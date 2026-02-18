    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    ZOH Hokej 2026
    18.02.2026, Playoff, Štvrťfinále
    6 - 2
    1:0, 3:1, 2:1
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Hokejisti Slovenska na ZOH 2026 v Miláne.
    S kým budú hrať Slováci v semifinále? Vyhnú sa Kanade, môžu dostať USA
    Hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý na lavičke Slovenska počas ZOH 2026 v Miláne.
    Žijeme svoj sen, hovorí tréner Országh. Sme ako bratstvo neohrozených
    Erik Černák bráni nemeckého útočníka Tima Stützleho v zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
    Báli ste sa, že prehráme, však? Černák vtipkoval, Hudáček spomínal odplatu
    Trénerský štáb a slovenská striedačka v štvrťfinále ZOH 2026.
    Tímovosť, bojovnosť a brankár. Experti: Slovensko hrá hokej hodný semifinále (anketa)
    Nemecký brankár Grubauer po góle Olivera Okuliara na ZOH v Miláne.
    Krach a debakel. Ťažko si predstaviť horší výkon, písali nemecké médiá po prehre so Slovenskom
    Juraj Slafkovský v opatere lekára počas zápasu s Nemeckom vo štvrťfinále ZOH 2026 v Miláne.
    Slafkovský: Potrebujeme ešte aspoň jedno víťazstvo, chcem medailu
    Prehľad zápasuOnline prenosSumárSúvisiace

    Žijeme svoj sen, hovorí tréner Országh. Sme ako bratstvo neohrozených

    Hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý na lavičke Slovenska počas ZOH 2026 v Miláne.
    Fotogaléria (116)
    Hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý na lavičke Slovenska počas ZOH 2026 v Miláne. (Autor: TASR)
    Martin Turčin|18. feb 2026 o 18:40
    ShareTweet3

    Tréner Vladimír Országh hodnotí postup do semifinále.

    Od prvého zápasu na olympijskom turnaji, v ktorom Slovensko zdolalo Fínsko 4:1, si nemenil košeľu. 

    Tréner VLADIMÍR ORSZÁGH rituál praktizuje už roky a funguje mu aj v Miláne. 

    Slovensko zdolalo v štvrťfinále 6:2 Nemecko a po štyroch rokoch si zahrá semifinále olympiády.

    „Ľudia na Slovensku boli skeptickí, či obhájime bronz, pretože tentoraz sú tu najlepší hráči na svete, no my naďalej ideme za svojím snom," hovoril po zápase. 

    Na jeho tvári, ktorá býva počas stretnutí vážna, sa konečne objavil aj úsmev.

    Čo toto víťazstvo hovorí o slovenskom tíme?

    Sme bratstvo neohrozených. Pracujeme jeden pre druhého, žijeme svoj sen a vyhrávame. Sme v top štvorke. Ľudia na Slovensku boli skeptickí, či obhájime bronz, pretože tentoraz sú tu najlepší hráči na svete, no my naďalej ideme za svojím snom.

    Ani nemôžem byť pyšnejší na svojich hráčov. Makajú od prvého dňa a od začiatku to nie je o jednom či dvoch hráčoch, ale o 22 hráčoch na ľade a ďalších v šatni. 

    Vedeli sme, že ak máme mať šancu dostať sa ďaleko, musíme sa držať svojej hry, vytvoriť bratstvo, hrať jeden za druhého a svoju krajinu.

    Z Milána píše Martin TurčinZ Milána píše Martin Turčin

    Toto víťazstvo nebolo o Slafkovskom, zabrali hráči z nižších útokov. Potvrdzuje to vaše slová o bratstve?

    Vedeli sme od začiatku turnaja, že to musí byť o 25 mužoch. Ľudia si často všímajú góly a asistencie, no každý v tomto tíme má svoju rolu a prispieva k víťazstvám. 

    Niekto hrá v oslabení, niekto bráni ich najlepšieho hráča. Máme skvelé individuality, no vždy to bolo o tíme a dnes sa veľmi teším, že tvrdo pracujúce útoky nazbierali aj body. Boli odmenení za skvelú prácu.

    Aký je to pocit priviesť reprezentáciu pri trénerskej premiére na olympiáde do semifinále?

    Je to fantastický pocit. Na chalanov, ktorí od prvého dňa tréningového kempu stoja pri sebe, bojujú jeden za druhého a žijú svoj sen, nemôžem byť viac hrdý. 

    Sme vo vybranej spoločnosti a som rád, že sa nám podarilo nadviazať na minulé olympijské hry, keďže obhajujeme bronzové medaily. Veľa optimistov na Slovensku asi nebolo, ale dostali sme sa takto ďaleko.

