Rekordná séria, rekordný brankár, najmladší majstri tisícročia. Španielsko prepísalo MS

Španielski futbalisti vďaka výhre nad obhajcami zlata Argentínčanmi 1: 0 po predĺžení vo finále majstrovstiev sveta vytvorili rekord v neporaziteľnosti v reprezentačných zápasoch.
Tím pod vedením trénera Luisa de la Fuenteho natiahol sériu bez porážky v normálnej hracej dobe či predĺženia na 38 stretnutí.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) to po druhom triumfe "La Roja" na svetovom šampionáte uviedla na svojom webe. Na uplynulom turnaji v Severnej Amerike jeho víťazi prepísali aj ďalšie rekordy.
Na turnaji remizovali iba v úvodnom dueli
Španieli naposledy v základnom čase prehrali predvlani v marci v príprave s Kolumbiou.
V nasledujúcich 38 stretnutiach po 90 minútach alebo predĺžení nepoznali horkosť porážky, počas tejto série okrem iného získali zlato na európskom šampionáte.
Neuspeli iba vlani v júni vo finále Ligy národov, v ktorom po remíze 2:2 podľahli až v penaltovom rozstrele Portugalsku.
Celok z Pyrenejského polostrova vyrovnal zápis v neporaziteľnosti po semifinálovom víťazstve s Francúzskom, po ktorom sa dotiahol na Taliansko, ktoré neprehralo 37 zápasov po sebe v rokoch 2018 až 2021.
Nedeľňajším triumfom proti Argentíne na MetLife Stadium v East Rutherforde sa Španielsko od európskeho konkurenta osamostatnilo.
"La Roja" na turnaji v Severnej Amerike remizovala iba v úvodnom dueli s debutantom z Kapverd, nasledujúcich sedem duelov vyhrala.
Profesor zbiera reprezentačné tituly
Šesťdesiatpäťročný De la Fuente sa stal najstarším trénerom, ktorý na MS triumfoval. S mládežníckymi výbermi Španielska ovládol aj európske šampionáty do 19 a 21 rokov.
Od nástupu k seniorskej reprezentácii na konci roka 2022 utrpel v 49 zápasoch iba tri porážky, z toho jedna prišla až na penalty v spomenutom finále Ligy národov.
Rodák z Hara, ktorý na lavičke vďaka okuliarom a vždy dokonale padnúcemu obleku s kravatou pripomína vizážou profesora, ovládol s "dospelým" tímom Španielov v roku 2023 Ligu národov, o rok neskôr Euro a teraz svetový šampionát.
Odohrali najviac zápasov
S mužstvom zaznamenal ďalšie štatistické primáty. Najlepší gólman turnaja Unai Simón vychytal na jednom MS v ôsmich dueloch hneď sedem čistých kont, čo sa ešte nikomu nepodarilo.
Navyše inkasoval jediný gól (od Belgičana Charlesa De Ketelaereho), žiadny predchádzajúci víťaz svetového šampionátu sa nemohol pýšiť pevnejšou obranou.
Španieli pritom kvôli zmene formátu, ktorý od tohtoročného šampionátu rozšíril počet účastníkov z 32 na 48 mužstiev, odohrali najviac zápasov (osem) zo všetkých doterajších víťazov.
"La Roja" navyše na práve skončenom turnaji neprehrávala ani minútu. To sa v dejinách MS podarilo z víťazov len Taliansku (v rokoch 1938 a 1982) a Nemecku (1990).
Bol to najťažší turnaj v histórii MS
Devätnásťroční Španieli Lamine Yamal a Pau Cubarsí sa zase stali najmladšími majstrami sveta v tomto tisícročí.
Krídelník Barcelony Yamal je prvým hráčom mladším ako 20 rokov, ktorý má zlato z majstrovstiev Európy i sveta.
"Táto partia je senzačná a je neuveriteľné vysloviť, že sme majstri sveta. Bol to najťažší turnaj v histórii majstrovstiev sveta.
Argentína má najlepšieho hráča všetkých čias (Lionela Messiho) a my sme prekonali všetky možné rekordy, "vyhlásil kapitán Rodri, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho hráča šampionátu.
Španielsko zvládlo aj druhé finále v histórii MS Takisto pred 16 rokmi zdolalo Holandsko 1:0 po predĺžení. O štyri roky bude šampionát hostiť spolu s Portugalskom a Mexikom.
Historické zápisy sa týkali aj neúspešnej Argentíny. V siedmom finále MS prehrala štvrtýkrát (aj v rokoch 1930, 1990 a 2014), čo je spoločne s Nemeckom najviac spomedzi všetkých celkov.
Ako prvé mužstvo potom vo finále šampionátu v úvodných 90 minútach hry ani raz nevystrelila. Jediné dva strelecké pokusy, ktoré ani nešli na bránku, vyslala až v závere predĺženia.