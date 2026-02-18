Najväčšie favoritky potvrdili predpoklady. Švédky získali zlato v tímšprinte

ZOH 2026 v Miláne a Cortine - beh na lyžiach
tímšprint žien voľne - finále:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Maja Dahlqvistová, Jonna Sundlingová
Švédsko
20:29,99 min
2.
Nadine Fähndrichová, Nadja Kälinová
Švajčiarsko
+1,40 s
3.
Laura Gimmlerová, Coletta Rydzeková
Nemecko
+5,87 s
4.
Astrid Öyre Slindová, Julie Bjervig Drivenesová
Nórsko
+6,01 s
5.
Jessica Digginsová, Julia Kernová
USA
+11,54 s
6.
Liliane Gagnonová, Alison Mackieová
Kanada
+19,44 s
Švédske bežkyne na lyžiach Jonna Sundlingová a Maja Dahlqvistová získali zlaté medaily v stredajšom tímšprinte voľnou technikou na ZOH 2026.
Vo finále zdolali o 1,4 sekundy strieborné Švajčiarky v zložení Nadja Kälinová, Nadine Fähndrichová, bronz si vybojovali Laura Gimmlerová a Coletta Rydzeková z Nemecka (+5,87).
Sundlingová a Dahlqvistová potvrdili pozíciu najväčších favoritiek, keď boli jednoznačne najrýchlejšie už v predpoludňajšej kvalifikácii.
Vo finále elitných pätnástich krajín, kde sa bežalo 6x1,5 km, sa od súperiek odpútali približne v polovici trate. Pri nájazde do posledného kola mala Dahlqvistová k dobru už viac ako osem sekúnd a náskok si s prehľadom postrážila.
Na druhú priečku sa v závere vyšvihli Švajčiarky a tretie Nemky tesne zvládli súboj o bronz s Nórskom.
Švédky tak nadviazali na spoločné striebro z tímšprintu klasicky spred štyroch rokov v Pekingu, vtedy sa zo zlata tešili Nemky Katharina Hennigová a Victoria Carlová.
Švédska výprava bežkýň ovládla na prebiehajúcich hrách štyri z piatich doterajších disciplín.
Pre Sundlingovú je to šiesty cenný kov zo ZOH a druhé zlato po triumfe v individuálnom šprinte v Pekingu. Na týchto hrách má bilanciu 1-2-0.
