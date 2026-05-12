Minulý rok nečakane vypadol vo štvrťfinále. Crosby opäť posilní Kanadu na MS

Na hokejových MS vo Švajčiarsku nastúpi v drese Kanady aj skúsený útočník Sidney Crosby. Do kádra pribudli aj útočníci Porter Martone a Dawson Mercer.
Pre 38-ročného Crosbyho to budú štvrté MS. Prvýkrát na nich štartoval už pred 20-rokmi v Rige.
Ako 18-ročný vtedy opanoval kanadské bodovanie turnaja, keď v 9 zápasoch nazbieral 16 bodov (8+8).
V roku 2015 sa po deväťročnej odmlke vrátil na MS a na šampionáte v Prahe skompletizoval tzv. zlatú trojkorunu - po zisku Stanleyho pohára a olympijského zlata sa stal aj majstrom sveta.
Crosbyho tretia účasť na MS prišla až o desať rokov po druhej. Vlani na MS vo Švédsku stroskotala Kanada vedená kapitánom Crosbym šokujúco už vo štvrťfinále, keď vypadla po prehre s Dánskom 1:2.
Devätnásťročný Martone, ktorý bol v roku 2025 šestka draftu, bol súčasť kanadského tímu aj na MS 2025.
Za sebou má vydarený vstup do NHL, keď v drese Philadelphie nazberal 10 bodov (4+6) v 9 zápasoch základnej časti.
Dvadsaťštyriročný Mercer reprezentoval Kanadu na MS v rokoch 2022 a 2024.
Kapitánom kanadského tímu bude 19-ročný Macklin Celebrini. Jeho asistentmi by mali byť John Tavares a Ryan O'Reilly.
Kanaďania budú v nedeľu 24. mája predposledný súper slovenského tímu v základnej B-skupine vo Fribourgu.
Program Kanady na MS v hokeji 2026
