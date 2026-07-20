    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    19.07.2026, Vyraďovacia fáza, Finále
    1 - 0pp
    0:0, 1:0
    Po predĺžení
    Argentína
    Argentína
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    Najhorším tímom z Európy bolo Česko. Konečné poradie MS vo futbale 2026

    Českí futbalisti po prehre v skupine A na MS 2026.
    Českí futbalisti po prehre v skupine A na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|20. júl 2026 o 10:19
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    Pozrite si konečné poradie MS vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Španielski futbalisti sa stali druhýkrát v histórii majstrami sveta. Vo finále svetového šampionátu 2026 zdolali obhajcov titulu Argentínu 1:0 po predĺžení, keď o triumfe „La Roja“ rozhodol v 106. minúte Ferran Torres.

    Tretie miesto obsadilo Anglicko, ktoré zdolalo v súboji o bronz v divokom zápase Francúzsko 6:4.

    Najhorším tímom na šampionáte bol Irak, ktorý skončil zo všetkých 48 účastníkov najhoršie. V skupine I prehral všetky tri zápasy a mal skóre 1:12.

    Jediným tímom, ktorý nestrelil ani gól, bola Panama, ktorej v konečnom rebríčku patrí 43. miesto.

    Z európskych tímov je na tom najhoršie Česko, ktoré v skupine A obsadilo poslednú štvrtú priečku.

    Česi na úvod šampionátu prehrali s Južnou Kóreou 1:2, následne remizovali s Južnou Afrikou 1:1 a skupinu ukončili prehrou 0:3 proti domácemu Mexiku.

    Konečné poradie krajín na MS vo futbale 2026

    Poradie

    Krajina

    1

    Španielsko

    2

    Argentína

    3

    Anglicko

    4

    Francúzsko

    5

    Nórsko

    6

    Belgicko

    7

    Maroko

    8

    Švajčiarsko

    9

    Mexiko

    10

    Kolumbia

    11

    Brazília

    12

    USA

    13

    Portugalsko

    14

    Kanada

    15

    Egypt

    16

    Paraguaj

    17

    Holandsko

    18

    Nemecko

    19

    Pobrežie Slonoviny

    20

    Chorvátsko

    21

    Japonsko

    22

    Austrália

    23

    DR Kongo

    24

    Ghana

    25

    Ekvádor

    26

    Južná Afrika

    27

    Švédsko

    28

    Rakúsko

    29

    Bosna a Hercegovina

    30

    Alžírsko

    31

    Senegal

    32

    Kapverdy

    33

    Irán

    34

    Južná Kórea

    35

    Turecko

    36

    Škótsko

    37

    Uruguaj

    38

    Saudská Arábia

    39

    Česko

    40

    Nový Zéland

    41

    Katar

    42

    Curacao

    43

    Panama

    44

    Jordánsko

    45

    Haiti

    46

    Uzbekistan

    47

    Tunisko

    48

    Irak

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Anglicko
    ENG
    1
    Argentína
    ARG
    2
    Finále
    Španielsko
    ESP
    1
    Argentína
    ARG
    0
    O 3. miesto
    Francúzsko
    FRA
    4
    Anglicko
    ENG
    6

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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