Za minútu zarobí viac. Ronaldo spoznal trest za svoj odchod od reprezentácie

Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo. (Autor: TASR/AP)
ČTK|19. okt 2026 o 20:14
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Portugalský zväz po skončení reprezentačného zrazu začal s hviezdnym futbalistom disciplinárne konanie a predbežne mu zastavil činnosť.

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo dostal za opustenie národného tímu po spore s trénerom Jorgem Jesusom zákaz činnosti na 30 dní a pokutu 255 eur. Trest dnes vyniesla disciplinárna komisia Portugalskej futbalovej federácie.

Štyridsaťjedenročný Ronaldo sa odpojil od národného mužstva koncom septembra deň pred zápasom Ligy národov v Dánsku.

Následne uviedol, že odcestoval na protest proti tomu, že Jesus dvakrát porušil dané slovo.

Najprv ho napriek predchádzajúcemu sľubu nechal na lavičke celé stretnutie proti Nórsku a potom túto skutočnosť dostatočne nevysvetlil na tlačovej konferencii, hoci sa na tom údajne dohodli.

Portugalský zväz po skončení reprezentačného zrazu začal s hviezdnym futbalistom disciplinárne konanie a predbežne mu zastavil činnosť.

Federácia v dnešnom vyhlásení neuviedla, aké zápasy či aktivity bude trest zahŕňať či či sa do 30-dňového zastavenia činnosti bude započítavať predbežná suspendácia.

Ronaldo sa už skôr vo vyhlásení ospravedlnil za to, že po zápase v Nórsku nešiel pozdraviť fanúšikov, a tiež za to, že opustil svojich spoluhráčov. Uviedol, že prijme akýkoľvek trest a po jeho vypršaní bude k dispozícii reprezentačnému koučovi.

Prezident zväzu Pedro Proenca médiám povedal, že všetci vo federácii si želajú Ronaldov návrat do národného mužstva, keď bude tento prípad vyriešený. Dlhoročný portugalský kapitán je s 234 zápasmi a 146 gólmi v reprezentácii svetovým rekordérom.

Reprezentácie

Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo.
Za minútu zarobí viac. Ronaldo spoznal trest za svoj odchod od reprezentácie
dnes 20:14
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