Keby nám toto niekto povedal, brali by sme to. Regenda vyzdvihol skvelý tím

Hokejisti Slovenska zvíťazili vo štvrťfinálovom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s Nemeckom 6:2.
Pozrite si prvé reakcie hráčov a realizačného tímu po zápase.
Pavol Regenda, útočník SR, strelec dvoch gólov: „Som rád, že mi to konečne padlo a že som pomohol tímu k víťazstvu. Dnes to bol kolektívny výkon aj s výborným výkonom brankára. Keby nám niekto pred turnajom povedal, že postúpime do semifinále, určite by sme to brali. Vytvorili sme dobrý tím. Od prvého do posledného chalana každý pracuje na tom, aby tím zvíťazil. Sme v top štvorke a ideme ďalej. Je jedno, koho dostaneme v semifinále, pôjdeme do toho naplno.“
Samuel Hlavaj, brankár SR: „Je to eufória, ale nemôžeme lietať vysoko. Môžeme si to chvíľku užiť, ale ešte nás čakajú dva ťažké zápasy. Dnes to bol čisto náš zápas. Kontrolovali sme ho. Nemcov sme k ničomu nepustili a keď sa aj k niečomu dostali, tak iba po našich chybách. V semifinále si už súpera nevyberieme. Budeme hrať s tým, kto na nás vyjde.“
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH
