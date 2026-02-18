    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    ZOH Hokej 2026
    18.02.2026, Playoff, Štvrťfinále
    6 - 2
    1:0, 3:1, 2:1
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Trénerský štáb a slovenská striedačka v štvrťfinále ZOH 2026.
    Tímovosť, bojovnosť a brankár. Experti: Slovensko hrá hokej hodný semifinále (anketa)
    Nemecký brankár Grubauer po góle Olivera Okuliara na ZOH v Miláne.
    Krach a debakel. Ťažko si predstaviť horší výkon, písali nemecké médiá po prehre so Slovenskom
    Juraj Slafkovský v opatere lekára počas zápasu s Nemeckom vo štvrťfinále ZOH 2026 v Miláne.
    Slafkovský: Potrebujeme ešte aspoň jedno víťazstvo, chcem medailu
    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Martin Fehérváry (42), Erik Černák (81) a Martin Pospíšil (76) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Pavol Regenda vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
    Radivojevičovi sa najviac páčili pracanti. Keď sa ide do bitky, sú tam. Čo mu napísal Fehérváry?
    Pavol Regenda (84) oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
    Spoľahlivý Hlavaj, Regenda sa gólovo prebudil. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Nemecku
    Slovenskí hokejisti sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko.
    Českí experti si zamenili slovenské hokejky za české. Skvele zladený orchester, chvália výkon
    Prehľad zápasuOnline prenosSumárSúvisiace

    Na brankára pálili najviac Gernát so Slafkovským. Slováci dali z piatich striel tri góly

    Martin Gernát (Slovensko) a Frederik Tiffels (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Slovensko - Nemecko.
    Fotogaléria (116)
    Martin Gernát (Slovensko) a Frederik Tiffels (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Slovensko - Nemecko. (Autor: TASR)
    Sportnet|18. feb 2026 o 17:13
    ShareTweet0

    Pozrite si štatistiky hráčov po štvrťfinále v play-off na hokejovom turnaji na ZOH 2026.

    Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále hokejového turnaja na ZOH 2026. V súboji proti Nemecku zvíťazili 6:2.

    Slováci ovládli takmer všetky tímové štatistiky. Úctyhodné však je, že v druhej tretine vyslali na nemeckého brankára len päť striel, z ktorých však pramenili tri góly.

