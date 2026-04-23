Cítil sa, ako keď dieťaťu zoberú hračku. Moja hra sa trénerom nepáčila, vravel Regenda

Najlepšia sezóna v kariére alebo trpký ročník?
Zhodnotiť sezónu Pavla Regendu v San Jose Sharks nie je jednoduché.
Na jednej strane si vytvoril bodový aj gólový rekord, strelil hetrik a získal si priazeň fanúšikov.
Na druhej strane bol často len zdravým náhradníkom, nedostával príležitostí a trénerom sa jeho hra nepáčila.
„Pre hokejistu to nie je zábavné, keď nehrá. Bol som v zložitej situácii. Vedenie aj tréneri chcú vyhrávať zápasy, skladajú čo najlepšie formácie a najlepšiu zostavu a často sa rozhodli, že ma do nej nezaradia. Asi musím pracovať ešte tvrdšie a byť lepší.
Myslím si, že pri skladaní zostavy majú hráčov, ktorým veria, a pravdepodobne aj takých, o ktorých si myslia, že podávajú lepšie výkony než ja,“ hodnotil Regenda svoju situáciu pre portál sanjosehockeynow.com.
„Je veľmi náročné naskočiť späť do zápasového tempa, keď nehrávam. Herné situácie sa nedajú úplne natrénovať a náročné je to aj z kondičného hľadiska. Je to však ich voľba, musím ju rešpektovať a sústrediť sa na prácu.“
Začiatok roka ako z rozprávky
Regenda odohral prvé dva zápasy v sezóne na začiatku decembra a v oboch skóroval.
Potom ho však poslali na farmu. 30. decembra ho zavolali naspäť a v NHL zažil gólovú explóziu. V prvom zápase síce nebodoval, ale hneď v tom ďalšom dal proti Tampe hetrik, pričom odohral len 9 minút a 11 sekúnd.
San Jose však prehralo 3:7 a hetrik strelil aj obranca Tampy Darren Raddysh. Nenápadný Regenda však zaujal.
Skóroval potom aj v nasledujúcom zápase a celkovo mal v prvých 13 zápasoch sezóny osem gólov.
„Dostal som šancu a padalo mi tam všetko. Strieľal som góly, bavil som sa hokejom, mal som sebavedomie a všetko bolo dobré,“ hovoril o úspešnom období na začiatku januára.
V dobrej forme hral aj na februárových olympijských hrách v Miláne, kde v šiestich dueloch nazbieral päť bodov a darilo sa mu hlavne vo vyraďovacej fáze. Troma bodmi sa blysol vo štvrťfinále proti Nemcom.
Potom však prišiel zvrat a po návrate z vrcholného turnaja hrával veľmi málo. Do konca sezóny nastúpil len do ôsmich stretnutí a na tribúne ich presedel osemnásť.
Ako keď dieťaťu vezmú hračku
Tréner Ryan Warsofsky miestami Slováka pochválil, ale väčšinou preferoval iných hráčov a Slovák bol len zdravým náhradníkom.
„Viem len to, že sa im moja hra nepáčila. Keby áno, pravdepodobne by som hral. Asi som neukázal viac než ostatní a nebol som lepší,“ hovoril o dôvodoch, pre ktoré nenastupoval.
„V tíme je veľa mladých hráčov aj veteránov, takže dostať sa do zostavy je náročné. Som robustný hráč a tak musím vyhrávať osobné súboje, byť produktívny a priniesť niečo navyše do hry. Ak to nerobím, nemám miesto v zostave. To je asi to, čo mi momentálne chýba.“
V San Jose sa Regenda prezentoval najmä svojou hrou v predbránkovom priestore, ktorý využíval aj počas presilových hier a z ktorého strelil drvivú väčšinu svojich gólov.
Celkovo odohral v NHL v uplynulej sezóne 24 zápasov s bilanciou deväť gólov a jedna asistencia. Vytvoril si nový rekord v počte zápasov, gólov aj bodov.
