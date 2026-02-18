Českí experti si zamenili slovenské hokejky za české. Skvele zladený orchester, chvália výkon

Slovensko je medzi štyrmi najlepšími na olympijskom turnaji s hráčmi z NHL a na ZOH 2026 si žije svoj hokejový sen.
Po presvedčivom víťazstve nad Nemeckom 6:2 zvládlo štvrťfinále štýlom, ktorý zaujal aj komentátorov ČT Sport.
„Ak už ich súper bude v semifinále ktokoľvek, bude si musieť dať pozor na tento tím. Skvele zladený orchester,“ zhodnotil komentátor ČT Sport Tomáš Jílek výkon Slovákov.
Tí sa po štyroch rokoch vracajú medzi elitnú štvoricu, tentoraz na turnaji v najsilnejšom možnom zložení.
Dve české hokejky
V prvej tretine sa viac do hry dostávalo Slovensko. V presilovej hre sa do dobrých príležitostí dostali Slafkovský aj Hudáček, no nemecký brankár odolal. Na druhej strane mali Nemci v početnej výhode dve veľké šance cez Peterku.
„Slováci chcú hrať veľmi dôrazne proti Nemcom najmä v priestore pri mantineloch,“ všimol si Jílek.
Prvý gól padol po dôraznej akcii Miloša Kelemena, ktorý v páde ešte dokázal udržať puk v hre a posunúť ho do nebezpečného priestoru, pred bránkou vznikla výborná clona a Regenda sa zorientoval najrýchlejšie – 1:0.
„Výborne to urobil Kelemen, aj v páde pokračoval v akcii. Bola tam clona, priamočiarosť, silová hra – presne to, čo táto formácia dokáže. Už v predchádzajúcich zápasoch vedela súpera zavrieť v pásme a teraz sa z toho presadila aj gólovo,“ hodnotil bývalý hráč a expert Petr Hubáček.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026
Jílek pri góle s úsmevom poznamenal: „Boli tam pripravené dve české hokejky… pardon, slovenské,“ čím naznačil sympatie k výkonu Slovákov.
Slovensko tak vyťažilo zo streleckej prevahy prvý gól. „Ich recept má úspech,“ uzavrel komentátor po úvodnej tretine.
Sebavedomie narástlo
Druhý gól prišiel v čase, keď slovenský tím začínal preberať kontrolu nad zápasom.
„Formácia, ktorá čakala na oživenie, teraz diktuje hru,“ všimol si Hubáček. Kelemen získal puk v súboji s obrancom, využil svoje fyzické parametre, pretlačil sa do zakončenia a blafákom prekonal brankára. „Zvalcoval súpera, famózny blafák. Výborne to zdvihol, krásny gól,“ hodnotil expert.
Slováci vzápätí udreli znova. Okuliar sa dostal do samostatného nájazdu a pripísal si prvý gól na turnaji.
„Nezaváhal v rozhodujúcom okamihu. Išiel sám na bránu a zakončil výborne, ľavák klasikou na forhend,“ opisoval Hubáček. Podľa neho už bolo cítiť aj únavu súpera: „Nemci sú strhaní a uťahaní, spomaľujú v rozhodovaní.“
Jílek vyzdvihol sebavedomie slovenských hráčov .„Veľmi sebavedomo si počínali proti brankárovi.“ Dva góly padli v rozmedzí 33 sekúnd. „Čierna polminútka pre nemecké nádeje,“ dodal.
Krátko nato Slováci ubránili oslabenie. „Sebavedomie slovenského tímu nemôže byť vyššie,“ konštatovali experti.
Ukážkové góly
Štvrtý gól prišiel tesne za polovicou zápasu a definitívne zvýraznil slovenskú prevahu. Po rýchlej akcii zo strany na stranu a presnom presune puku sa Nemci nestihli vrátiť do obrany. Dvorský dostal priestor a zakončil presne – 4:0.
„Rýchla hra, okamžitý presun puku a Nemci nestíhajú. Dvorský to zakončil špičkovo. Slovákom to lieta a hrajú výborne,“ hodnotil Hubáček.
„Všetky góly sú ukážkové,“ pritakal Jílek.
Po výbornom výkone prišla chyba Kelemena. V strednom pásme stratil puk a Nemci to okamžite potrestali znížením na 1:4.
„Iskra nádeje pre Nemcov. Bola to veľmi zbytočná strata puku a prišiel za ňu tvrdý trest," poznamenal komentátor.
Kolektívny a súdržný výkon
V záverečných minútach sa Nemci ešte snažili zápas zdramatizovať. Tlačili do útoku, znížili na 2:5 a pribúdali aj zákroky brankára Hlavaja, ktorý musel zostať v strehu.
Na viac sa však už nezmohli. Slovensko nápor ustálo, Nemci napokon odvolali brankára a Tomáš Tatar definitívne rozhodol gólom do prázdnej brány – 6:2.
„Ukázal sa kolektívny výkon a súdržnosť, s akou Slováci hrajú na tejto olympiáde,“ zhodnotil Hubáček.
„Nemcom trvalo tridsať minút, kým našli rytmus a rýchlosť tohto stretnutia. Našli ho neskoro, nedokázali už dohnať výborný výkon Slovákov,“ pokračoval.
Zverenci Vladimíra Országha zaslúžene postúpili do semifinále olympijského turnaja.
„Slovensko bude po štyroch rokoch opäť medzi štvoricou najlepších. Tentoraz na turnaji s hráčmi z NHL. Proti jednej veľkej hviezde dnes stálo,“ dodal Jílek s odkazom na Leona Draisaitla.
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Playoff | Štvrťfinále
