Infantino čelí kritike pre miliónovú odmenu. FIFA tvrdí, že postupovala správne

Predseda Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino môže čeliť problémom pre nezverejnenú odmenu od organizátorov tohtoročných majstrovstiev sveta. Informovala o tom stanica ESPN.
Infantino podľa informácií médií odkazujúcich na daňové priznanie usporiadateľskej spoločnosti dostal v roku 2024 od organizátorov šampionátu približne 1,54 milióna eur, ktoré FIFA neuviedla vo svojej výročnej správe.
Mohla tým porušiť vlastné stanovy, ktoré si vyžadujú zverejňovanie odmien najvyšších predstaviteľov federácie.
FIFA akékoľvek pochybenie odmietla s konštatovaním, že dodržiava všetky povinnosti týkajúce sa zverejňovania odmien.
Taktiež uviedla, že jej účtovníctvo podlieha nezávislému auditu a zodpovedá daňovým predpisom vo Švajčiarsku, Spojených štátoch aj ďalších krajinách.
Päťdesiatšesťročný Infantino stojí na čele FIFA od roku 2016 a v marci sa bude usilovať o znovuzvolenie do funkcie.
V poslednom čase je však terčom ostrej kritiky kvôli plánu predať súkromným investorom podiel na majstrovstvách sveta. Od zámeru nakoniec ustúpil.