Messi vytvoril nákres športovej veľkoleposti, tvrdí hviezda NBA. V Miami chce nasledovať jeho cestu

Grécky basketbalista Jannis Antetokunmpo po príchode do Miami vzdal hold argentínskemu futbalistovi Lionelovi Messimu a vyhlásil, že podobne ako LeBron James vytvoril „nákres“ športovej veľkoleposti.
Dvojnásobný najužitočnejší hráč NBA pred dvoma týždňami vymenil dres Milwaukee Bucks za Miami Heat.
Ku príchodu na Floridu ho inšpiroval aj Messi, ktorý od roku 2023 hráva za tamojší Inter a momentálne je najväčšou hviezdou prebiehajúcich majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku.
Antetokunmpo sledoval jeho výkon priamo na štadióne v Atlante, kde Argentínčania v stredu otočili duel s Anglickom a druhýkrát za sebou sa prebojovali do finále MS. V ňom ich v nedeľu čaká Španielsko.
„Messi by mohol vojsť do pamäti ako jeden z najlepších športovcov všetkých čias. Čoskoro môže mať druhý titul majstra sveta. Keď to vidíte, inšpiruje vás to starať sa o svoje telo, robiť pre svoj tím to, čo je správne.
Rešpekt, ktorý má od spoluhráčov, si zaslúžil. Dúfam, že v mojej kariére sa mi podarí niečo také,“ povedal 31-ročný basketbalista.
Grécky reprezentant získal titul v NBA v roku 2021, keď ho vyhlásili aj za najužitočnejšieho hráča finále.
V rokoch 2019 a 2020 získal aj cenu MVP celej súťaže. Bucks však od titulu vyhrali v nasledujúcich sezónach len jednu sériu play off a v uplynulom ročníku sa do vyraďovačky nedostali.
Antetokunmpo sa tak rozhodol pre výmenu a verí, že práve v Mimai má najväčšiu šancu na zisk druhého titulu.
„Počas kariéry som toho dosiahol veľa, ale jeden z mojich cieľov je vyhrať ďalší titul. Mám pocit, že toto je pre mňa najlepšia cesta, ako to dosiahnuť. Pod tlakom sa mi darí.
Potrebujem tlak. Myslím si, že aby som sa dostal na ďalšiu úroveň, musím sa dostať zo svojej komfortnej zóny a mám pocit, že Miami bolo pre mňa tým pravým miestom,“ dodal.