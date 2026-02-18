    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Trénerský štáb a slovenská striedačka v štvrťfinále ZOH 2026.
    Tímovosť, bojovnosť a brankár. Experti: Slovensko hrá hokej hodný semifinále (anketa)
    Nemecký brankár Grubauer po góle Olivera Okuliara na ZOH v Miláne.
    Krach a debakel. Ťažko si predstaviť horší výkon, písali nemecké médiá po prehre so Slovenskom
    Juraj Slafkovský v opatere lekára počas zápasu s Nemeckom vo štvrťfinále ZOH 2026 v Miláne.
    Slafkovský: Potrebujeme ešte aspoň jedno víťazstvo, chcem medailu
    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Martin Fehérváry (42), Erik Černák (81) a Martin Pospíšil (76) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Pavol Regenda vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
    Radivojevičovi sa najviac páčili pracanti. Keď sa ide do bitky, sú tam. Čo mu napísal Fehérváry?
    Pavol Regenda (84) oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
    Spoľahlivý Hlavaj, Regenda sa gólovo prebudil. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Nemecku
    Slovenskí hokejisti sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko.
    Českí experti si zamenili slovenské hokejky za české. Skvele zladený orchester, chvália výkon
    Slovenskí hokejisti zabojujú o medaily.

    Hokejisti Slovenska zvíťazili vo štvrťfinálovom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s Nemeckom 6:2.

    Postup do semifinále na turnaji v Miláne a Cortine d'Ampezzo hodnotia bývalí reprezentační tréneri Ján Filc a Vladimír Vůjtek a bývalí hokejisti Dominik Graňák, Ľubomír Višňovský a Tomáš Surový.

    Respondenti odpovedali na nasledujúce otázky

    1. Ako by ste zhodnotili štvrťfinále proti Nemcom, čo rozhodlo o víťazstve Slovákov? 
    2. Čo znamená pre slovenský hokej miesto v spoločnosti najlepších štyroch tímov na turnaji s hráčmi NHL?
    3. Má toto mužstvo potenciál, aby dosiahlo aj na medailu? 

    Dominik Graňák

    1. Vyspelý, fyzický a poctivý tímový výkon. To boli zbrane, ktorými nás v minulosti Nemci často porážali. Dnes to bolo presne naopak. Slovenský tím úplne dominoval, hlavne v prvej polovici zápasu a potom to veľmi dobre kontroloval. Takže rozhodla tímovosť podporená disciplínou a zodpovednosťou.

    2. Je to obrovský úspech. Neviem, či to niekto pred začiatkom turnaja tipoval. Som presvedčený o tom, že sa nájdu ľudia, ktorí povedia, že to vedeli, ale ja si myslím, že ich veľa nebolo – vrátane mňa. Vôbec som nepredpokladal, že by sa chalani mohli dostať až takto ďaleko.

    Nie, že by som im to nechcel dopriať, alebo že by som im neveril, ale je to silne nabitý turnaj na vysokej úrovni. Netipoval som, že by boli medzi štyrmi najlepšími, ale treba povedať, že svojou hrou si to úplne zaslúžia. Podľa ich výkonov to až také prekvapujúce nie je. Naopak, je to úplne zaslúžené.

    3. Má, jednoznačne. Chalani boli schopní poraziť Fínov, ktorí sú z môjho pohľadu jediný tím, ktorý môže priamo konkurovať Kanaďanom a Američanom. Slováci predvádzajú dobré výkony, tím je výborne zostavený a zladený.

    Dobrú prácu robí trénerský štáb. Aj ak by sa im nepodarilo získať medailu, je to obrovský úspech a patrí im veľký rešpekt. Chalani však ukázali, že nič pre nich nie je nemožné.

    Dominik Graňák.
    Dominik Graňák. (Autor: hcsparta.cz)

    Ján Filc

    1. Nedá sa to hodnotiť inak, len pozitívne. Rozhodla výborná pripravenosť nášho mužstva na tento dôležitý zápas. Ukázalo sa, že tri dni voľna boli na našej strane výhodou. Nemci tie nohy trochu ťahali za sebou.

    Druhá vec je, že sme mali viac kvalitných hráčov ako súper a výrazne to bolo cítiť v kvalite obrancov. Naši beci boli v ofenzíve aj v defenzíve ďaleko platnejší ako nemeckí defenzívni hráči. Samozrejme, dôležitý bol aj výkon brankárov.

    Ukazuje sa to na olympiáde, že brankári z NHL robia extrémne množstvo chýb a Samo Hlavaj bol dominantnejší ako Grubauer aj napriek tomu, že nemal veľké množstvo roboty.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026

    2. Je to významný moment. Od chvíle, keď sme „otočili skóre“ v zápase so Švédmi zapríčinené aroganciou švédskeho hokejistu, karma išla pozitívne na našu striedačku a do našej kabíny. Hráči to vedia využiť a idú po ceste, ktorá vedie k úspechu.

    Máme z toho radosť. Ukazuje sa, že nová generácia hráčov je konkurencieschopná aj na tej najvyššej medzinárodnej úrovni. Teším sa aj na budúcnosť, lebo sa ukazuje pomerne veľká skupina hráčov, ktorá by postupne mohla doplniť kvalitu a budúce olympijské hry by mohli byť podobne ako v tomto roku veľmi úspešné.

