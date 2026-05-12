Hokejový šampionát v olympijskom roku? Hviezd je menej, ale prídu. Domáci v takmer plnej sile

Ovplyvní majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku nabitý hokejový kalendár?
Vo februári tohto roka sa na olympijskom ľade v Miláne zišli po dvanástich rokoch najlepší hokejisti planéty a vo viacerých zápasoch ponúkli fanúšikom strhujúce divadlo.
Necelé tri mesiace po olympijskom turnaji sa vo Švajčiarsku uskutoční druhý vrchol sezóny a nabitý kalendár má prirodzene vplyv aj na zloženie jednotlivých tímov.
Kým do Milána prišli reprezentácie až na zopár výnimiek v plnej sile, motivácia cestovať aj do Švajčiarska už bola u mnohých hráčov menšia. To však otvára cestu ďalším.
Pre niektorých môžu byť majstrovstvá sveta pódiom, na ktorom zabojujú o svoju budúcnosť, upútajú pozornosť hokejových agentov. Pre niekoho je lákadlom členstvo v Triple Gold Clube, ktorý združuje hokejistov s olympijským zlatom, víťazstvom v Stanley Cupe a aj na majstrovstvách sveta.
Aký tím vyslali tentoraz do Európy zámorskí finalisti z Milána USA a Kanada? Koľko hráčov z NHL oblečú do dresov Fíni, Švédi, Česi, Slováci a ďalší? A naopak, ktorých hviezdnych hráčov na MS 2026 do Zürichu a Fribourgu fanúšikovia neuvidia?
Šesť Slovákov z Milána
Zo slovenských hráčov z NHL účasť potvrdili len Martin Pospíšil a Adam Sýkora. V súčasnej sezóne v profilige odohrali 22, respektíve 11 zápasov.
Slovensko prináša na MS výrazne iný káder oproti tomu, ktorý skončil v Miláne na štvrtom mieste.
Z olympijského výberu sú v nominácii na šampionát šiesti hráči – brankári Hlavaj a Gajan, obranca Koch a útočníci Liška, Okuliar a Martin Pospíšil.
Ako sú na tom ďalšie mužstvá? Začneme slovenskou B-skupinou.
Kanada
Kanada patrí každoročne k hlavným adeptom na titul a fanúšikov dobrého hokeja zaujíma, ktoré mená „javorové listy“ prinesú. Aj tento rok sa na turnaji zíde kvalitný kanadský tím.
Najžiarivejším menom je útočník San Jose Macklin Celebrini, ktorý národný tím povedie ako kapitán. Štvrtý najproduktívnejší hráč základnej časti NHL získal v 19 rokoch 115 bodov. Na MS bude jeden z najmladších, ale zrejme aj najlepších hráčov.
Zažiaril už v Miláne. V kanadskom výbere je jediný hráč, ktorý hral aj na februárových olympijských hrách.
Na nominácii Kanady je zrejmé, že národný dres si chcú obliecť hráči, ktorí sa nevošli do olympijského výberu.
Hviezdami v útoku budú piaty najproduktívnejší hráč základnej časti NHL Mark Scheifele, šikovní Mathew Barzal a Robert Thomas aj skúsení John Tavares či Ryan O'Reilly.
Okrem nich z ofenzívy môžu zaujať aj Dylan Cozens či Dylan Holloway.
Na šampionáte mal pôvodne hrať aj 18-ročný Gavin McKenna, ktorého experti považujú za hlavného adepta na draftovú jednotku. McKenna sa nakoniec rozhodol nezúčastniť sa na turnaji a uprednostnil prípravu na testovanie pred draftom.
Do Švajčiarska chcel cestovať aj Connor Bedard, ktorý si chcel napraviť chuť po neúčasti na ZOH, ale zdravotné problémy mu to nedovolili.
Zaujímavá bude aj defenzíva Kanady. Najväčšou hviezdou v nej bude najproduktívnejší bek NHL Evan Bouchard, ktorý v základnej časti získal skvelých 95 bodov. Obranca Edmontonu si na svojich prvých MS bude chcieť napraviť chuť z nevydarenej sezóny.
V obrane majú „javorové listy“ takisto mix skúsenosti a mladosti. Tú prvú zložku zastupujú hlavne Darnell Nurse a Morgan Rielly, tú druhú Denton Mateychuk či Sam Dickinson.
