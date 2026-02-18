Gól slávilo šesť Čechov a nikto si to nevšimol. Pastrňák: Hokej je krutý

Až do stredy prechádzali hokejisti Kanady olympijským turnajom na ZOH v Miláne elegantným krokom.
V skupine nadelili súperom dovedna dvadsať gólov (Francúzom 10, Švajčiarom a Čechom po 5) a vzbudzovali dojem, že ich na ceste do finále nemá kto zastaviť.
Prišiel však prvý zápas Kanaďanov vo vyraďovacej fázy a najväčší favorit sa takmer porúčal domov.
Česi deptali súpera bojovnosťou, výbornou defenzívou a nebezpečnými brejkami. Viedli 2:1 a v tretej tretine 3:2.
Partia okolo Davida Pastrňáka či Romana Červenku nebola ďaleko od toho, aby napodobnila svojich legendárnych predchodcov z Nagana 1998, ktorí vyradili Kanadu v semifinále.
Kanadu udržal v hre vyrovnávajúcim gólom v 57. minúte kapitán Montrealu Canadiens Nick Suzuki a potom ju ešte dvakrát zachránil brankár Jordan Binnington.
O postupe favorita rozhodol v predĺžení Mitch Marner. Zápas nedohral Sidney Crosby, odstúpil pred zranenie kolena.
„Na tento turnaj sme čakali veľmi dlho, bude nás to mrzieť. Som pyšný na tím, nechali sme tam všetko. Boli sme blízko. Po zápase s Dánskom sme si uvedomili, že sa musíme zlepšiť, že musíme niečo zmeniť, lebo proti Kanade dostaneme desať.
Hokej je niekedy krutý. Viedli sme ešte štyri minúty pred koncom. Kanaďania boli nervózni, cítili sme to. Vedeli sme, že tlak je na nich. Z toho sme čerpali sebavedomie. Bohužiaľ, nestačilo to,“ smútila najväčšia hviezda Čechov David Pastrňák.
„Videli ste, že sme boli miestami lepší. Hrali sme srdcom. Blokovali sme ich strely, vzadu sme hrali na stodesať percent,“ vravel novinárom útočník Martin Nečas.
Pri treťom góle bolo na ľade šesť českých hráčov
Po vyrovnávajúcom góle Kanaďanov mohol ešte raz šokovať favorita, korčuľoval sám na brankára Binningtona, ale nenašiel medzeru medzi jeho betónmi.
„Ešte dlho mi to bude ležať v hlave,“ povzdychol si.
Čechov pochválil aj autor dôležitého gólu na 3:3 Nick Suzuki.
„Hrali výborne celý zápas, napádali nás, nedovolili nám nabrať v strednom pásme rýchlosť. Mohlo to dopadnúť aj opačne.“
Zápas mal aj jeden kontroverzný moment. Pri treťom českom góle Ondřeja Paláta bolo na ľade šesť hráčov v bielych dresoch a nikto si to nevšimol. Všetci dokonca spolu oslávili gól a pobrali sa na striedačku.
Hokej na ZOH 2026 - štvrťfinále 18.2.2026
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH
