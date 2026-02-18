    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    ZOH Hokej 2026
    18.02.2026, Playoff, Štvrťfinále
    4 - 3
    1:2, 1:0, 1:1, 1:0
    Po predĺžení
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    David Pastrňák v zápase štvrťfinále Kanada - Česko na ZOH 2026.
    Gól slávilo šesť Čechov a nikto si to nevšimol. Pastrňák: Hokej je krutý
    Tréner Radim Rulík (vľavo hore) na lavičke Česka počas ZOH 2026.
    Český tréner pochválil tím, no kritizoval rozhodcov: Proti Kanade sa každý bojí niečo odpískať
    Českí hokejisti mali semifinále na dosah.
    Tento sen trval príliš krátko, smútil český moderátor po vražednej akcii Kanady v predĺžení
    Gól slávilo šesť Čechov a nikto si to nevšimol. Pastrňák: Hokej je krutý

    David Pastrňák v zápase štvrťfinále Kanada - Česko na ZOH 2026.
    Fotogaléria (19)
    David Pastrňák v zápase štvrťfinále Kanada - Česko na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
    Boris Vanya|18. feb 2026 o 21:02
    Sidney Crosby zápas pre zranenie nedohral.

    Až do stredy prechádzali hokejisti Kanady olympijským turnajom na ZOH v Miláne elegantným krokom.

    V skupine nadelili súperom dovedna dvadsať gólov (Francúzom 10, Švajčiarom a Čechom po 5) a vzbudzovali dojem, že ich na ceste do finále nemá kto zastaviť.

    Prišiel však prvý zápas Kanaďanov vo vyraďovacej fázy a najväčší favorit sa takmer porúčal domov.

    Česi deptali súpera bojovnosťou, výbornou defenzívou a nebezpečnými brejkami. Viedli 2:1 a v tretej tretine 3:2.

    Partia okolo Davida Pastrňáka či Romana Červenku nebola ďaleko od toho, aby napodobnila svojich legendárnych predchodcov z Nagana 1998, ktorí vyradili Kanadu v semifinále.

    Fotogaléria zo zápasu Kanada - Česko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (štvrťfinále)
    Lukáš Sedlák strieľa gól vo štvrťfinálovom zápase Kanada - Česko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    Macklin Celebrini oslavuje gól vo štvrťfinálovom zápase Kanada - Česko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    Brankár Jordan Binnington vo štvrťfinálovom zápase Kanada - Česko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    Lukáš Sedlák strieľa gól vo štvrťfinálovom zápase Kanada - Česko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    19 fotografií
    19 fotografií

    Kanadu udržal v hre vyrovnávajúcim gólom v 57. minúte kapitán Montrealu Canadiens Nick Suzuki a potom ju ešte dvakrát zachránil brankár Jordan Binnington.

    O postupe favorita rozhodol v predĺžení Mitch Marner. Zápas nedohral Sidney Crosby, odstúpil pred zranenie kolena.

    „Na tento turnaj sme čakali veľmi dlho, bude nás to mrzieť. Som pyšný na tím, nechali sme tam všetko. Boli sme blízko. Po zápase s Dánskom sme si uvedomili, že sa musíme zlepšiť, že musíme niečo zmeniť, lebo proti Kanade dostaneme desať.

    Hokej je niekedy krutý. Viedli sme ešte štyri minúty pred koncom. Kanaďania boli nervózni, cítili sme to. Vedeli sme, že tlak je na nich. Z toho sme čerpali sebavedomie. Bohužiaľ, nestačilo to,“ smútila najväčšia hviezda Čechov David Pastrňák.

     „Videli ste, že sme boli miestami lepší. Hrali sme srdcom. Blokovali sme ich strely, vzadu sme hrali na stodesať percent,“ vravel novinárom útočník Martin Nečas.

    Pri treťom góle bolo na ľade šesť českých hráčov

    Po vyrovnávajúcom góle Kanaďanov mohol ešte raz šokovať favorita, korčuľoval sám na brankára Binningtona, ale nenašiel medzeru medzi jeho betónmi.

    „Ešte dlho mi to bude ležať v hlave,“ povzdychol si.

    Čechov pochválil aj autor dôležitého gólu na 3:3 Nick Suzuki.

    „Hrali výborne celý zápas, napádali nás, nedovolili nám nabrať v strednom pásme rýchlosť. Mohlo to dopadnúť aj opačne.“

    Zápas mal aj jeden kontroverzný moment. Pri treťom českom góle Ondřeja Paláta bolo na ľade šesť hráčov v bielych dresoch a nikto si to nevšimol.  Všetci dokonca spolu oslávili gól a pobrali sa na striedačku.

    Hokej na ZOH 2026 - štvrťfinále 18.2.2026

    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 16:40
    | Playoff | Štvrťfinále
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    4 PP - 3
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 18:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    3 PP - 2
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    Rho Ice Hockey Arena
    18.02. 21:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    0 - 0
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    0
    Švédsko
    Švédsko
    0
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    20.2.2026 16:40
    Fínsko
    Fínsko
    Finále

