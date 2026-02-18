Žijeme svoj sen, hovorí tréner Országh. Sme ako bratstvo neohrozených

Od prvého zápasu na olympijskom turnaji, v ktorom Slovensko zdolalo Fínsko 4:1, si nemenil košeľu.
Tréner VLADIMÍR ORSZÁGH rituál praktizuje už roky a funguje mu aj v Miláne.
Slovensko zdolalo v štvrťfinále 6:2 Nemecko a po štyroch rokoch si zahrá semifinále olympiády.
„Ľudia na Slovensku boli skeptickí, či obhájime bronz, pretože tentoraz sú tu najlepší hráči na svete, no my naďalej ideme za svojím snom," hovoril po zápase.
Na jeho tvári, ktorá býva počas stretnutí vážna, sa konečne objavil aj úsmev.
Čo toto víťazstvo hovorí o slovenskom tíme?
Sme bratstvo neohrozených. Pracujeme jeden pre druhého, žijeme svoj sen a vyhrávame. Sme v top štvorke. Ľudia na Slovensku boli skeptickí, či obhájime bronz, pretože tentoraz sú tu najlepší hráči na svete, no my naďalej ideme za svojím snom.
Ani nemôžem byť pyšnejší na svojich hráčov. Makajú od prvého dňa a od začiatku to nie je o jednom či dvoch hráčoch, ale o 22 hráčoch na ľade a ďalších v šatni.
Vedeli sme, že ak máme mať šancu dostať sa ďaleko, musíme sa držať svojej hry, vytvoriť bratstvo, hrať jeden za druhého a svoju krajinu.
Toto víťazstvo nebolo o Slafkovskom, zabrali hráči z nižších útokov. Potvrdzuje to vaše slová o bratstve?
Vedeli sme od začiatku turnaja, že to musí byť o 25 mužoch. Ľudia si často všímajú góly a asistencie, no každý v tomto tíme má svoju rolu a prispieva k víťazstvám.
Niekto hrá v oslabení, niekto bráni ich najlepšieho hráča. Máme skvelé individuality, no vždy to bolo o tíme a dnes sa veľmi teším, že tvrdo pracujúce útoky nazbierali aj body. Boli odmenení za skvelú prácu.
Aký je to pocit priviesť reprezentáciu pri trénerskej premiére na olympiáde do semifinále?
Je to fantastický pocit. Na chalanov, ktorí od prvého dňa tréningového kempu stoja pri sebe, bojujú jeden za druhého a žijú svoj sen, nemôžem byť viac hrdý.
Sme vo vybranej spoločnosti a som rád, že sa nám podarilo nadviazať na minulé olympijské hry, keďže obhajujeme bronzové medaily. Veľa optimistov na Slovensku asi nebolo, ale dostali sme sa takto ďaleko.
Pokračujeme s pokorou. Som hrdý. Zase spájame Slovensko, po štyroch rokoch je naspäť hokejová horúčka. Sme radi, že sa nám darí, a dúfam, že toto nie je koniec.
Máme ešte dva zápasy, a keď sme takto ďaleko, určite by sme sa chceli vrátiť domov s cenným kovom.
Porovnávať olympijské hry v Miláne s Pekingom 2022 sa asi nedá, keďže tu sú naozaj najlepší hráči planéty.
Asi nie. My sme však nastavení tak, že môžeme poraziť každého súpera. Veľmi nám pomohol prvý zápas proti Fínom, keď sme zistili, že môžeme hrať aj proti tímu, ktorý je kompletne zložený z NHL.
My potrebujeme každého jedného hráča, nie je to len o Slafkovskom, Fehérvárym, Černákovi, je to vždy o 25 hráčoch. Nie je to o tom, kto koľko hrá, každý je dôležitý.
Ako hodnotíte štvrťfinálový zápas?