V bránkovisku má Kanada najmenej skúseností. Reprezentačný dres si oblečie Jet Greaves, ktorý má v Columbuse za sebou prvú sezónu v role jednotky. Ďalším gólmanom bude Jack Ivankovic z univerzitnej NCAA. Mentorom im bude 38-ročný Cam Talbot.
Aj minulý rok sa do kanadského výberu dostal brankár z nižšej ligy (AHL – Dylan Garand) a do Švédska cestoval aj hráč z juniorskej OHL (Porter Martone).
Kanada má v NHL širokú škálu hráčov a tak aj tento rok prináša na MS mnoho kvalitných mien. Viacerí sa len tesne nevošli do nominácie pre olympijské hry, ale reprezentovať chcú.
Aj keď Celebrini je jediný olympionik, sledovať na MS kanadský tím by mal byť pôžitok pre fanúšikov.
Švédsko
Aj tento rok budú hráči NHL tvoriť výraznú kostru švédskej nominácie. V nominácii ich je deväť.
Najzaujímavejšie meno je útočník Lucas Raymond, ktorý patrí medzi najväčšie švédske hviezdy.
V obrane sa budú spoliehať na skúseného Mattiasa Ekholma a Olivera Ekman-Larssona.
Ďalšie veľké mená absentujú, ale šancu dostanú šikovní mladíci. 18-roční útočníci Ivar Stenberg aj Viggo Björck patria medzi najzvučnejšie mená pred blížiacim sa draftom. Spomedzi mladších hráčov ich dopĺňa aj draftová trojka z minulého roka, Anton Frondell.
Česko
Česku tento rok budú chýbať najväčšie hviezdy. David Pastrňák povedal, že by sa niečo muselo drasticky zmeniť, aby do Švajčiarska zamieril a Martin Nečas hrá ešte s Coloradom v play-off.
Česi majú v nominácii len jedného hráča, ktorý mal v uplynulom ročníku stabilné miesto v NHL. Je ním obranca Vancouveru Filip Hronek.
Miestenku si vybojovali viacerí mladíci, ktorí hrali prevažne v AHL, ale na zopár zápasov nazreli aj do profiligy.
Česi majú v NHL aj výrazné zastúpenie medzi brankármi, ale ani jeden z gólmanov do Švajčiarska nepocestuje.
Tréner Radim Rulík sa tak bude spoliehať na tradičných lídrov z európskych líg. Reprezentačný dres si opäť oblečie majstrovská dvojica z Pardubíc, Červenka – Sedlák, a medzi opory by mali patriť aj útočníci Kubalík, Tomášek, Blümel či obrancovia Kempný a Ticháček.
Aj v českom kádri však chýba výraznejšia hĺbka a tréneri sa museli popasovať s množstvom absencií.
Ďalšie mužstvá B-skupiny
Dáni mali v NHL sedem hokejistov. Dvaja najlepší (brankár Andersen a útočník Ehlers) hrajú v play-off za Carolinu. Zo zvyšných hráčov potvrdil účasť len brankár Sogaard, ktorý odchytal dva zápasy za Ottawu.
Nórsko pocestuje na MS bez hráča z NHL. Klubovú sezónu ešte má najznámejší Nór Mats Zuccarello.
Slovinsko by mohol z NHL posilniť len Anže Kopitar, ktorý však po sezóne ukončil klubovú kariéru.
Taliansko nemá žiadneho hráča v NHL, aj keď brankár Damian Clara trénoval s prvým tímom Anaheimu. Aj z týchto dôvodov zrejme reprezentáciu neposilní. Taliani však postavia podobný káder ako na ZOH, kde so Slovákmi prehrali len o gól 2:3.
USA
Na obhajcoch zlata sa prejavila „olympijská únava“. Káder nemá podobnú kvalitu ako vlani, keď sa dočkali dlho očakávaného zlata. To napodobnili s najväčšími hviezdami aj v Miláne a ovládli hokejový svet.
V nominácii nie je žiaden zlatý medailista z MS z minulého roka a iba jediný olympijský víťaz – Matthew Tkachuk.
