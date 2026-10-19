Za minútu zarobí viac. Ronaldo spoznal trest za svoj odchod od reprezentácie

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo dostal za opustenie národného tímu po spore s trénerom Jorgem Jesusom zákaz činnosti na 30 dní a pokutu 255 eur. Trest dnes vyniesla disciplinárna komisia Portugalskej futbalovej federácie.
Štyridsaťjedenročný Ronaldo sa odpojil od národného mužstva koncom septembra deň pred zápasom Ligy národov v Dánsku.
Následne uviedol, že odcestoval na protest proti tomu, že Jesus dvakrát porušil dané slovo.
Najprv ho napriek predchádzajúcemu sľubu nechal na lavičke celé stretnutie proti Nórsku a potom túto skutočnosť dostatočne nevysvetlil na tlačovej konferencii, hoci sa na tom údajne dohodli.
Portugalský zväz po skončení reprezentačného zrazu začal s hviezdnym futbalistom disciplinárne konanie a predbežne mu zastavil činnosť.
Federácia v dnešnom vyhlásení neuviedla, aké zápasy či aktivity bude trest zahŕňať či či sa do 30-dňového zastavenia činnosti bude započítavať predbežná suspendácia.
Ronaldo sa už skôr vo vyhlásení ospravedlnil za to, že po zápase v Nórsku nešiel pozdraviť fanúšikov, a tiež za to, že opustil svojich spoluhráčov. Uviedol, že prijme akýkoľvek trest a po jeho vypršaní bude k dispozícii reprezentačnému koučovi.
Prezident zväzu Pedro Proenca médiám povedal, že všetci vo federácii si želajú Ronaldov návrat do národného mužstva, keď bude tento prípad vyriešený. Dlhoročný portugalský kapitán je s 234 zápasmi a 146 gólmi v reprezentácii svetovým rekordérom.