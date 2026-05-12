    Minulý rok nečakane vypadol vo štvrťfinále. Crosby opäť posilní Kanadu na MS

    Sidney Crosby.
    Sidney Crosby. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|12. máj 2026 o 21:57
    ShareTweet0

    Naposledy sa v kanadskom drese predstavil na ZOH 2026.

    Na hokejových MS vo Švajčiarsku nastúpi v drese Kanady aj skúsený útočník Sidney Crosby. Do kádra pribudli aj útočníci Porter Martone a Dawson Mercer.

    Pre 38-ročného Crosbyho to budú štvrté MS. Prvýkrát na nich štartoval už pred 20-rokmi v Rige.

    Ako 18-ročný vtedy opanoval kanadské bodovanie turnaja, keď v 9 zápasoch nazbieral 16 bodov (8+8).

    V roku 2015 sa po deväťročnej odmlke vrátil na MS a na šampionáte v Prahe skompletizoval tzv. zlatú trojkorunu - po zisku Stanleyho pohára a olympijského zlata sa stal aj majstrom sveta.

    Crosbyho tretia účasť na MS prišla až o desať rokov po druhej. Vlani na MS vo Švédsku stroskotala Kanada vedená kapitánom Crosbym šokujúco už vo štvrťfinále, keď vypadla po prehre s Dánskom 1:2.

    Devätnásťročný Martone, ktorý bol v roku 2025 šestka draftu, bol súčasť kanadského tímu aj na MS 2025.

    Za sebou má vydarený vstup do NHL, keď v drese Philadelphie nazberal 10 bodov (4+6) v 9 zápasoch základnej časti.

    Dvadsaťštyriročný Mercer reprezentoval Kanadu na MS v rokoch 2022 a 2024.

    Kapitánom kanadského tímu bude 19-ročný Macklin Celebrini. Jeho asistentmi by mali byť John Tavares a Ryan O'Reilly.

    Kanaďania budú v nedeľu 24. mája predposledný súper slovenského tímu v základnej B-skupine vo Fribourgu.

    Program Kanady na MS v hokeji 2026

    Joj Šport
    15.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    16.05. 16:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    18.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    vs.
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    21.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    vs.
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    22.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    vs.
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    26.05. 20:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Sidney Crosby.
    Sidney Crosby.
    Minulý rok nečakane vypadol vo štvrťfinále. Crosby opäť posilní Kanadu na MS
    dnes 21:57
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Minulý rok nečakane vypadol vo štvrťfinále. Crosby opäť posilní Kanadu na MS