    Najviac bodov v zápase získal Pavol Regenda, ktorý dva dal a na jeden ešte aj prihral. Najviac striel na brankára (5) vyslali Martin Gernát a Juraj Slafkovský.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (štvrťfinále)
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Juraj Slafkovský (20), Adam Ružička (21) a kapitán Tomáš Tatar (90) a nemeckí hráči čakajú na úvodné vhadzovanie pred štvrťfinálovým zápasom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    116 fotografií
    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti sú pred svojou bránou, v ktorej bude chytať Samuel Hlavaj pred štvrťfinálovým zápasom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj pred štvrťfinálovým zápasom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.John Peterka (77) a Pavol Regenda (84) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Samuel Hlavaj (31) chytá puk počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tim Stutzle (18) a Oliver Okuliar (8) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tim Stutzle (18), Oliver Okuliar (8) a Matúš Sukeľ (91) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Philipp Grubauer (30) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tim Stutzle (18) a Matúš Sukeľ (91) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tim Stutzle (18) a Patrik Koch (64) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovsky (20) a Leon Draisaitl (29) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tomáš Tatar (90) a Jonas Muller (41) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tomáš Tatar (90) a Jonas Muller (41) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Nemecka Philipp Grubauer (30) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Libor Hudáček (79) a Moritz Muller (91) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Pavol Regenda (84) a John Peterka (77) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Nemecký brankár Philipp Grubauer počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský (20) leží po zákroku na ľade, sprava sa prizerajú Miloš Kelemen (Slovensko), Moritz Seider a Fabio Wagner (obaja Nemecko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Adam Liška a Juraj Slafkovský (obaja Slovensko), ktorému lekár tímu Pavol Lauko prikladá ľadový obklad na krk vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Juraj Slafkovský (Slovensko) leží po zákroku na ľade vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Martin Fehérváry (Slovensko) a Frederik Tiffels (Nemecko) bojujú o puk za slovenskou bránou vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Erik Černák (Slovensko), Marc Michaelis (Nemecko) a brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Juraj Slafkovský (Slovensko) korčuľuje s pukom vo štvrťfinálovom dueli Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Nico Sturm (Nemecko), Dalibor Dvorský (Slovensko) a Tobias Rieder (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia povzbudzujú vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Pavol Regenda (84) tečuje strelu Erika Černáka (nie je na snímke) za chrbát brankára Philippa Grubauera (Nemecko), vpravo sa prizerá Jonas Müller (Nemecko) vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke sprava Martin Pospíšil sa teší z úvodného gólu, ktorý strelil Pavol Regenda (obaja Slovensko) vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Martin Fehérváry (42), Erik Černák (81) a Martin Pospíšil (76) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Pavol Regenda (nie je vidieť) vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) vyráža puk vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke brankár Philipp Grubauer (Nemecko) chytá puk do lapačky vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke sprava Adam Ružička, kapitán Tomáš Tatar (obaja Slovensko) a Jonas Müller (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia povzbudzujú vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke sprava Dalibor Dvorský (Slovensko) a Moritz Seider (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke sprava Martin Gernát (Slovensko) a Frederik Tiffels (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Dalibor Dvorský (15) strieľa gól na 4:0, prizerajú sa brankár Philipp Grubauer a Parker Tuomie (obaja Nemecko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Dalibor Dvorský (15) strieľa vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke brankár Philipp Grubauer (Nemecko) inkasuje gól, vpravo sa prizerá Libor Hudáček (Slovensko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh reaguje vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Peter Čerešňák sa teší z gólu na 3:0, ktorý strelil Oliver Okuliar (obaja Slovensko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Samuel Takáč, Matúš Sukeľ, Adam Liška, Adam Ružička, hlavný tréner Vladimír Országh (v pozadí vľavo) a jeho asistent Ján Pardový sledujú zo striedačky štvrťfinálový duel Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) reaguje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Pavol Regenda (Slovensko) korčuľuje vo štvrťfinálovom dueli Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Oliver Okuliar (Slovensko) korčuľuje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Erik Černák (Slovensko) a Tim Stützle (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Miloš Kelemen (Slovensko) korčuľuje vo štvrťfinálový duel Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zhora Martin Fehérváry (Slovensko) a Leon Draisaitl (Nemecko) vo štvrťfinálovom dueli Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Lukas Reichel (Nemecko) a Juraj Slafkovský (Slovensko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Miloš Kelemen (Slovensko) a brankár Philipp Grubauer (Nemecko), ktorý inkasuje gól vo štvrťfinálovom dueli Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Štatistiky zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026. Slovenskí hokejisti po zápase Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026.Na snímke zľava hlavný tréner Vladimír Országh, asistenti trénera Todd Woodcroft a Peter Frühauf sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke puk, ktorý strelil do prázdnej brány kapitán Tomáš Tatar (nie je na snímke) vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko na zimných ol ympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke sprava Erik Černák, Adam Ružička, Juraj Slafkovský (všetci Slovensko) sa tešia z gólu na 6:2, ktorý strelil kapitán Tomáš Tatar (90) do prázdnej brány vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko na zimných ol ympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke sprava Adam Ružička (Slovensko) a Moritz Müller (Nemecko) vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko na zimných ol ympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Martin Pospíšil (Slovensko) reaguje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko na zimných ol ympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Dalibor Dvorský (Slovensko) reaguje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko na zimných ol ympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) inkasuje druhý gól, prizerá sa jeho spoluhráč Šimon Nemec (17) vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko na zimných ol ympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke sprava Lukas Reichel, Moritz Müller,Leon Gawanke (všetci Nemecko) sa tešia z gólu na 2:5, ktorý strelil Frederik Tiffels (95) vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Na ľade strávil najviac času, viac ako 20 minút, len Šimon Nemec.

    Pozrite si štatistiky Slovákov po štvrťfinále s Nemeckom hokejovom turnaji na ZOH 2026. 

