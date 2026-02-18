    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    ZOH Hokej 2026
    18.02.2026, Playoff, Štvrťfinále
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    21:10
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    Prehľad zápasuOnline prenos

    ONLINE: USA - Švédsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (štvrťfinále)

    USA - Švédsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    USA - Švédsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej) (Autor: Sportnet)
    Sportnet|18. feb 2026 o 18:10
    Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu štvrťfinále ZOH 2026 v Miláne: USA - Švédsko.

    USA a Švédsko dnes hrajú zápas štvrťfinále hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Kde sledovať hokej na ZOH 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.

    ONLINE PRENOS: USA - Švédsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, štvrťfinále)

    Olympijské Hry - muži Štvrťfinále 2025/2026
    18.02.2026 o 21:10
    USA
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Švédsko
    Prenos
    Vo štvrtom, večernom štvrťfinále proti sebe nastúpia reprezentácie USA a Švédska. Súboj sa začína o 21:10.

    Američania vyhrali základnú skupinu C bez straty bodu. Postupne zdolali Lotyšsko 5:1, Dánsko 6:3 a Nemecko 5:1.

    Švédsko skončilo v základnej B skupine na 3. mieste. Získalo 6 bodov. Najprv zvíťazilo nad Talianskom 5:2, potom podľahlo Fínsku 1:4 a napokon vyhralo nad našou reprezentáciou 5:3. Švédi následne hrali play-off, v ktorom po výsledku 5:1 vyradili z turnaja Lotyšov.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:10.
    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    0
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    0
    Švédsko
    Švédsko
    0
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Finále

    Hokej na ZOH 2026 - 18.2.2026

    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 16:40
    | Playoff | Štvrťfinále
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    4 PP - 3
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 18:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    0 - 2
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    Rho Ice Hockey Arena
    18.02. 21:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Macklin Celebrini (17) oslavuje so spoluhráčmi gól proti Češku v zápase štvrťfinále.
    Macklin Celebrini (17) oslavuje so spoluhráčmi gól proti Češku v zápase štvrťfinále.
    Česko bolo od senzačného postupu len minúty. Proti Kanade nezvládlo predĺženie
    dnes 19:14|8
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Macklin Celebrini (17) oslavuje so spoluhráčmi gól proti Češku v zápase štvrťfinále.
    Macklin Celebrini (17) oslavuje so spoluhráčmi gól proti Češku v zápase štvrťfinále.
    Česko bolo od senzačného postupu len minúty. Proti Kanade nezvládlo predĺženie
    dnes 19:14|8
