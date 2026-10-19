Kde sledovať návrat Petry Vlhovej? Svetový pohár vysielajú dve stanice (rozpis a program)

Štart nového ročníka Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní 2026/2027 v rakúskom Söldene odvysiela STVR Šport.
Väčšinu podujatí však divákom sprostredkuje televízia JOJ Šport a platforma JOJ play. Na STVR priaznivci uvidia iba súťaže z Rakúska.
Komisia FIS schválila 40 pretekov Svetového pohára žien a 43 mužských pretekov. Vrchol sezóny sú majstrovstvá sveta v Crans Montane, ktoré sa uskutočnia od 1. do 14. februára 2027.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová ohlásila v tejto sezóne návrat po zranení pod vedením nového trénera Maria Rafetzedera z Rakúska. Na programe je dvanásť súťaží obrovského slalomu a desať slalomových pretekov.
"Vnímam to ako nový začiatok. Napokon som aj šťastná, že sa mi to stalo. Chytila som život dokopy do vlastných rúk, už nie je len o lyžovaní, ale aj o iných veciach.
Chcem ísť všetky slalomy a obrovské slalomy, ale pôjdeme krok po kroku a uvidíme, ako to pôjde, musím stále rešpektovať svoje telo. Momentálne sa lepšie cítim v obrovskom slalome, na slalome ešte musím popracovať," dodala.
O športových cieľoch a ambíciách hovorí Vlhová opatrne. "Zlepšujem sa každou jazdou, ale musíme byť trpezliví, výkonnosť prichádza postupne a chce to čas."
Slovenských fanúšikov potešia domáce preteky v Jasnej (23.-24. januára).
Veľký krištáľový glóbus obhajuje Mikaela Shiffrinová. Americká lyžiarka však plánuje v novej sezóne vynechať niekoľko pretekov slalomu a chce sa viac sústrediť na obrovský slalom a super-G.
Trojnásobná olympijská šampiónka označila nadchádzajúci ročník za „sezónu objavovania“.
Sezóna odštartuje 24. októbra pretekmi v obrovskom slalome v rakúskom Söldene. Podľa súčasného plánu by Američanka mala vynechať nasledujúce slalomy v Levi a v Gurgli a vráti sa k tejto disciplíne na štvrtom podujatí v Killingtone.
Pozrite si kompletný TV program pretekov Svetového pohára na sezónu 2026/2027 na slovenských staniciach.
TV program: Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2026/2027
Október 2026
Dátum
Dejisko
Vysiela
24.10.
Sölden (Rak.)
STVR Šport
November 2026
Dátum
Dejisko
Vysiela
14.11
Levi (Fín.)
JOJ Šport
21.11.
Gurgl (Rak.)
STVR Šport
28.,29.11
Killington (USA)
JOJ Šport
December 2026
Dátum
Dejisko
Vysiela
5.,6.12.
Tremblant (Kan.)
JOJ Šport
11.,12.,13.12.
Beaver Creek (USA)
JOJ Šport
18.,19.,20.12
St. Moritz (Švaj.)
JOJ Šport
22.12.
Courchevel (Fra.)
JOJ Šport
28.,29.12.
Dachstein (Rak.)
STVR Šport
Január 2027
Dátum
Dejisko
Vysiela
4.,5.1.
Flachau (Rak.)
STVR Šport
9.,10.1
Val di Fassa
JOJ Šport
15.,16.,17.1.
Cortina D'Ampezzo
JOJ Šport
19.1.
Kronplatz (Tal.)
JOJ Šport
23.,24.1.
Jasná (SVK)
JOJ Šport
29.,30.1.
Kranjska Gora (Slovin)
JOJ Šport
Február 2028
Dátum
Dejisko
Vysiela
1.-14.2.
MS Crans Montana (Švaj.)
JOJ Šport
20.,21.2.
Lenzerheide (Švaj.)
JOJ Šport
27.,28.2.
Garmisch-Partenkirchen (Nem.)
JOJ Šport
Marec 2027
Dátum
Dejisko
Vysiela
6.,7.3.
Soldeu (And.)
JOJ Šport
12.,13.3.
Narvik (Nór.)
JOJ Šport
20.-25.3.
finále Sun Valley (USA)
JOJ Šport