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Hokejisti Slovenska oslavujú gól.
    Hokejisti Slovenska oslavujú gól.
    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    dnes 17:33
    Oliver Okuliar a Dalibor Dvorský oslavujú s tímom gól.
    Boris Vanyadnes 14:37|1
    Hokej prekryl všetku biedu. Slováci sú v semifinále turnaja desaťročiaSlovensko nekončí a čaká na ďalšieho súpera.
    Boris Vanya|dnes 14:37|1
    Slovenskí hokejisti po zápase Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026.
    Samuel Gregadnes 15:10|4
    Gáborík ocenil Slafkovského odvahu, Valábik Regendove góly z kancelárie Slováci postúpili do semifinále olympijského turnaja.
    Samuel Grega|dnes 15:10|4
    Pavol Regenda strieľa gól.
    dnes 14:53
    Keby nám toto niekto povedal, brali by sme to. Regenda vyzdvihol skvelý tímPozrite si prvé reakcie po zápase Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    dnes 14:53
    Slovenskí hokejisti oslavujú gól proti Nemecku.
    dnes 14:37
    FOTO: Výborný výkon od začiatku až do konca. Ako Slovensko zdolalo NemeckoPozrite si fotogalériu zo zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    dnes 14:37
    Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Adam Liška, Libor Hudáček a v pozadí sprava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý.
    dnes 11:02|5
    Návrat Pospíšila a vyradenie Cehlárika. Zostavy zápasu Slovensko - Nemecko na ZOH 2026Slováci hrajú vo svojom štvrťfinálovom zápase na ZOH 2026 proti Nemecku.
    dnes 11:02|5
    Leon Draisaitl a Moritz Seider.
    Samuel Gregadnes 07:00|30
    Majú Nemci najlepší tím v histórii? Čísla ich proti Slovákom favorizujúNemecko je hrateľný súper, ale nie ľahký.
    Samuel Grega|dnes 07:00|30
    Leon Draisaitl.rozhovor
    Martin TurčinBoris Vanyaut 16:30|6
    Najväčšia hviezda Nemcov: Slováci nevyhrali skupinu len tak, ale budeme pripraveníLeon Draisatl je kapitán a líder nemeckej hokejovej reprezentácie.
    Martin TurčinBoris Vanya|ut 16:30|6
    Šimon Nemec počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Martin Turčinut 14:40|27
    Draisaitl? Ubránili sme 20 Švédov aj 20 Fínov, tvrdí Šimon NemecSlováci sa vo štvrťfinále predstavia proti Nemecku.
    Martin Turčin|ut 14:40|27
    Slovenskí hokejisti oslavujú výhru na ZOH 2026 v Miláne. anketa
    Martin TurčinBoris Vanyaut 16:00|2
    Český komentátor Záruba: Zo Slovákov cítiť hrdosť. Ponúkli najväčší príbeh, tvrdí KanaďanSportnet oslovil v Miláne známych hokejových expertov.
    Martin TurčinBoris Vanya|ut 16:00|2
    Peter Draisaitl.rozhovor
    Samuel Gregaut 17:20|2
    Peter Draisaitl pasuje Slovákov za miernych favoritov. Tkachuk Leona nerozhodíRozhovor s otcom najväčšej hviezdy Nemecka, Petrom Draisaitlom.
    Samuel Grega|ut 17:20|2
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne v stredu 18. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - štvrťfinále - Slovensko - Nemecko - muži
    dnes 11:12
    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (štvrťfinále)
    dnes 11:12
    Hokejisti Slovenska oslavujú gól.
    dnes 17:33
    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji na ZOH 2026Pozrite si zostrih zo zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    dnes 17:33
    Martin Gernát (Slovensko) a Frederik Tiffels (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Slovensko - Nemecko.
    dnes 17:13
    Na brankára pálili najviac Gernát so Slafkovským. Slováci dali z piatich striel tri gólyPozrite si štatistiky hráčov po štvrťfinále v play-off na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    dnes 17:13
    Slovenskí hokejisti na ZOH 2026
    dnes 07:40|1
    Očakávané štvrťfinále je tu. Kde sledovať zápas Slovensko - Nemecko? (TV program)Pozrite si, kde sledovať zápas Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále na ZOH v hokeji 2026.
    dnes 07:40|1
    Martin Pospíšil.
    Martin Turčinut 17:45|6
    Takáto šanca príde raz za kariéru, hovorí Pospíšil. Chce dať zo seba viac, ako môžePrečo Martin Pospíšil nehral proti Švédsku?
    Martin Turčin|ut 17:45|6
    Tréner slovenského hokejového tímu Vladimír Országh na ZOH 2026.rozhovor
    Boris VanyaMartin Turčinut 23:45|20
    Ukáže Országh na striedačke emócie? Chcem, aby bol lídrom každý, hovorí tréner SlovákovSlováci hrajú v stredu o 12:10 štvrťfinále proti Nemcom.
    Boris VanyaMartin Turčin|ut 23:45|20
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Hokejisti Slovenska oslavujú gól.
    Hokejisti Slovenska oslavujú gól.
    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    dnes 17:33
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Na brankára pálili najviac Gernát so Slafkovským. Slováci dali z piatich striel tri góly