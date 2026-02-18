VIDEO: Olympiáda má novú virálnu hviezdu. Šou v behu na lyžiach ukradol pes

Olympijská tímová súťaž bežkýň na lyžiach voľným spôsobom mala nečakaného účastníka.
Do pretekov na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo sa zapojil pes, ktorý dokonca aj prebehol cieľom.
Pes vbehol na trať v Tesere a bežal za dvoma pretekárkami – Grékyňou Konstantinou Charalampidouovou a Tenou Hadžičovou z Chorvátska. Jeho 11 sekúnd slávy sa skončilo v cieli, keď ho organizátori chytili a odviedli preč. Informovala o tom agentúra AFP.
VIDEO: Pes vbehol na trať pretekov v behu na lyžiach
