiffrinová sa v Cortine dočkala vytúženého zlata
ONLINE: Slovenské biatlonistky dnes idú štafetu v biatlone na ZOH 2026.
ONLINE: Ženská štafeta v biatlone na 4x6 km dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po 2. kole slalomu žien na ZOH 2026.
Vlhová sa v cieli mohla usmievať. Zlepšila si pozíciu a chvíľu sedela v kresle líderky
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v 1. kole slalomu na ZOH 2026.
Vlhová vie, čo má robiť, no jej nohy sú proti. Buďme na ňu hrdí, plakala Valette Zuzulová
Pes vbehol na trať pretekov v behu na lyžiach na ZOH 2026
VIDEO: Olympiáda má novú virálnu hviezdu. Šou v behu na lyžiach ukradol pes
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide 2. kolo slalomu na ZOH 2026.
ZOH Miláno a Cortina 2026: Shiffrinová získala zlatú medailu v slalome
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 12Súvisiace

Vlhová sa v cieli mohla usmievať. Zlepšila si pozíciu a chvíľu sedela v kresle líderky

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po 2. kole slalomu žien na ZOH 2026.
Fotogaléria (12)
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po 2. kole slalomu žien na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|18. feb 2026 o 13:33 (aktualizované 18. feb 2026 o 14:35)
ShareTweet5

Slovenská lyžiarka došla do cieľa slalomu na ZOH 2026.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová má za sebou aj druhé kolo slalomu na ZOH 2026. V ňom predviedla na pohľad o niečo dynamickejšiu jazdu než bola tá prvá a vďaka tomu obsadila konečné 20. miesto.

V prvom kole dosiahla rovnaký čas ako Nórka Bianca Bakke Westhoffová, ale napokon ju v súčte oboch jázd tesne zdolala o sedem stotín sekundy.

Vlhová si pripísala aj skalpy ďalších pretekárok ako Slovinka Ana Buciková Joganová, Rakúšanka Katharina Gallhuberová či Chorvátka Zrinka Ljutičová, ktorá v minulej sezóne ovládla poradie slalomu Svetového pohára.

S výsledným časom 1:42,70 minúty si krátko posedela aj v kresle líderky pretekov, z ktorého ju skvelou jazdou vytlačila Američanka Paula Moltzanová.

Fotogaléria: Petra Vlhová išla slalom žien na ZOH 2026
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
12 fotografií
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026. Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026. Petra Vlhová prichádza do cieľa v 1. kole slalomu žien na ZOH 2026. Petra Vlhová v cieli 1. kola slalomu žien na ZOH 2026. Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli 2. kola slalomu na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli po 2. kole slalomu na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli po 2. kole slalomu na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli po 2. kole slalomu na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.

Po prvom kole boli na provizórnych stupňoch víťaziek Nemka Lena Dürrová aj Švédka Cornelia Öhlundová, no obe svoje druhé jazdy nedokončili.

