Najhorším tímom z Európy bolo Česko. Konečné poradie MS vo futbale 2026

Španielski futbalisti sa stali druhýkrát v histórii majstrami sveta. Vo finále svetového šampionátu 2026 zdolali obhajcov titulu Argentínu 1:0 po predĺžení, keď o triumfe „La Roja“ rozhodol v 106. minúte Ferran Torres.
Tretie miesto obsadilo Anglicko, ktoré zdolalo v súboji o bronz v divokom zápase Francúzsko 6:4.
Najhorším tímom na šampionáte bol Irak, ktorý skončil zo všetkých 48 účastníkov najhoršie. V skupine I prehral všetky tri zápasy a mal skóre 1:12.
Jediným tímom, ktorý nestrelil ani gól, bola Panama, ktorej v konečnom rebríčku patrí 43. miesto.
Z európskych tímov je na tom najhoršie Česko, ktoré v skupine A obsadilo poslednú štvrtú priečku.
Česi na úvod šampionátu prehrali s Južnou Kóreou 1:2, následne remizovali s Južnou Afrikou 1:1 a skupinu ukončili prehrou 0:3 proti domácemu Mexiku.
Konečné poradie krajín na MS vo futbale 2026
Poradie
Krajina
1
Španielsko
2
Argentína
3
Anglicko
4
Francúzsko
5
Nórsko
6
Belgicko
7
Maroko
8
Švajčiarsko
9
Mexiko
10
Kolumbia
11
Brazília
12
USA
13
Portugalsko
14
Kanada
15
Egypt
16
Paraguaj
17
Holandsko
18
Nemecko
19
Pobrežie Slonoviny
20
Chorvátsko
21
Japonsko
22
Austrália
23
DR Kongo
24
Ghana
25
Ekvádor
26
Južná Afrika
27
Švédsko
28
Rakúsko
29
Bosna a Hercegovina
30
Alžírsko
31
Senegal
32
Kapverdy
33
Irán
34
Južná Kórea
35
Turecko
36
Škótsko
37
Uruguaj
38
Saudská Arábia
39
Česko
40
Nový Zéland
41
Katar
42
Curacao
43
Panama
44
Jordánsko
45
Haiti
46
Uzbekistan
47
Tunisko
48
Irak