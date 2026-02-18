ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 12 (streda, 18. február)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 12. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.
ZOH Miláno 2026 sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Olympiáda Miláno a Cortina 2026 dnes LIVE - deň 12 (streda, 18. február, OH Miláno 2026 NAŽIVO)
Zimné olympijské hry 2025/2026
18.02.2026 o 09:05
Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 12. deň
Plánovaný
Prehľad
Program 12. dňa:
9:05
Curling – 10. kolo žen
Čína – Dánsko
USA – Velká Británie
Švédsko – Korea
9:45
Běh na lyžích – týmový sprint žen, kvalifikace
10:00
Alpské lyžování – slalom žen, 1. kolo
Akrobatické lyžování – akrobatické skoky žen, kvalifikace
10:15
Běh na lyžích – týmový sprint mužů, kvalifikace
11:20
Snowboarding – slopestyle mužů, finále
11:45
Běh na lyžích – týmový sprint žen, finále
12:10
Lední hokej – čtvrtfinále mužů
Slovensko – Německo
12:15
Běh na lyžích – týmový sprint mužů, finále
13:00
Akrobatické lyžování – akrobatické skoky žen, finále
13:30
Alpské lyžování – slalom žen, 2. kolo
14:05
Curling – 11. kolo mužů
Itálie – Kanada
Čína – Česko
Norsko – Švýcarsko
USA – Velká Británie
14:30
Snowboarding – slopestyle žen, finále
14:45
Biatlon – štafeta žen 4×6 km
16:40
Lední hokej – čtvrtfinále mužů
Kanada – Česko
18:10
Lední hokej – čtvrtfinále mužů
Finsko – Švýcarsko
19:05
Curling – 11. kolo žen
Velká Británie – Japonsko
Švýcarsko – Dánsko
Kanada – Itálie
Čína – Švédsko
20:15
Short track – 500 m mužů, čtvrtfinále, semifinále
20:51
Short track – 3 000 m štafeta žen, finále
21:10
Lední hokej – čtvrtfinále mužů
USA – Švédsko
21:27
Short track – 500 m mužů, finále
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z prehľadu udalostí 12. dňa na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Dnes je opäť na programe niekoľko medailových podujatí, no pre Slovensko budd mimoriadne lákavé hokejové štvrťfinálel, návrat Petry Vlhovej či ženská biatlonová štafeta.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 09:05.