Zlatú pozíciu si ustrážila Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá si tak napravila reputáciu po zbabranom Pekingu, v ktorom pred štyrmi rokmi nedokončila obrovský slalom, slalom ani kombináciu.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Sü Meng-tchao oslavuje zisk zlatej medaily
Sü Meng-tchao oslavuje zisk zlatej medaily
Po Pekingu nenašla premožiteľku ani v Miláne. Číňanka obhájila zlatú medailu
dnes 14:55
Mária Remeňová.
ut 17:45|2
Po životných pretekoch bude finišovať ženskú štafetu. Bátovská Fialková pôjde v prvej poloviciPozrite si štartové čísla a nomináciu žien na biatlonovú štafetu.
ut 17:45|2
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
dnes 10:40|93
Vlhová prišla po dvoch rokoch do cieľa slalomu. V prvej jazde jej chýbala ľahkosťSlovenská lyžiarka došla do cieľa slalomu po viac ako dvoch rokoch.
dnes 10:40|93
Katarína Šrobová nedokončila 1. kolo slalomu
dnes 13:29
Šrobovej olympijská premiéra nevyšla: Bolo fakt ťažké chytiť rytmusSlovenka nedokončila prvé kolo slalomu.
dnes 13:29
Čínsky snoubordista I-ming Su
dnes 13:12
Čína oslavuje v Miláne prvé zlato. Snoubordista zvíťazil v deň svojich narodenínNa konto si pripísal druhé olympijské zlato.
dnes 13:12
Johannes Hösflot Kläbo
dnes 12:42
Jedinečný fenomén. Kläbo získal na olympiáde už desiatu zlatú medailuV Miláne získal piatu, čím vyrovnal rekord.
dnes 12:42
Na snímke slovenský bežec na lyžiach Peter Hinds.
dnes 11:05|1
Hinds a Cenek na ZOH neuspeli v hlavnej disciplíne. Finále im ušlo o päť miestKläbo môže získať jubilejnú desiatu zlatú medailu.
dnes 11:05|1
Maja Dahlqvistová sa raduje v cieli
dnes 12:22
Najväčšie favoritky potvrdili predpoklady. Švédky získali zlato v tímšprinteŠvédske bežkyne ovládli štyri z piatich doterajších disciplín.
dnes 12:22
Olympijská a ruská vlajka počas záverečného ceremoniálu ZOH 2014 v Soči.
dnes 11:25
Je to poburujúce. Ukrajina kritizuje návrat Rusov a Bielorusov na paralympiáduRusko budú v Taliansku reprezentovať šiesti parašportovci.
dnes 11:25
Slovakia's Petra Vlhova competes during an alpine ski, women's slalom race, at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d'Ampezzo, Italy, Wednesday, Feb. 18, 2026. (AP Photo/Jacquelyn Martin) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter Games
dnes 10:52
Fotogaléria: Petra Vlhová išla slalom žien na ZOH 2026
dnes 10:52
Mikaela Shiffrinová.
dnes 10:24
Shiffrinová hodila olympijské prekliatie za hlavu. Vlhová sa umiestnila v najlepšej tridsiatkeSlovenská lyžiarka stratila na Shiffrinovú 2,86 sekundy.
dnes 10:24
Rýchlokorčuliar Marcel Bosker
dnes 09:07
Urazil sa a zmizol. Holandský rýchlokorčuliar opustil tím tesne pred pretekmiNahnevalo ho, že v štafete bol iba náhradník.
dnes 09:07
Mikaela Shiffrinová.
Miroslav Kováčikut 21:40|2
Shiffrinová môže zažehnať nočnú moru. NBC si vtipne spomenula aj na VlhovúMikaela Shiffrinová získala doposiaľ len tri olympijské medaily.
Miroslav Kováčik|ut 21:40|2
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v slalome tímovej kombinácie žien.
ut 16:40|8
Vlhovej druhé kolo sa kríži s hokejovým švrťfinále. Kde sledovať slalom žien? (TV program)Pozrite si TV program slalomu žien na ZOH 2026.
ut 16:40|8
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
ut 16:50|5
Vlhová spoznala číslo v slalome na ZOH. Na trať pôjde po favoritkách na medailuPozrite si štartové čísla slalomu žien na ZOH 2026.
ut 16:50|5
Izraelskí bobisti Adam Edelman a Menachem Chen
dnes 08:09|2
Politika namiesto olympiády. Komentátor v priamom prenose kritizoval IzraelčanaIzrael slová komentátora odsúdil.
dnes 08:09|2
ONLINE: Peter Hinds a Tomáš Cenek dnes idú tímový šprint v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 07:15
Beh na lyžiach na ZOH 2026: Hinds a Cenek nepostúpili z kvalifikácie tímového šprintuSledovali ste s nami ONLINE prenos z bežeckého lyžovania z pretekov tímového šprintu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 07:15
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide 1. kolo slalomu na ZOH 2026.online
dnes 07:00|18
ZOH Miláno a Cortina 2026: Vlhová dokončila 1. kolo slalomu, vedie ShiffrinováSledovali ste s nami ONLINE prenos z 1. kola slalomu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 07:00|18
Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Sü Meng-tchao oslavuje zisk zlatej medaily
Sü Meng-tchao oslavuje zisk zlatej medaily
Po Pekingu nenašla premožiteľku ani v Miláne. Číňanka obhájila zlatú medailu
dnes 14:55
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Zjazdové lyžovanie»Vlhová sa v cieli mohla usmievať. Zlepšila si pozíciu a chvíľu sedela v kresle líderky