    Pokračujeme s pokorou. Som hrdý. Zase spájame Slovensko, po štyroch rokoch je naspäť hokejová horúčka. Sme radi, že sa nám darí, a dúfam, že toto nie je koniec. 

    Máme ešte dva zápasy, a keď sme takto ďaleko, určite by sme sa chceli vrátiť domov s cenným kovom.

    Porovnávať olympijské hry v Miláne s Pekingom 2022 sa asi nedá, keďže tu sú naozaj najlepší hráči planéty.

    Asi nie. My sme však nastavení tak, že môžeme poraziť každého súpera. Veľmi nám pomohol prvý zápas proti Fínom, keď sme zistili, že môžeme hrať aj proti tímu, ktorý je kompletne zložený z NHL. 

    My potrebujeme každého jedného hráča, nie je to len o Slafkovskom, Fehérvárym, Černákovi, je to vždy o 25 hráčoch. Nie je to o tom, kto koľko hrá, každý je dôležitý.

    Ako hodnotíte štvrťfinálový zápas?

    Mali sme dobrý začiatok, aj keď nie gólovo alebo tlakom, no vedeli sme, že Nemci hrajú tretí zápas za štvrtý deň. Chceli sme ich vyčerpávať súbojmi, nechceli sme im dať priestor, dostupovali sme k nim. 

    Ďalej sme dali v správny čas dôležité góly a po nich sme si situáciu postrážili. Vedeli sme, že keď budeme trpezliví a budeme sa držať plánu, prídu šance.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (štvrťfinále)
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Juraj Slafkovský (20), Adam Ružička (21) a kapitán Tomáš Tatar (90) a nemeckí hráči čakajú na úvodné vhadzovanie pred štvrťfinálovým zápasom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    116 fotografií
    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti sú pred svojou bránou, v ktorej bude chytať Samuel Hlavaj pred štvrťfinálovým zápasom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj pred štvrťfinálovým zápasom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.John Peterka (77) a Pavol Regenda (84) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Samuel Hlavaj (31) chytá puk počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tim Stutzle (18) a Oliver Okuliar (8) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tim Stutzle (18), Oliver Okuliar (8) a Matúš Sukeľ (91) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Philipp Grubauer (30) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tim Stutzle (18) a Matúš Sukeľ (91) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tim Stutzle (18) a Patrik Koch (64) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovsky (20) a Leon Draisaitl (29) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tomáš Tatar (90) a Jonas Muller (41) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tomáš Tatar (90) a Jonas Muller (41) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Nemecka Philipp Grubauer (30) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Libor Hudáček (79) a Moritz Muller (91) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Pavol Regenda (84) a John Peterka (77) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Nemecký brankár Philipp Grubauer počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský (20) leží po zákroku na ľade, sprava sa prizerajú Miloš Kelemen (Slovensko), Moritz Seider a Fabio Wagner (obaja Nemecko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Adam Liška a Juraj Slafkovský (obaja Slovensko), ktorému lekár tímu Pavol Lauko prikladá ľadový obklad na krk vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Juraj Slafkovský (Slovensko) leží po zákroku na ľade vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Martin Fehérváry (Slovensko) a Frederik Tiffels (Nemecko) bojujú o puk za slovenskou bránou vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Erik Černák (Slovensko), Marc Michaelis (Nemecko) a brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Juraj Slafkovský (Slovensko) korčuľuje s pukom vo štvrťfinálovom dueli Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Nico Sturm (Nemecko), Dalibor Dvorský (Slovensko) a Tobias Rieder (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia povzbudzujú vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Pavol Regenda (84) tečuje strelu Erika Černáka (nie je na snímke) za chrbát brankára Philippa Grubauera (Nemecko), vpravo sa prizerá Jonas Müller (Nemecko) vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke sprava Martin Pospíšil sa teší z úvodného gólu, ktorý strelil Pavol Regenda (obaja Slovensko) vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Martin Fehérváry (42), Erik Černák (81) a Martin Pospíšil (76) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Pavol Regenda (nie je vidieť) vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) vyráža puk vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke brankár Philipp Grubauer (Nemecko) chytá puk do lapačky vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke sprava Adam Ružička, kapitán Tomáš Tatar (obaja Slovensko) a Jonas Müller (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia povzbudzujú vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke sprava Dalibor Dvorský (Slovensko) a Moritz Seider (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke sprava Martin Gernát (Slovensko) a Frederik Tiffels (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Dalibor Dvorský (15) strieľa gól na 4:0, prizerajú sa brankár Philipp Grubauer a Parker Tuomie (obaja Nemecko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Dalibor Dvorský (15) strieľa vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke brankár Philipp Grubauer (Nemecko) inkasuje gól, vpravo sa prizerá Libor Hudáček (Slovensko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh reaguje vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Peter Čerešňák sa teší z gólu na 3:0, ktorý strelil Oliver Okuliar (obaja Slovensko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Samuel Takáč, Matúš Sukeľ, Adam Liška, Adam Ružička, hlavný tréner Vladimír Országh (v pozadí vľavo) a jeho asistent Ján Pardový sledujú zo striedačky štvrťfinálový duel Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) reaguje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Pavol Regenda (Slovensko) korčuľuje vo štvrťfinálovom dueli Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Oliver Okuliar (Slovensko) korčuľuje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Erik Černák (Slovensko) a Tim Stützle (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Miloš Kelemen (Slovensko) korčuľuje vo štvrťfinálový duel Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zhora Martin Fehérváry (Slovensko) a Leon Draisaitl (Nemecko) vo štvrťfinálovom dueli Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Lukas Reichel (Nemecko) a Juraj Slafkovský (Slovensko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Miloš Kelemen (Slovensko) a brankár Philipp Grubauer (Nemecko), ktorý inkasuje gól vo štvrťfinálovom dueli Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Štatistiky zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026. Slovenskí hokejisti po zápase Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026.Na snímke zľava hlavný tréner Vladimír Országh, asistenti trénera Todd Woodcroft a Peter Frühauf sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke puk, ktorý strelil do prázdnej brány kapitán Tomáš Tatar (nie je na snímke) vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko na zimných ol ympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke sprava Erik Černák, Adam Ružička, Juraj Slafkovský (všetci Slovensko) sa tešia z gólu na 6:2, ktorý strelil kapitán Tomáš Tatar (90) do prázdnej brány vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko na zimných ol ympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke sprava Adam Ružička (Slovensko) a Moritz Müller (Nemecko) vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko na zimných ol ympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Martin Pospíšil (Slovensko) reaguje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko na zimných ol ympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Dalibor Dvorský (Slovensko) reaguje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko na zimných ol ympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) inkasuje druhý gól, prizerá sa jeho spoluhráč Šimon Nemec (17) vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko na zimných ol ympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke sprava Lukas Reichel, Moritz Müller,Leon Gawanke (všetci Nemecko) sa tešia z gólu na 2:5, ktorý strelil Frederik Tiffels (95) vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Najviac zrejme pomohlo ubránenie elitnej formácie.

