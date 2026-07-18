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    MS vo futbale 2026
    19.07.2026, Vyraďovacia fáza, Finále
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    Argentína

    Španielsky majster sveta nemôže na finále MS. Zápas v Iráne mu zablokoval vstup do USA

    Španielski hráči mávajú fanúšikom po výhre nad Francúzskom 0:2.
    Španielski hráči mávajú fanúšikom po výhre nad Francúzskom 0:2. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
    TASR|18. júl 2026 o 13:41
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    Bývalý hráč prosí Trumpa o pomoc pred finále.

    Bývalý španielsky futbalový reprezentant Joan Capdevila požiadal cez sociálnu sieť prezidenta USA Donalda Trumpa o pomoc po tom, ako mu zamietli elektronickú autorizáciu ESTA potrebnú na vstup do Spojených štátov.

    Majster sveta z roku 2010 tvrdí, že pre to nebude môcť s deťmi vycestovať na nedeľňajšie finále MS medzi Španielskom a Argentínou v East Rutherforde.

    „Potrebujem pomoc, Donald Trump. Práve mi povedali, že nemôžem cestovať na finále s mojimi deťmi, pretože mi zamietli ESTA. Vie mi s tým niekto pomôcť? Neviete si predstaviť, ako veľmi som sa tešil, že tam budem so svojimi spoluhráčmi z roku 2010 a s týmto tímom, aby som ich povzbudil. Nemôžem uveriť, že ma nepustia do USA a že s mojimi deťmi, ktoré tak milujú futbal, prídem o takýto okamih,“ napísal Capdevila na sociálnej sieti X.

    Neskôr vo svojom príspevku označil aj amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia.

    „Ak niekto vie, ako to vyriešiť, budem mu vďačný do konca života,“ dodal.

    Obranca Capdevila patril k oporám španielskej reprezentácie, ktorá získala titul majstra sveta na šampionáte v Juhoafrickej republike v roku 2010.

    Bol jedným z troch hráčov, ktorí na turnaji odohrali každú minútu.

    Capdevila v rozhovore pre španielsku rozhlasovú stanicu COPE vysvetlil, že USA mu zamietli elektronické cestovné povolenie ESTA, keďže v roku 2016 odohral v Teheráne exhibičný zápas v drese legiend La Ligy proti výberu Iránu.

    Podľa amerických pravidiel totiž návšteva Iránu po roku 2011 spravidla znemožňuje cestovanie do USA na základe ESTA a cestujúci musí požiadať o klasické vízum.

    Pavúk MS vo futbale 2026

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    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
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    ECU
    0
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    ENG
    2
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    1
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    ARG
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    Kapverdy
    CPV
    2
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    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
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    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
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    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
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    2
    Maroko
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    0
    Španielsko
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    1
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    Finále
    Španielsko
    ESP
    19.7.2026 21:00
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Španielski hráči mávajú fanúšikom po výhre nad Francúzskom 0:2.
    Španielski hráči mávajú fanúšikom po výhre nad Francúzskom 0:2.
    Španielsky majster sveta nemôže na finále MS. Zápas v Iráne mu zablokoval vstup do USA
    dnes 13:41
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Španielski hráči mávajú fanúšikom po výhre nad Francúzskom 0:2.
    Španielski hráči mávajú fanúšikom po výhre nad Francúzskom 0:2.
    Španielsky majster sveta nemôže na finále MS. Zápas v Iráne mu zablokoval vstup do USA
    dnes 13:41
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    Domov»MS vo futbale 2026»Španielsky majster sveta nemôže na finále MS. Zápas v Iráne mu zablokoval vstup do USA