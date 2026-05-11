Slovensko má nástupcu Calzonu. SFZ vybralo meno, ktoré rozdelí celú krajinu

Zmena na lavičke slovenskej reprezentácie je podľa všetkého vo finálnej fáze. Už v utorok by sa mala futbalová verejnosť dozvedieť meno nástupcu Francesca Calzonu a všetko nasvedčuje tomu, že výber padol na najskúsenejšie možné meno.
Podľa informácií denníka Šport predložia členovia odbornej komisie SFZ na zasadnutí výkonného výboru návrh dohody s trénerom Vladimírom Weissom st., ktorý momentálne vedie ŠK Slovan Bratislava.
Schválenie by malo byť už iba formálnym krokom. Komisia vedená Karolom Belaníkom sa mala s Weissom dohodnúť na všetkých podstatných detailoch budúcej spolupráce.
Čakalo sa už len na Slovan
Najúspešnejší slovenský tréner v ére samostatnosti zároveň dostal aj ústny súhlas od vedenia Slovana, hoci s klubom má stále platný kontrakt aj na nasledujúcu sezónu. V zákulisí sa v posledných dňoch čakalo už len na definitívne písomné stanovisko vedenia Slovana.
Otázniky zatiaľ zostávajú pri zložení realizačného tímu. Podľa dostupných informácií však nepôjde o radikálny rez ani úplnú výmenu ľudí v reprezentácii.
Weiss si má priviesť aj viacerých svojich spolupracovníkov zo Slovana, no časť realizačného tímu z éry Francesco Calzona by mala pokračovať.
Vo funkcii by mal zotrvať aj tímový manažér a asistent trénera Marek Hamšík, ktorý zostáva dôležitou spojkou medzi kabínou a novým vedením národného mužstva.
Návrat silnej osobnosti
Pre slovenský futbal by išlo o návrat jednej z jeho najsilnejších osobností. Weiss nie je tréner, ktorý okolo seba vytvára sterilný pokoj. Prináša emóciu, tlak, konflikty aj charizmu.
Dokáže strhnúť kabínu, ale zároveň rozdeľuje verejnosť. Weiss už národný tím viedol (2008 - 2012). Doteraz je jediný, ktorý doviedol tím na svetový šampionát (2010).