    Silu mali rozloženú do dvoch formácií: v prvej hral Draisaitl, v druhej Stützle s Peterkom. Mali sme určené formácie, ktoré s nimi chodili na ľad. Nebolo to však len o tých dvoch formáciách, aj ďalší hráči prispeli k dnešnému úspechu.

    Nemôžete teda vyzdvihnúť jedného alebo dvoch hráčov, pretože celý tím hral fantasticky?

    Presne tak. Držíme sa toho od začiatku, že máme individuality, hráčov z NHL, ktorí sú lídrami, ale hovorili sme, že každý má byť lídrom a že tu máme 25 lídrov, nezáleží na tom, kto má C alebo A na hrudi.

    Ako to po víťazstve vyzeralo v šatni?

    Je to eufória, chalani sa tešia, dostali sa medzi štyri najlepšie tímy sveta. Prajem im to a som na nich hrdý.

    Teší vás, že hráči ako Regenda, Koch, Černák, Kelemen či Okuliar, ktorí veľa a poctivo odrobia v defenzíve, boli odmenení aj bodmi a gólmi? 

    Presne tak. Nie je to len o góloch a bodoch. Chalani pracovali pre tím, či to bolo v oslabení, alebo proti najlepším útokom. Som rád, že boli odmenení gólmi, že majú v štatistikách plusové body, ale my vieme, prečo sme tých hráčov brali. Každý má svoju rolu a zatiaľ ju do bodky napĺňa.

    Nechcete si pripisovať zásluhy, ale ocitli ste sa medzi štyrmi najlepšími tímami sveta. Určite je to pre vás odmena.

    Nemusíme sa o tom ani baviť, určite áno. Je to vizitka celého mužstva. A tréner je natoľko dobrý, akých dobrých má hráčov. Som rád, že tu môžem byť a že tu môžem byť práve s týmito hráčmi.

