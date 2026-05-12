Sen o Premier League sa rozplynul. Strelec sa do finále baráže po dráme nepozrie

Championship - odveta semifinále play-off
Southampton - Middlesbrough 2:1 pp (1:1, 0:0)
Góly: 45+1. Stewart, 116. Charles - 5. McGree
/D. Strelec (Middlesbrough) hral do 83. minúty/
/prvý zápas: 0:0, Southampton postúpil/
Futbalisti Southamptonu sa stali druhými finalistami play-off druhej najvyššej anglickej súťaže Championship.
V semifinále si poradili s hráčmi Middlesbrough 2:1 po predĺžení. V drese hostí hral do 83. minúty slovenský útočník Dávid Strelec.
Middlesbrough vstúpilo do zápasu dobre a zužitkovalo to v piatej minúte. Callum Brittain našiel prízemnou prihrávkou v pokutovom území Rileyho McGreeho, ktorý úspešne zakončil k žrdi.
Domáci vyrovnali gólom do šatne. James Bree zahral priamy kop z náročného uhla, ktorý našiel najprv Ryana Manninga a nakoniec skóroval Ross Stewart.
Ďalší gól padol až v 116. minúte a ukázal sa ako víťazný. Shea Charles využil únavu hostí a zaskočil brankára Solomona Brynna z diaľky.
Southampton zabojuje o postup do najvyššej Premier League s Hullom, ktorý vyradil Millwall.