Sen o Premier League sa rozplynul. Strelec sa do finále baráže po dráme nepozrie

Futbalisti Southamptonu. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|12. máj 2026 o 23:45
Dávid Strelec hral do 83. minúty.

Championship - odveta semifinále play-off

Southampton - Middlesbrough 2:1 pp (1:1, 0:0)

Góly: 45+1. Stewart, 116. Charles - 5. McGree

/D. Strelec (Middlesbrough) hral do 83. minúty/

/prvý zápas: 0:0, Southampton postúpil/

Futbalisti Southamptonu sa stali druhými finalistami play-off druhej najvyššej anglickej súťaže Championship.

V semifinále si poradili s hráčmi Middlesbrough 2:1 po predĺžení. V drese hostí hral do 83. minúty slovenský útočník Dávid Strelec.

Middlesbrough vstúpilo do zápasu dobre a zužitkovalo to v piatej minúte. Callum Brittain našiel prízemnou prihrávkou v pokutovom území Rileyho McGreeho, ktorý úspešne zakončil k žrdi.

Domáci vyrovnali gólom do šatne. James Bree zahral priamy kop z náročného uhla, ktorý našiel najprv Ryana Manninga a nakoniec skóroval Ross Stewart.

Ďalší gól padol až v 116. minúte a ukázal sa ako víťazný. Shea Charles využil únavu hostí a zaskočil brankára Solomona Brynna z diaľky.

Southampton zabojuje o postup do najvyššej Premier League s Hullom, ktorý vyradil Millwall.

Anglicko