    Slafkovský: Potrebujeme ešte aspoň jedno víťazstvo, chcem medailu
    Súvisiaci článok
    Slafkovský: Potrebujeme ešte aspoň jedno víťazstvo, chcem medailu

    Stíhate si niektoré momenty v zápasoch užiť?

    Keď mám pravdu povedať, ja po zápase ani neviem, kto dal góly, proste bol to gól a sústredíme sa na ďalšie striedanie. Až keď sme viedli o štyri góly dve-tri minúty do konca, už som dúfal, že si to postrážime, ale neuvoľnil som sa, hrá sa až úplne do konca.

    Nemuseli ste hráčov za stavu 4:1 trochu krotiť, aby sa veľmi nenaháňali?

    Nechceli sme hrať hore-dole. Vedeli sme, že sa budú schovávať za našimi obrancami, že budú čakať na protiútoky. Nechceli sme zbytočne dávať puky do stredu a prihrávky naslepo. Vedeli sme, že keď budeme dobrí v obrane, otvoria sa nám možnosti aj smerom dopredu.

    Pomáha tímu pozícia outsidera?

    Chalani chcú dokázať, že patria do svetovej špičky. Som rád, že to ukazujú. Potrebujete aj kus šťastia, aby boli hráči zdraví, aby kľúčoví hráči hrali ako kľúčoví hráči, aby brankár zachytal, no my to všetko máme – šťastiu ideme naproti.

    Je výhodou aj mentalita Dvorského, Slafkovského či Nemca, ktorí sú z mládežníckych kategórií zvyknutí porážať tímy ako Fínsko alebo Nemecko?

    Už to, že hrajú v NHL, je pomoc, lebo tam je ťažký každý jeden zápas a vôbec udržať sa v prvom tíme. V každom zápase a tréningu „bojujete o život“ a musíte mať takúto mentalitu.

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    0
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    0
    Švédsko
    Švédsko
    0
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Finále

