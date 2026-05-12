VIDEO: Šok pre Ronalda aj celý štadión. Radosť z titulu prekazila veľká chyba brankára

Cristiano Ronaldo v drese Al-Nassr FC. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|12. máj 2026 o 22:38
Cristiano Ronaldo stále čaká na zisk prvej trofeje.

Saudi Pro League - 32. kolo

Al-Nassr - Al-Hilal 1:1 (1:0)

Góly: 37. Simakan - 90.+8. Bento (vlastný)

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo bol veľmi blízko k tomu, aby sa po prestupe do Saudskej Arábie tešil zo zisku prvej trofeje.

Jeho Al-Nassr delili len sekundy od toho, aby zdolal svojho rivala Al-Hilal, čím by spečatil zisk prvého titulu od roku 2019. 

Pred vzájomným zápasom 32. kola mal Al-Nassr päťbodový náskok a v 37. minúte sa ujal vedenia, keď po rohu skóroval Mohamed Simakan. 

Už sa zdalo, že gól francúzskeho obrancu bude mať majstrovskú príchuť, no potom prišiel moment, ktorý zaskočil vyše 26-tisíc divákov na štadióne.

VIDEO: Zostrih zápasu Al-Nassr - Al-Hilal

V ôsmej minúte nadstaveného času vhadzoval jeden z hráčov hostí, no loptu poslal do miest, kde v šestnástke nebol nikto v modrom drese.

Brankár Bento sa však trestuhodne zrazil s vlastným obrancom Inigom Martínezom a loptu nešťastne tečoval do domácej brány.

VIDEO: Vyrovnávajúci gól v zápase Al-Nassr - Al-Hilal

Zápas sa tak skončil remízou 1:1, ktorá Al-Hilal udržala v hre o titul. Naďalej stráca päť bodov, no kým mužstvo okolo útočníka Karima Benzemu čakajú ešte dva ligové zápasy, Al-Nassr už len jeden. 

Druhú šancu na spečatenie majstrovského titulu bude mať vo štvrtok 21. mája, keď na domácej pôde privíta o záchranu bojujúci Damac.

Tabuľka Saudi Pro League

Saudi Pro League

