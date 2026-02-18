    18.02.2026 06:00
    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 12 (streda, 18. február)

    18. feb 2026 o 07:00
    Kde sledovať ZOH Miláno 2026 v TV?
    18.02.2026 o 09:05
    Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 12. deň
    Plánovaný
    Prehľad
    Program 12. dňa:
    9:05
    Curling – 10. kolo žen
    Čína – Dánsko
    USA – Velká Británie
    Švédsko – Korea

    9:45
    Běh na lyžích – týmový sprint žen, kvalifikace

    10:00
    Alpské lyžování – slalom žen, 1. kolo
    Akrobatické lyžování – akrobatické skoky žen, kvalifikace

    10:15
    Běh na lyžích – týmový sprint mužů, kvalifikace

    11:20
    Snowboarding – slopestyle mužů, finále

    11:45
    Běh na lyžích – týmový sprint žen, finále

    12:10
    Lední hokej – čtvrtfinále mužů
    Slovensko – Německo

    12:15
    Běh na lyžích – týmový sprint mužů, finále

    13:00
    Akrobatické lyžování – akrobatické skoky žen, finále

    13:30
    Alpské lyžování – slalom žen, 2. kolo

    14:05
    Curling – 11. kolo mužů
    Itálie – Kanada
    Čína – Česko
    Norsko – Švýcarsko
    USA – Velká Británie

    14:30
    Snowboarding – slopestyle žen, finále

    14:45
    Biatlon – štafeta žen 4×6 km

    16:40
    Lední hokej – čtvrtfinále mužů
    Kanada – Česko

    18:10
    Lední hokej – čtvrtfinále mužů
    Finsko – Švýcarsko

    19:05
    Curling – 11. kolo žen
    Velká Británie – Japonsko
    Švýcarsko – Dánsko
    Kanada – Itálie
    Čína – Švédsko

    20:15
    Short track – 500 m mužů, čtvrtfinále, semifinále

    20:51
    Short track – 3 000 m štafeta žen, finále

    21:10
    Lední hokej – čtvrtfinále mužů
    USA – Švédsko

    21:27
    Short track – 500 m mužů, finále
    Prenos
    Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z prehľadu udalostí 12. dňa na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Dnes je opäť na programe niekoľko medailových podujatí, no pre Slovensko budd mimoriadne lákavé hokejové štvrťfinálel, návrat Petry Vlhovej či ženská biatlonová štafeta.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 09:05.