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Hokejisti Slovenska na ZOH 2026 v Miláne.
    Hokejisti Slovenska na ZOH 2026 v Miláne.
    S kým budú hrať Slováci v semifinále? Vyhnú sa Kanade, môžu dostať USA
    teraz
    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Martin Fehérváry (42), Erik Černák (81) a Martin Pospíšil (76) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Pavol Regenda vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
    dnes 16:45
    Radivojevičovi sa najviac páčili pracanti. Keď sa ide do bitky, sú tam. Čo mu napísal Fehérváry?Zápas Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026 hodnotí expert Sportnetu Branko Radivojevič.
    dnes 16:45
    Hokejisti Slovenska oslavujú gól. glosa
    Pavol Spáldnes 18:25|1
    Slovensko ako Popoluška bez legiend. Ťahákom sú hviezdni mladíci a pokojný šéfSlováci sú najväčšou senzáciou.
    Pavol Spál|dnes 18:25|1
    Pavol Regenda (84) oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
    dnes 14:37|5
    Spoľahlivý Hlavaj, Regenda sa gólovo prebudil. Oznámkujte Slovákov za výkon proti NemeckuSlovensko vo štvrťfinále na olympijskom hokejovom turnaji vyhralo nad Nemeckom.
    dnes 14:37|5
    Martin Pospíšil (vľavo) a Pavol Regenda oslavujú gól vo štvrťfinále proti Nemecku.
    Martin Turčindnes 17:45|1
    Ukázali svetu, že slovenský hokej je späť. Ešte sme neskončili, sľubuje PospíšilPavol Regenda a Martin Pospíšil hodnotia výhru v štvrťfinále olympiády.
    Martin Turčin|dnes 17:45|1
    Slovenskí hokejisti sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko.
    Nikola Černákovádnes 15:20|10
    Českí experti si zamenili slovenské hokejky za české. Skvele zladený orchester, chvália výkonSlovenské góly boli ukážkové.
    Nikola Černáková|dnes 15:20|10
    Oliver Okuliar a Dalibor Dvorský oslavujú s tímom gól.
    Boris Vanyadnes 14:37|1
    Hokej prekryl všetku biedu. Slováci sú v semifinále turnaja desaťročiaSlovensko nekončí a čaká na ďalšieho súpera.
    Boris Vanya|dnes 14:37|1
    Slovenskí hokejisti po zápase Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026.
    Samuel Gregadnes 15:10|5
    Gáborík ocenil Slafkovského odvahu, Valábik Regendove góly z kancelárie Slováci postúpili do semifinále olympijského turnaja.
    Samuel Grega|dnes 15:10|5
    Pavol Regenda strieľa gól.
    dnes 14:53
    Keby nám toto niekto povedal, brali by sme to. Regenda vyzdvihol skvelý tímPozrite si prvé reakcie po zápase Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    dnes 14:53
    Slovenskí hokejisti oslavujú gól proti Nemecku.
    dnes 14:37
    FOTO: Výborný výkon od začiatku až do konca. Ako Slovensko zdolalo NemeckoPozrite si fotogalériu zo zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    dnes 14:37
    Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Adam Liška, Libor Hudáček a v pozadí sprava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý.
    dnes 11:02|5
    Návrat Pospíšila a vyradenie Cehlárika. Zostavy zápasu Slovensko - Nemecko na ZOH 2026Slováci hrajú vo svojom štvrťfinálovom zápase na ZOH 2026 proti Nemecku.
    dnes 11:02|5
    Leon Draisaitl a Moritz Seider.
    Samuel Gregadnes 07:00|31
    Majú Nemci najlepší tím v histórii? Čísla ich proti Slovákom favorizujúNemecko je hrateľný súper, ale nie ľahký.
    Samuel Grega|dnes 07:00|31
    Leon Draisaitl.rozhovor
    Martin TurčinBoris Vanyaut 16:30|6
    Najväčšia hviezda Nemcov: Slováci nevyhrali skupinu len tak, ale budeme pripraveníLeon Draisatl je kapitán a líder nemeckej hokejovej reprezentácie.
    Martin TurčinBoris Vanya|ut 16:30|6
    Šimon Nemec počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Martin Turčinut 14:40|27
    Draisaitl? Ubránili sme 20 Švédov aj 20 Fínov, tvrdí Šimon NemecSlováci sa vo štvrťfinále predstavia proti Nemecku.
    Martin Turčin|ut 14:40|27
    Slovenskí hokejisti oslavujú výhru na ZOH 2026 v Miláne. anketa
    Martin TurčinBoris Vanyaut 16:00|2
    Český komentátor Záruba: Zo Slovákov cítiť hrdosť. Ponúkli najväčší príbeh, tvrdí KanaďanSportnet oslovil v Miláne známych hokejových expertov.
    Martin TurčinBoris Vanya|ut 16:00|2
    Peter Draisaitl.rozhovor
    Samuel Gregaut 17:20|2
    Peter Draisaitl pasuje Slovákov za miernych favoritov. Tkachuk Leona nerozhodíRozhovor s otcom najväčšej hviezdy Nemecka, Petrom Draisaitlom.
    Samuel Grega|ut 17:20|2
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne v stredu 18. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - štvrťfinále - Slovensko - Nemecko - muži
    dnes 11:12
    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (štvrťfinále)
    dnes 11:12
    Hokejisti Slovenska oslavujú gól.
    dnes 17:33
    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji na ZOH 2026Pozrite si zostrih zo zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    dnes 17:33
    Martin Gernát (Slovensko) a Frederik Tiffels (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Slovensko - Nemecko.
    dnes 17:13
    Na brankára pálili najviac Gernát so Slafkovským. Slováci dali z piatich striel tri gólyPozrite si štatistiky hráčov po štvrťfinále v play-off na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    dnes 17:13
    Slovenskí hokejisti na ZOH 2026
    dnes 07:40|1
    Očakávané štvrťfinále je tu. Kde sledovať zápas Slovensko - Nemecko? (TV program)Pozrite si, kde sledovať zápas Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále na ZOH v hokeji 2026.
    dnes 07:40|1
    Martin Pospíšil.
    Martin Turčinut 17:45|6
    Takáto šanca príde raz za kariéru, hovorí Pospíšil. Chce dať zo seba viac, ako môžePrečo Martin Pospíšil nehral proti Švédsku?
    Martin Turčin|ut 17:45|6
    Tréner slovenského hokejového tímu Vladimír Országh na ZOH 2026.rozhovor
    Boris VanyaMartin Turčinut 23:45|20
    Ukáže Országh na striedačke emócie? Chcem, aby bol lídrom každý, hovorí tréner SlovákovSlováci hrajú v stredu o 12:10 štvrťfinále proti Nemcom.
    Boris VanyaMartin Turčin|ut 23:45|20
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Hokejisti Slovenska na ZOH 2026 v Miláne.
    Hokejisti Slovenska na ZOH 2026 v Miláne.
    S kým budú hrať Slováci v semifinále? Vyhnú sa Kanade, môžu dostať USA
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Žijeme svoj sen, hovorí tréner Országh. Sme ako bratstvo neohrozených