Mali sme dobrý začiatok, aj keď nie gólovo alebo tlakom, no vedeli sme, že Nemci hrajú tretí zápas za štvrtý deň. Chceli sme ich vyčerpávať súbojmi, nechceli sme im dať priestor, dostupovali sme k nim.
Ďalej sme dali v správny čas dôležité góly a po nich sme si situáciu postrážili. Vedeli sme, že keď budeme trpezliví a budeme sa držať plánu, prídu šance.
Najviac zrejme pomohlo ubránenie elitnej formácie.
Silu mali rozloženú do dvoch formácií: v prvej hral Draisaitl, v druhej Stützle s Peterkom. Mali sme určené formácie, ktoré s nimi chodili na ľad. Nebolo to však len o tých dvoch formáciách, aj ďalší hráči prispeli k dnešnému úspechu.
Nemôžete teda vyzdvihnúť jedného alebo dvoch hráčov, pretože celý tím hral fantasticky?
Presne tak. Držíme sa toho od začiatku, že máme individuality, hráčov z NHL, ktorí sú lídrami, ale hovorili sme, že každý má byť lídrom a že tu máme 25 lídrov, nezáleží na tom, kto má C alebo A na hrudi.
Ako to po víťazstve vyzeralo v šatni?
Je to eufória, chalani sa tešia, dostali sa medzi štyri najlepšie tímy sveta. Prajem im to a som na nich hrdý.
Teší vás, že hráči ako Regenda, Koch, Černák, Kelemen či Okuliar, ktorí veľa a poctivo odrobia v defenzíve, boli odmenení aj bodmi a gólmi?
Presne tak. Nie je to len o góloch a bodoch. Chalani pracovali pre tím, či to bolo v oslabení, alebo proti najlepším útokom. Som rád, že boli odmenení gólmi, že majú v štatistikách plusové body, ale my vieme, prečo sme tých hráčov brali. Každý má svoju rolu a zatiaľ ju do bodky napĺňa.
Nechcete si pripisovať zásluhy, ale ocitli ste sa medzi štyrmi najlepšími tímami sveta. Určite je to pre vás odmena.
Nemusíme sa o tom ani baviť, určite áno. Je to vizitka celého mužstva. A tréner je natoľko dobrý, akých dobrých má hráčov. Som rád, že tu môžem byť a že tu môžem byť práve s týmito hráčmi.
Stíhate si niektoré momenty v zápasoch užiť?
Keď mám pravdu povedať, ja po zápase ani neviem, kto dal góly, proste bol to gól a sústredíme sa na ďalšie striedanie. Až keď sme viedli o štyri góly dve-tri minúty do konca, už som dúfal, že si to postrážime, ale neuvoľnil som sa, hrá sa až úplne do konca.
Nemuseli ste hráčov za stavu 4:1 trochu krotiť, aby sa veľmi nenaháňali?
Nechceli sme hrať hore-dole. Vedeli sme, že sa budú schovávať za našimi obrancami, že budú čakať na protiútoky. Nechceli sme zbytočne dávať puky do stredu a prihrávky naslepo. Vedeli sme, že keď budeme dobrí v obrane, otvoria sa nám možnosti aj smerom dopredu.
Pomáha tímu pozícia outsidera?
Chalani chcú dokázať, že patria do svetovej špičky. Som rád, že to ukazujú. Potrebujete aj kus šťastia, aby boli hráči zdraví, aby kľúčoví hráči hrali ako kľúčoví hráči, aby brankár zachytal, no my to všetko máme – šťastiu ideme naproti.
Je výhodou aj mentalita Dvorského, Slafkovského či Nemca, ktorí sú z mládežníckych kategórií zvyknutí porážať tímy ako Fínsko alebo Nemecko?
Už to, že hrajú v NHL, je pomoc, lebo tam je ťažký každý jeden zápas a vôbec udržať sa v prvom tíme. V každom zápase a tréningu „bojujete o život“ a musíte mať takúto mentalitu.
