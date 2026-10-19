McDavid začal ako z inej galaxie, dokedy vydrží? 200 bodov prekonal v NHL iba Gretzky

Connor McDavid je hokejový fenomén tejto generácie.
Jeho Edmonton odohral len osem zápasov, ale najproduktívnejší hráč NHL už má na konte 23 bodov za šesť gólov a 17 asistencií.
Teda 2,875 bodu na zápas.
Už bod na zápas je míľnik, ktorý dosahujú len tí najlepší hokejisti. V minulej sezóne ich bolo 37. McDavid však začal tempom, ktoré je bližšie k trom bodom na duel ako k jednému.
Viac bodov po prvých ôsmich zápasoch v sezóne nemal nikdy ani Wayne Gretzky. Zatiaľ čo McDavid sám získal 23 bodov, desať mužstiev profiligy ani nestrelilo toľko gólov.
200 bodov prekonal len Gretzky
Ak by rovnakým tempom pokračoval až do konca základnej časti, odohral by najproduktívnejšiu sezónu v histórii celej NHL a to s výrazným náskokom.
V 84 dueloch by získal 242 bodov za 63 gólov a 179 asistencií. Neuveriteľné čísla.
Je nepravdepodobné, že by sa mu niečo také podarilo, ale úvod má ako z inej galaxie.
Historický rekord v počte bodov v sezóne drží Wayne Gretzky, ktorý ako jediný hráč NHL prekonal 200 bodov. Podarilo sa mu to dokonca štyrikrát a jeho maximom bolo 215 bodov z ročníka 1985/86. Odohral 80 zápasov a získaval 2,69 bodov na duel.
Prekonanie tejto méty je takisto nepravdepodobné, ale bolo by historické.
Zo súčasnej doby je na tom najlepšie práve McDavid a jeho 153-bodový počin z 2022/23. V celkovom poradí je táto jeho sezóna na 15. mieste.
Prvých trinásť priečok obsadili Gretzky a Lemieux, štrnásty je Yzerman a jeho 155 bodov v sezóne 1988/89.
Robí všetko, čo od neho tréner chcel
„Máme šťastie, že ho máme, je to výnimočný hráč,“ hovoril o ňom tréner Edmontonu Mike Babcock.
Do novej sezóny vstúpil McDavid raketovým tempom. Stále nemal zápas, v ktorom nebodoval, dvakrát mal jeden bod, dvakrát dva body, raz tri, raz štyri a dvakrát až päť.
20 z jeho 23 bodov pritom bolo primárnych, teda išlo o gól alebo primárnu asistenciu. Hrá ako najlepší hokejista sveta a na ľade dominuje.
V poslednom dueli proti Utahu bodoval päťkrát, aj keď na ľade strávil menej ako dvadsať minút. Bol to jeho 16. päťbodový zápas v kariére. Viac ich má len Gretzky (96), Lemieux (51) a Esposito (19).
„Je nemožné trénovať tím, keď váš najlepší hráč nie je na ľade lídrov, ale on ním je,“ hovoril tréner Oilers Babcock.
„Nemá v štatistike +/- číslo +19? Mnoho hráčov má body z presilových hier, ale len pár plusových bodov, alebo dokonca mínusové. Connor však robí všetko, čo som od neho žiadal. Užíva si to a robí veci správne.“
Najlepší útok v lige?
McDavid nastupuje ako center v prvom útoku s Leonom Draisaitlom a Vasilim Podkolzinom. Títo dvaja sú takisto produktívni, Draisaitl nazbieral 14 kanadských bodov, Podkolzin 11.
Práve toto je v súčasnosti zrejme najlepším útokom v NHL.
Spolu na ľade tvoria 3,85 očakávaného gólu na 60 odohraných minút a súperovi dovolia len 1,35 očakávaného gólu.
V očakávaných góloch tak majú 74-percentný podiel. Spomedzi formácií, ktoré spolu odohrali už aspoň 50 minút, je to najlepšie z celej NHL.
Ešte lepší ako v očakávaných góloch sú však v tých reálnych. Táto trojica sa v hre 5 na 5 tešila 14-krát a súper proti ním skóroval len raz.
Bude druhým hráčom s 2000 bodmi?
Môže McDavid zaútočiť aj na celkový rekord legendárnej 99-tky? Wayne Gretzky je momentálne v súčte bodov v NHL neohrozený líder. Má ich 2857 v 1487 dueloch, teda 1,92 bodu na zápas.
Druhý Jaromír Jágr získal 1921 bodov, teda o 936 menej.
Connor McDavid je s 1243 bodmi v 29 rokoch už teraz na 44. priečke a do top 30 by sa mohol dostať už v aktuálnom ročníku. Gretzkeho rekord je však veľmi vysoká méta.
McDavid má počas celej kariéry na konte 1,55 bodu na zápas a mohol by sa stať historicky len druhým hráčom, ktorý prekoná 2000 bodov.
Z aktívnych hokejistov je k tomu najbližšie Sidney Crosby, ktorý zaknihoval doposiaľ 1767 bodov. 39-ročný kapitán Pittsburghu by tak potreboval pridať ešte 233 bodov.
McDavid na túto hranicu potrebuje ešte 757 bodov, avšak na absolútny rekord až 1614 bodov. Svoj súčasný stav by tak musel viac ako zdvojnásobiť.
Ak by pokračoval súčasným tempom, na Gretzkeho métu by potreboval ešte viac ako 12 kompletných sezón.
Ak by 29-ročný McDavid odohral ešte 10 sezón (plus súčasnú) v plnom zdraví a získaval by 1,55 bodu na zápas, počas svojej kariéry by získal ešte 1420 bodov, dohromady by ich teda mal 2663.
Je to ambiciózny odhad, ale kanadský center je zo súčasnej NHL najbližšie k tomu, aby ohrozil „the great one“.
„Neohroziteľný“ rekord bude zrejme aj na súčasného najlepšieho hokejistu planéty vysoký cieľ, ale hranicu 2000 bodov by prekonať mal.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: