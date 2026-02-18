Na brankára pálili najviac Gernát so Slafkovským. Slováci dali z piatich striel tri góly

Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále hokejového turnaja na ZOH 2026. V súboji proti Nemecku zvíťazili 6:2.
Slováci ovládli takmer všetky tímové štatistiky. Úctyhodné však je, že v druhej tretine vyslali na nemeckého brankára len päť striel, z ktorých však pramenili tri góly.
Najviac bodov v zápase získal Pavol Regenda, ktorý dva dal a na jeden ešte aj prihral. Najviac striel na brankára (5) vyslali Martin Gernát a Juraj Slafkovský.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (štvrťfinále)
Na ľade strávil najviac času, viac ako 20 minút, len Šimon Nemec.
Pozrite si štatistiky Slovákov po štvrťfinále s Nemeckom hokejovom turnaji na ZOH 2026.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Nemecko, štvrťfinále ZOH 2026
- Petra Vlhová išla slalom žien na ZOH 2026
- Dvojice štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara