ONLINE: USA - Švédsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (štvrťfinále)

USA a Švédsko dnes hrajú zápas štvrťfinále hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
Kde sledovať hokej na ZOH 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.
ONLINE PRENOS: USA - Švédsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, štvrťfinále)
Olympijské Hry - muži Štvrťfinále 2025/2026
18.02.2026 o 21:10
USA
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Švédsko
Prenos
Vo štvrtom, večernom štvrťfinále proti sebe nastúpia reprezentácie USA a Švédska. Súboj sa začína o 21:10.
Američania vyhrali základnú skupinu C bez straty bodu. Postupne zdolali Lotyšsko 5:1, Dánsko 6:3 a Nemecko 5:1.
Švédsko skončilo v základnej B skupine na 3. mieste. Získalo 6 bodov. Najprv zvíťazilo nad Talianskom 5:2, potom podľahlo Fínsku 1:4 a napokon vyhralo nad našou reprezentáciou 5:3. Švédi následne hrali play-off, v ktorom po výsledku 5:1 vyradili z turnaja Lotyšov.
Američania vyhrali základnú skupinu C bez straty bodu. Postupne zdolali Lotyšsko 5:1, Dánsko 6:3 a Nemecko 5:1.
Švédsko skončilo v základnej B skupine na 3. mieste. Získalo 6 bodov. Najprv zvíťazilo nad Talianskom 5:2, potom podľahlo Fínsku 1:4 a napokon vyhralo nad našou reprezentáciou 5:3. Švédi následne hrali play-off, v ktorom po výsledku 5:1 vyradili z turnaja Lotyšov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:10.
Semifinále
Finále
Hokej na ZOH 2026 - 18.2.2026
18.02. 12:10
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Štvrťfinále
18.02. 16:40
Slovensko
6 - 2
Nemecko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Playoff | Štvrťfinále
18.02. 18:10
Kanada
4 PP - 3
Česko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Playoff | Štvrťfinále
18.02. 21:10
Fínsko
0 - 2
Švajčiarsko
Rho Ice Hockey Arena
| Playoff | Štvrťfinále
USA
vs.
Švédsko
Santagiulia Ice Hockey Arena
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Nemecko, štvrťfinále ZOH 2026
- Petra Vlhová išla slalom žien na ZOH 2026
- Dvojice štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara