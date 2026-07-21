VIDEO: Viac ľudí ako pri návšteve pápeža. Španielski majstri sveta prevalcovali Madrid oslavami

Titul majstrov sveta španielskej reprezentácie oslavovali v uliciach Madridu približne dva milióny ľudí.
Počas prehliadky v otvorenom autobuse centrom metropoly nadšení fanúšikovia vítali čerstvých majstrov sveta na čele s Rodrim a mladou hviezdou Laminom Yamalom.
„Doslova sa vznášam v siedmom nebi,“ povedal krátko pred začiatkom sprievodu Ferran Torres, strelec víťazného gólu na 1:0 vo finále proti Argentíne.
VIDEO: Ferran Torres počas osláv titulu v Madride
Vláda odhadla celkový počet ľudí pozdĺž trasy autobusu a na veľkolepej oslave na námestí Cibeles na približne dva milióny. Bolo by ich tak ešte viac ako počas júnovej návštevy pápeža Leva XIV.
Hráči tancovali, spievali a opakovane ukazovali získanú trofej pre majstrov sveta. Len na námestí Cibeles, kde oslava vyvrcholila, čakalo podľa odhadu madridských úradov približne 120.000 ľudí, väčšinou v červených tričkách, na autobus s mužstvom „la furia roja“.
Na pódium postupne vystúpilo všetkých 26 hráčov tímu trénera Luisa de la Fuenteho. Tancovali, objímali sa, mávali davu a dvíhali nad hlavy trofej. Keď moderátori vyslovili Yamalovo meno, ešte pred jeho príchodom sa ozval ohlušujúci potlesk.
Obrovský aplauz zožal aj strelec gólu z predchádzajúceho dňa Ferran Torres. De la Fuente mal jednoduchý, no pôsobivý odkaz: „Spoločne sme silnejší,“ zakričal smerom k fanúšikom podľa agentúry DPA.
Tí oslavovali druhý titul Španielska po roku 2010 už od skorého večera pri živej hudbe a sprievodnom programe.
Ani teploty výrazne presahujúce 30 stupňov Celzia ich neodradili od snahy dostať sa čo najbližšie k svojim hrdinom.
VIDEO: Oslavy v uliciach Madridu
Úradujúci majstri Európy zdolali Argentínu 1:0 pp. Obhajcovia titulu na čele s hviezdnym Lionelom Messim zaznamenali svoju prvú strelu až v záverečných minútach predĺženia.
Tridsaťdeväťročný Messi zatiaľ nechal svoju budúcnosť otvorenú. „Bolesť je nesmierna a táto rana potrebuje čas, aby sa zahojila,“ napísal na Instagrame bývalý hráč FC Barcelona.
Po návrate z USA v skorých popoludňajších hodinách prijali členov španielskej reprezentácie kráľ Filip VI., jeho manželka kráľovná Letizia a ich dve dcéry, princezná Leonor a infantka Sofia.
Kráľovská rodina bola prítomná už na finále na štadióne MetLife v East Rutherforde neďaleko New Yorku a zúčastnila sa aj na odovzdávaní cien na ihrisku. Mužstvo následne absolvovalo zdvorilostnú návštevu u premiéra Pedra Sancheza.
„SME MAJSTRI SVETA!!“ napísal veľkými písmenami na platforme X. „Naša reprezentácia je jednoducho skvelá! Ďakujeme, tím,“ dodal Sanchez.