    3. To je veľmi ťažké povedať. V zápase rozhoduje obrovské množstvo detailov, náhod, odrazených pukov, rozhodnutí rozhodcov, šťastlivých zákrokov brankárov a podobne. Vždy treba skúšať a zápas vždy začína za stavu 0:0. Treba sa pokúsiť hrať proti každému to, čo vieme a rešpektovať aj to, čo vie hrať súper a vedieť sa prispôsobiť. 

    Slafkovský: Potrebujeme ešte aspoň jedno víťazstvo, chcem medailu
    Súvisiaci článok
    Slafkovský: Potrebujeme ešte aspoň jedno víťazstvo, chcem medailu

    Vladimír Vůjtek

    1. Bol to výborný zápas. Blahoželám. Prvá tretina bola vyrovnaná, Slovákom sa podarilo pred koncom streliť gól. To naštartovalo celý priebeh druhej tretiny, kde do desiatej minúty bolo už 4:0 a o zápase už bolo rozhodnuté. Potom sa iba dohrával v réžii Slovenska.

    Vyzdvihol by som brankára, ktorý chytal dobre celý turnaj. Obrana hrá v podstate bez chýb, veľmi skúseno. Sú tam štyria hráči z NHL aj skúsení Gernát či Čerešňák. Majú toho dosť za sebou.

    Útočníci dobre korčuľujú a neboja sa hrať. Dnes rozhodla formácia s Milošom Kelemenom, ale o výhru sa zaslúžili všetci. Ťažko niekoho individuálne vyzdvihnúť. Slafkovský dnes nebol viditeľný, hral skôr pre tím. Urobil veľmi veľa.

    2. Je to veľký úspech. V podstate to nikto nečakal. Musím pogratulovať k úspechu celému tímu vrátane trénerského štábu na čele s Vladimírom Országhom. Môže to ísť však ďalej, aj keby aj nie. Je to veľký úspech.

    3. Slováci zdolali Fínov, ktorí budú hrať o medaily, a so Švédmi odohrali vyrovnaný zápas. Neviem, na koho narazia v semifinále, ale v kolektívnom duchu, s radosťou z hry a so skvelým brankárom je možné všetko.

    Vladimír Vůjtek: Slováci hrajú nad svoje možnosti. Slafkovský je hráč budúcnosti
    Súvisiaci článok
    Vladimír Vůjtek: Slováci hrajú nad svoje možnosti. Slafkovský je hráč budúcnosti

    Ľubomír Višňovský

    1. Poraziť Nemcov 6:2 s Draisaitlom a Stützlem je super. Na začiatku bolo dôležité, že sme nedostali rýchly gól, lebo tam Nemci mali nejaké šance, rovnako ako my. 

    Bolo to vyrovnané a podľa mňa zápas rozhodol gól, ktorý sme dali dve minúty pred koncom prvej tretiny. Dodalo nám to vietor do plachiet, v druhej tretine sme dali dva góly v priebehu 33 sekúnd a potom sme to mali pod kontrolou. 

    Chalani hrali kolektívne, obetavo, Draisaitla sa snažili dohrávať a hrali do tela. Ten z toho bol nervózny, čo hralo v náš prospech. Je to zaslúžené víťazstvo.

    2. Hrať dvakrát po sebe o medaily na olympijských hrách je skvelé. Myslím si, že už nemáme čo stratiť a chalani si to môžu užiť. Teším sa s nimi, rovnako ako celý národ. Je vidno, že ľudia majú radosť a úsmev na tvári. 

    Osobne som nerátal, že sa dostaneme do semifinále a už štvrťfinále som považoval za úspech. Ešte dvakrát však našich chlapcov uvidíme hrať, z čoho mám veľkú radosť

    3. Myslím si, že okrem Kanady, ktorá je na inej úrovni ako ostatní, je úplne jedno, akého súpera dostaneme v semifinále. Hráme výborne a zatiaľ nám šťastie praje, tak to využime.

    Ľubomír Višňovský.
    Ľubomír Višňovský. (Autor: Honzo Blaško)

    Tomáš Surový

    1. Bol to excelentný tímový výkon. Chalani si výborne postrážili najväčšiu hviezdu súpera Draisaitla a celkovo zvládli zápas perfektne po taktickej stránke. Dodržiavali pokyny trénera a môžu na turnaji dosiahnuť niečo historické. 

    Už proti Švédom ukázali, že sú nezlomní, išli si za tým dôležitým gólom a dnes sú v semifinále. Klobúk dobre pred všetkými, majú potrebné sebavedomie a hrajú moderný hokej. Je radosť sa na nich pozerať.

    2. Je to olympiáda s hráčmi z NHL a keby sa podarilo to, o čom všetci potichu snívame, tak by to malo obrovský cveng. Povedzme si na rovinu, pred olympiádou by málokto čakal takýto výsledok a tie očakávania boli nižšie. 

    O to krajšie je sledovať tento tím okolo svetovo hrajúceho Juraja Slafkovského. Chalani ťahajú za jeden povraz, veria si, plnia taktické pokyny, výborne bránia, k tomu sa pridali brankára a výsledky sa dostavili.

    3. Ja si myslím, že vo finále prehráme s Kanadou. Švédi porazia USA a my pôjdeme do finále. V ňom, bodaj by som sa mýlil, ale asi narazíme na silu Kanady. Verím teda, že medailu získame a v tom poslednom zápase sa môžem aj mýliť.

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    1
    Česko
    Česko
    2
    Fínsko
    Fínsko
    0
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    0
    USA
    USA
    18.2.2026 21:10
    Švédsko
    Švédsko
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Finále

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Hokejisti Slovenska oslavujú gól.
    Hokejisti Slovenska oslavujú gól.
    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    dnes 17:33
