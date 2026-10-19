Kde sledovať návrat Petry Vlhovej? Svetový pohár vysielajú dve stanice (rozpis a program)

Petra Vlhová počas tlačovej konferencie pred začiatkom novej sezóny v Bratislave.
Petra Vlhová počas tlačovej konferencie pred začiatkom novej sezóny v Bratislave.
Nikola Černáková|19. okt 2026 o 07:00
ShareTweet1

Kde sledovať Petru Vlhovú? Pozrite si TV program sezóny 2026/2027.

Štart nového ročníka Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní 2026/2027 v rakúskom Söldene odvysiela STVR Šport.

Väčšinu podujatí však divákom sprostredkuje televízia JOJ Šport a platforma JOJ play. Na STVR priaznivci uvidia iba súťaže z Rakúska.

Komisia FIS schválila 40 pretekov Svetového pohára žien a 43 mužských pretekov. Vrchol sezóny sú majstrovstvá sveta v Crans Montane, ktoré sa uskutočnia od 1. do 14. februára 2027.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová ohlásila v tejto sezóne návrat po zranení pod vedením nového trénera Maria Rafetzedera z Rakúska. Na programe je dvanásť súťaží obrovského slalomu a desať slalomových pretekov. 

Vlhová ohlásila nový začiatok. Chytila som život do vlastných rúk, tvrdí
Súvisiaci článok
Vlhová ohlásila nový začiatok. Chytila som život do vlastných rúk, tvrdí

"Vnímam to ako nový začiatok. Napokon som aj šťastná, že sa mi to stalo. Chytila som život dokopy do vlastných rúk, už nie je len o lyžovaní, ale aj o iných veciach.

Chcem ísť všetky slalomy a obrovské slalomy, ale pôjdeme krok po kroku a uvidíme, ako to pôjde, musím stále rešpektovať svoje telo. Momentálne sa lepšie cítim v obrovskom slalome, na slalome ešte musím popracovať," dodala.

O športových cieľoch a ambíciách hovorí Vlhová opatrne. "Zlepšujem sa každou jazdou, ale musíme byť trpezliví, výkonnosť prichádza postupne a chce to čas." 

Slovenských fanúšikov potešia domáce preteky v Jasnej (23.-24. januára).

Veľký krištáľový glóbus obhajuje Mikaela Shiffrinová. Americká lyžiarka však plánuje v novej sezóne vynechať niekoľko pretekov slalomu a chce sa viac sústrediť na obrovský slalom a super-G.

Trojnásobná olympijská šampiónka označila nadchádzajúci ročník za „sezónu objavovania“.

Sezóna odštartuje 24. októbra pretekmi v obrovskom slalome v rakúskom Söldene. Podľa súčasného plánu by Američanka mala vynechať nasledujúce slalomy v Levi a v Gurgli a vráti sa k tejto disciplíne na štvrtom podujatí v Killingtone. 

Pozrite si kompletný TV program pretekov Svetového pohára na sezónu 2026/2027 na slovenských staniciach.

TV program: Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027

Október 2026

Dátum

Dejisko

Vysiela

24.10.

Sölden (Rak.)

STVR Šport

November 2026

Dátum

Dejisko

Vysiela

14.11

Levi (Fín.)

JOJ Šport

21.11.

Gurgl (Rak.)

STVR Šport

28.,29.11

Killington (USA)

JOJ Šport

December 2026

Dátum

Dejisko

Vysiela

5.,6.12.

Tremblant (Kan.)

JOJ Šport

11.,12.,13.12.

Beaver Creek (USA)

JOJ Šport

18.,19.,20.12

St. Moritz (Švaj.)

JOJ Šport

22.12.

Courchevel (Fra.)

JOJ Šport

28.,29.12.

Dachstein (Rak.)

STVR Šport

Január 2027

Dátum

Dejisko

Vysiela

4.,5.1.

Flachau (Rak.)

STVR Šport

9.,10.1

Val di Fassa

JOJ Šport

15.,16.,17.1.

Cortina D'Ampezzo

JOJ Šport

19.1.

Kronplatz (Tal.)

JOJ Šport

23.,24.1.

Jasná (SVK)

JOJ Šport

29.,30.1.

Kranjska Gora (Slovin)

JOJ Šport

Február 2028

Dátum

Dejisko

Vysiela

1.-14.2.

MS Crans Montana (Švaj.)

JOJ Šport

20.,21.2.

Lenzerheide (Švaj.)

JOJ Šport

27.,28.2.

Garmisch-Partenkirchen (Nem.)

JOJ Šport

Marec 2027

Dátum

Dejisko

Vysiela

6.,7.3.

Soldeu (And.)

JOJ Šport

12.,13.3.

Narvik (Nór.)

JOJ Šport

20.-25.3.

finále Sun Valley (USA)

JOJ Šport

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Petra Vlhová počas tlačovej konferencie pred začiatkom novej sezóny v Bratislave.
Petra Vlhová počas tlačovej konferencie pred začiatkom novej sezóny v Bratislave.
Kde sledovať návrat Petry Vlhovej? Svetový pohár vysielajú dve stanice (rozpis a program)
Nikola Černákovádnes 07:001
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Kde sledovať návrat Petry Vlhovej? Svetový pohár vysielajú dve stanice (rozpis a program)