Práve on bude hlavnou hviezdou mužstva a na turnaji bude pútať pozornosť. Lákadlom pre neho je možnosť stať sa členom Triple Gold Clubu. Na konte má už Stanley Cup aj olympijské zlato a chýba mu len triumf z MS.
Ak by titul získal, stal by sa vôbec prvým americkým hráčom v slávnej spoločnosti.
Vo Švajčiarsku bude lídrom mladého mužstva s vekovým priemerom 25 rokov. Najmladší vekový priemer však Američania mali aj minulý rok a dotiahli to k zlatu.
USA prinášajú na turnaj aj viacerých hokejistov, ktorí striedali NHL a AHL a aj štyroch útočníkov, ktorí sezónu strávili v univerzitnej NCAA.
Kapitánom mužstva bude jeho najstarší hráč, 34-ročný obranca Justin Faulk.
Najproduktívnejší hráč výberu bol počas sezóny NHL 45-bodový Ryan Leonard. Rovnaký počet bodov mal aj Matt Coronato. Káder Spojených štátov tak tvoria prevažne hráči z tretích a štvrtých útokov mužstiev NHL.
Švajčiarsko
Vyjde to na tretí pokus?
Švajčiari sa v posledných rokoch zaradili k najlepším mužstvám na majstrovstvách sveta. Dvakrát za sebou získali striebro a na domácej pôde majú najvyššie ambície. Potvrdzuje to aj záujem hráčov z NHL.
Zdravotné problémy vyradili Kevina Fialu a Jonasa Siegenthalera a brankár Akira Schmid je s Vegas ešte v play-off, ale zo zvyšku Švajčiarov v NHL si takmer všetci predĺžia sezónu.
Na domáci ľad si prídu zahrať obrancovia Roman Josi a Janis Moser a útočníci Nico Hischier, Timo Meier, Nino Niederreiter aj Pius Suter.
Philipp Kurashev nemá zmluvu na budúci ročník a obrancu Dallasu Liana Bichsela Švajčiari interne suspendovali pre predošlé odmietnutie účasti na MS U20. Suspendáciu v apríli zrušili, ale tréner Jan Cadieux beka Dallasu k mužstvu nepovolal.
Fínsko
Fíni na MS tento rok berú mnoho hráčov zo zámoria. Suomi sa nikdy nebáli postaviť výber na hokejistoch z Európy, ale tentokrát to bude skôr opačne.
Minulý rok mali v zostave sedem zámorských hokejistov, teraz ich je dvanásť.
Mužstvo povedie ako kapitán Aleksander Barkov, ktorý vynechal celú sezónu pre zranenie. V drese Suomi bude hlavnou hviezdou.
Doplnia ho ďalší stabilní hráči z profiligy ako Anton Lundell, Teuvo Teräväinen či brankár Joonas Korpisalo.
Hráčov z NHL majú Fíni najmä v obrane, v ktorej je päť mien z profiligy. Minulý rok mali z NHL len jedného beka.
Z olympijského výberu posilní Suomi sedem hráčov.
Zaujímavosťou je, že Fíni majú až osem hokejistov zo švajčiarskej najvyššej súťaže, ale len dvoch z fínskej ligy.
Nemecko
Nemcom tento rok budú chýbať najväčšie hviezdy. Draisaitl, Stützle ani Peterka na šampionát neprídu.
Najzvučnejším menom tak je obranca Moritz Seider, ktorý patril medzi najlepších bekov v NHL.
Z najlepšej ligy sveta majú ešte brankára Philippa Grubauera a útočníka Josha Samanskiho.
V mužstve je ešte Kahun zo švajčiarskej NL a všetci ostatní hráči hrajú v nemeckej DEL.
Ďalšie mužstvá A-skupiny
Lotyšsko malo v NHL päť korčuliarov a dvoch brankárov. Žiadneho z nich zatiaľ neoznámili ako člena mužstva, ktoré poletí do Zürichu.
Pozornosť však bude pútať 18-ročný obranca Alberts Smits, ktorý je adeptom na prvú desiatku draftu 2026.
V zámorskej profilige pravidelne hrali v uplynulom ročníku dvaja rakúski mladíci, národné mužstvo však neposilnia. Rossi ani Kasper si na MS nezahrajú pre zranenia.
Zvyšné dva tímy, Veľká Británia ani Maďarsko, nemajú v NHL žiadnych hráčov.