Napriek tomu mal ročník trpkú príchuť. Málo dôvery zo strany trénerov sa prejavilo aj na jeho psychickej pohode:
„Nie je príjemné len trénovať a sledovať zápasy z tribúny. Každý chce hrať, to je to, prečo robíme hokej. Je to ako keď dieťaťu vezmete hračku, nie je to zábava. Beriem to však ako lekciu a motiváciu do leta, aby som sa vrátil silnejší.“
V lete chce schudnúť
Ročník ako na hojdačke považuje za impulz smerom do budúcnosti. V lete chce absolvovať dobrú prípravu, aby zabojoval o stabilné miesto v NHL.
„Najviac sa chcem zamerať na kondíciu. Odohral som v NHL niekoľko zápasov a to tempo je šialené. Chcem zlepšiť všetky aspekty hry, ktoré môžem priniesť na ľad. Bude to pre mňa veľmi dôležité leto,“ hovoril pre web SanJoseHockeyNow.
„Ako veľký hráč musím mať špičkovú kondíciu, aby som stíhal tempu hry. Keď je kondícia na vysokej úrovni, zlepšuje sa aj rozhodovanie a celkový výkon. To je pre mňa kľúčové.
Zrejme sa pokúsim trochu ubrať na svalovej hmote, aby som bol ľahší a rýchlejší. To je asi najdôležitejšia vec.“
Nemá až toľko možností, ako by sa zdalo
Regendovi po sezóne skončí zmluva a budúcnosť tak nemá istú. Do obdobia prestupov vstúpi ako voľný hráč. Návrat do Európy však zatiaľ neplánuje a v klube Sharks sa mu páči.
„Milujem túto organizáciu, rovnako aj spoluhráčov. Určite by som tu chcel ostať. Teraz neviem, ako to bude vyzerať. Podpísali veľa hráčov, tím je prakticky plný a uvidíme, kam moja cesta povedie.
Nemyslím si, že mám až toľko možností, ako by sa mohlo zdať. Ešte uvidím, či pôjdem na majstrovstvá sveta, pretože mám nejaké zranenia, ktoré potrebujem doliečiť,“ hovoril slovenský útočník.
„Mojím cieľom je zostať v Severnej Amerike. Nechcem sa vracať do Európy, chcem si vybojovať stabilné miesto v nejakom tíme NHL a dokázať všetkým, že viem byť hráčom NHL.“
Manažéra sociálne siete nepresvedčia
V San Jose si Regendu obľúbili. Nie len pre jeho herné kvality, ale aj pre jeho osobnosť a zrejme mnohé dámy zaujal aj jeho vzhľad. Jeho meno sa tak často skloňovalo na sociálnych sieťach. Pridávali tam jeho fotky, videá a reakcie.
„Počul som o tom od viacerých ľudí, aj to cítim. Niekedy mi niekto pošle niečo z Twitteru. Je to veľmi milé. Bol by som však radšej, keby som viac hrával, strieľal góly a viac pomáhal tímu, potom by fanúšikov bolo možno ešte viac," reagoval rodák z Michaloviec.
"Uvedomujem si to, ale nemyslím si, že to pomáha mojej kariére. Nemyslím si, že generálny manažér si prečíta tweet a povie si, že ma musí zaradiť do zostavy, lebo fanúšikovia ma milujú. Avšak viem o tom a aj preto mám rád San Jose – organizáciu aj fanúšikov.“
Regenda Agenda
Fanúšikovia o 26-ročnom útočníkovi hovoria aj slovným spojením „Regenda Agenda“.
„Začalo sa to ešte v Anaheime. Niekto ma tak nazval a chytilo sa to,“ vysvetľoval.
„Keď ma povolali do prvého tímu, každý hovoril o „Regenda Agenda“, asi preto, že sa to rýmuje. Ja však ani presne neviem, čo to znamená.“
Regendova budúcnosť nie je jasná, rovnako ako stále nie je isté, či Slovensko posilní na MS v hokeji. Sám by sa zrejme rád pridal, ale stále neprišli informácie o tom, či prešiel zdravotnou prehliadkou.
Krkolomná sezóna plná radostí aj sklamaní ho však motivuje do budúcna a čaká ho veľmi dôležité leto.
„Už teraz sa dá myslieť na ďalšiu sezónu a pripraviť sa tak, aby som bol čo najlepšou verziou seba samého a aby som bol stabilný hráč NHL,“ dodal Regenda.